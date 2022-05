Il nostro mondo è in continua evoluzione, proprio come la nostra vita professionale. In questa breve guida andremo ad osservare quali saranno le professioni che continueranno ad esistere e quali, invece, stanno per lasciare spazio alla tecnologia. Scopriamo subito insieme le professioni in via di estinzione.

Professioni in via di estinzione, questi posti di lavoro esisteranno ancora in futuro?

Partiamo subito, iniziando ad analizzare la lunga lista di professioni che possiamo definire come “morenti”.

La prima professione che, col tempo, non esisterà più è quella del cassiere e venditore. Tutti, ormai, utilizziamo abitualmente i bancomat nei supermercati e tutti, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo utilizzato le casse automatiche.

Bene, sono proprio queste ultime che potrebbero risparmiare ai supermercati e alle catene i compiti e gli obblighi più “fastidiosi”, come le ferie da pagare ai dipendenti, la malattia o gli straordinari.

Per ora, però, non possiamo parlare di veri e propri vantaggi dei clienti. Il menù che visualizziamo è molto spesso confusionario e il touchscreen, oltre ad essere lento, si blocca in continuazione. Inoltre, la stessa cassa accusa i clienti, non appena muovono un prodotto o non lo posizionano sulla superficie corretta, di volerlo rubare.

Copywriter e redattore per la televisione e programmi Tv. Ormai, anche la televisione sta lentamente tramontando. Non il dispositivo in sé, quanto le programmazioni. Di chi è la causa di questo tracollo? Semplice, di fornitori di servizi come Netflix, Amazon Prime, YouTube ecc.

I lavori manuali che saranno sostituiti dalle macchine! Ecco quali sono

Parliamo, ora, di alcuni lavori manuali che stanno imparando a svolgere le stesse macchine. A tal proposito, una delle professioni in via di estinzione è sicuramente quella dell’operaio industriale – degli operatori che lavorano con le macchine.

Ricordiamo benissimo la storia di Ford e della nascita della catena di montaggio. Dopo l’industrializzazione, infatti, i lavoratori sono stati condannati al lavoro monotono sulle catene di montaggio in condizioni, per il più delle volte, disastrose – vedi i continui incidenti sul lavoro – e con delle retribuzioni per lo più scadenti.

E, proprio quando questi lavoratori hanno iniziato a domandare ai propri datori di lavoro delle condizioni migliori per lavorare – una busta paga più ricca e meno sfruttamento – l’economia ha dato loro il colpo di grazia: le macchine, infatti, stanno gradualmente sostituendo gli operai delle fabbriche.

Questo processo è ancora in pieno svolgimento e sempre più lavoro non qualificato – manodopera – viene sostituito nell'industria da macchine indipendenti. Talvolta queste macchine sembrano stupide, poiché non funzionano a dovere (es. prendono fuoco o si impallano), talvolta invece sono pericolosamente intelligenti.

Anche tutto ciò che ha a che fare con le riparazioni verrà progressivamente inghiottito dall’avanzare della tecnologia. Quante volte abbiamo sentito dire alle nostre nonne che la loro lavatrice acquistata funziona meglio della nostra, seppure acquistata almeno un decennio prima?

Nostra nonna ha ragione, la tecnologia di oggi è progettata per subire un'usura irreparabile - e sta diventando così complessa e sensibile che è troppo stupido anche per gli esperti fare lo sforzo per ripararla. Costa, infatti, molto meno inviare un dispositivo completamente nuovo che pagare un operaio per sistemare il danno.

Professioni in via di estinzione? Salutiamo per sempre il postino!

Ricevete ancora posta ordinaria da amici e parenti? Credo proprio di no. Le famose cartoline che inviavamo dopo una vacanza al mare o in montagna ai nonni, zii e amici, ormai sono state sostituite da una foto con smartphone e da un messaggio con Whatsapp e Telegram.

La comunicazione di oggi, infatti, si effettua quasi totalmente via internet. Ma poiché Internet è ancora un "nuovo territorio" senza una legge ben precisa, lo Stato rimane uno dei pochi che riempie ancora regolarmente la nostra casella di posta… con le multe!

È possibile che, anche con il tempo, le multe verranno inviate direttamente nella casella di posta elettronica del cittadino interessato, ma per ora ci vorrà un po’ di tempo.

Perché parliamo di professioni in via di estinzione in riferimento ai postini? Semplice, perché non sono solo le comunicazioni ordinarie ad essere venute meno con l’arrivo di internet, ma anche le consegne dei pacchi, in particolare dopo la creazione degli eCommerce, come ad esempio Amazon, e dei metodi di pagamento come PayPal.

Ciò che non puoi trovare su Amazon in questi giorni o non puoi pagare con PayPal, in pratica, non esiste! Quindi, è meglio essere onesti: dato che i droni di consegna non sono ancora consentiti, ci sarà una domanda più che sufficiente e il postino, o corriere della situazione, continuerà a lavorare.

C'è, però, da dire che si è creato anche un vero e proprio contro-movimento di negozi locali, che cerca ancora di sgomitare per combattere gli e-commerce. Ma soprattutto, ultimo ma non meno importante, durante la pandemia ci siamo tutti resi conto di quanto siano importanti i corrieri e i postini.

Camerieri, cuochi e servizio clienti telefonico

Partiamo con ordine. Dobbiamo prepararci a dire addio ai camerieri e cuochi nei fast food? McDonald's è all'avanguardia con il "ristorante del futuro". E non solo l'operazione alla cassa potrebbe essere sostituito dal touch screen – macchinari che già abbondano nei vari fast food –, ma anche coloro che preparano e consegnano il tuo cibo.

Che si tratti della famigerata stampante 3D o del drone per hamburger, probabilmente la tecnologia riuscirà a rendere antieconomici anche i fornitori di cibo sottopagati.

Parliamo ora, di un servizio molto utile, ma destinato a sparire. Stiamo parlando del servizio clienti telefonico. È, infatti, sempre più semplice ottenere i segreti commerciali di una grande azienda, piuttosto che il numero di servizi clienti (sempre se ne hanno ancora uno).

Tutto, infatti, dovrebbe essere risolto nel tempo tramite moduli, e-mail o robot di chat. Questo cambiamento può avere dei pro e dei contro:

pro : si eviteranno attese infinite al telefono





: si eviteranno attese infinite al telefono contro: gli operatori dovranno essere abili a capire, dal messaggio, di cosa ha bisogno il cittadino, altrimenti le tempistiche saranno ancora più lunghe delle chiamate telefoniche.

Professioni in via di estinzione? Salutiamo la segreteria

Prepariamoci a salutare il personale che, in un’azienda, gestisce l’agenda – appuntamenti e amministrazione, oltre che i contatti dei clienti. Pare, infatti, scontato che un database ben gestito e un sito web chiaro soddisfino già in questo modo gli scopi di cliente e impresa.

Tuttavia, l'assistenza clienti non è ancora realmente sostituibile, il che la rende richiesta in molte aree, almeno fino a quando anche le generazioni più anziane non diventeranno più esperte di tecnologia. La formazione continua è ancora l'essenza e l’unico modo per rimanere una risorsa indispensabile per i datori di lavoro.

Professioni del futuro: un piccolo consiglio molto utile

Sono già con noi le stampanti 3D. Tuttavia, sono ancora macchinari molto costosi e sono solo all'inizio del loro sviluppo.

Nel 2020, è stato costruito anche il primo edificio residenziale interamente da stampante 3D in Germania. Tuttavia, finora solo le pareti possono essere stampate, il tetto è ancora creato dagli uomini.

Se il progresso continuerà in questa direzione, presumibilmente occorrerà anche ricercare nuove risorse in grado di capire le nuove macchine.

