Terminata la scuola o l’Università, è il momento di scegliere quello che sarà il lavoro giusto per il nostro futuro. Come ben sappiamo, la questione relativa al guadagno è di notevole importanza. Andiamo a vedere tutti i posti di lavoro con un delle buone prospettive economiche già dall’inizio.

Professioni più pagate del 2022? Eccone alcune

Partiamo con gli astronauti. Diventare un astronauta è un vero desiderio d'infanzia per molti bambini. La professione in sé può offrire molto al lavoratore, che però dovrà dimostrare di essere in grado di giostrarsi in numerosi campi scientifici come, ad esempio, la fisica o la chimica.

Per diventare astronauti la carriera non è del tutto semplice: si parte con un programma di studi per ingegneria aerospaziale, occorre sapere diverse lingue straniere, oltre che godere di buona salute ed essere sportivi. Prima di diventare astronauta, una persona deve completare diversi testi molto impegnativi.

Tutti gli sforzi, però, verranno ricompensati nella busta paga. Ad oggi un'astronauta guadagna 55.000 € lordi l'anno durante la fase di addestramento.

Una volta superata la fase di addestramento lo stipendio si gonfierà fino a toccare i 90 mila euro lordi all'anno, che arriveranno a 110.000 € lordi quando diventerete comandanti della stazione spaziale.

Seguono i medici. Non è un segreto che i medici guadagnino bene, ma è anche vero che questo lavoro ha a che fare quotidianamente con grandissime responsabilità. Un medico è sottoposto quotidianamente a stress e differenti impegni. Le soft skills sono indispensabili per la resistenza allo stress e l'affidabilità come medico.

Lo stipendio iniziale di primari e dei medici senior è di circa 100.000 € lordi all'anno, ma non ci sono limiti, dunque, questa cifra potrebbe tranquillamente essere superata. Gli specialisti, inoltre, percepiscono una media di 80.000 € all'anno.

Professionisti IT. Se siete interessati all'informatica, alla matematica e a tutto ciò che ha a che fare con i computer? Allora dovreste diventare esperti IT. Gli informatici sono richiesti in molti settori e quindi sono sempre indispensabili. Le prospettive salariali sono davvero impressionanti anche nel settore IT.

Gli stipendi varieranno a seconda del settore scelto, ad esempio: nel settore aerospaziale lo stipendio iniziale è di circa 60 mila euro all’anno, mentre nel settore pubblico 45 mila euro.

Altre professioni ben pagate nel 2022: piloti e controllori del traffico aereo

Tra i sogni di qualche bambino c’è sicuramente quello di diventare un pilota di aerei. Chi vuole intraprendere una carriera come pilota può aspettarsi tranquillamente un buon stipendio.

Anche se sembra semplice, quello del pilota è un lavoro di responsabilità: i piloti sono infatti responsabili della vita di migliaia e migliaia di persone che vengono quotidianamente trasportate da un posto all'altro nel mondo.

Inoltre, i piloti sono anche responsabili del trasporto di merci che dopo essere partite da un luogo devono arrivare a destinazione. Se voi deciderai di svolgere questa professione non verrai retribuito per tutto il tuo periodo di formazione.

La realtà dei fatti, però, è che durante il periodo di formazione investirai per quello che sarà il tuo futuro. Occorrerà pagare, infatti, la licenza di volo che costerà all'incirca 60.000 €. Solitamente vengono offerti differenti modelli di finanziamento da parte delle compagnie aeree, in modo da non pagare l'intero importo in una sola volta.

Una volta completato l'addestramento come pilota potrete essere ricompensati con buoni stipendi. All'inizio della carriera potrete essere o un primo ufficiale o un copilota con stipendi variabili tra i 1500 e i 5.000 € lordi al mese, mentre un capitano guadagna tra i 3000 e i 10.000 € lordi al mese.

Un altro lavoro particolarmente pagato è il controllore del traffico aereo. Anche in questo caso si parla, come per i piloti, di lavori con una grandissima responsabilità e ampiamente ripagati per questo.

I controllori del traffico aereo monitorano lo spazio aereo attraverso l'aiuto di vari dispositivi tecnici, come ad esempio il radar. Questa professione permette di coordinare i decolli e gli atterraggi degli aerei e garantire un traffico regolare. In questo campo anche un piccolissimo errore può avere conseguenze fatali.

Per queste grandi responsabilità si arriverà a guadagnare già un importante importo durante il periodo di formazione. Solo durante il terzo anno, ad esempio, potrete arrivare a percepire 5.000 € lordi al mese, mentre dopo la formazione lo stipendio mensile sarà compreso tra i 6000 e gli 8.000 € lordi al mese.

Il livello retributivo più elevato da raggiungere come controllore del traffico aereo è di 120.000 € lordi all'anno, inoltre, come per quasi tutte le mansioni ci saranno dei supplementi da aggiungere per i turni di notte, i turni di domenica o nei giorni festivi.

Ebbene sottolineare che i posti di formazione per i controllori del traffico aereo sono molto richiesti e limitati. Solo il test attitudinale è già una sfida che vede il fallimento del 95% dei candidati che vi si sottopone.

Professioni più pagate 2022: ingegneri e professori

Sono certa che molti di voi se lo aspettavano: tra le professioni più retribuite del 2022 c'è quella degli ingegneri. Si tratta di laboratori di contatto per tutte le tematiche riguardanti la tecnologia e il funzionamento delle macchine. Gli ingegneri sono richiestissimi in tutti i settori.

Ad oggi l'ingegnere è una delle professioni più richieste al mondo. Si pensi che l'ingegnere operante nella chimica e nei processi si può aspettare una busta paga iniziale di circa 65.000 € lordi all'anno.

Per il settore automobilistico, invece, lo stipendio cala un po’ ma arriva sempre intorno ai 60.000 € lordi all'anno, in particolare nel settore della produzione.

Nel settore energetico si scende ancora un po’ toccando i 57.000 € lordi l'anno, mentre gli ingegneri high tech, che sviluppano prodotti innovativi avranno dei redditi medi di circa 61.000 € lordi all'anno. Possiamo affermare con certezza che uno stipendio medio annuale lordo di un ingegnere si aggira intorno ai 58.000 €.

Passiamo ora a un'altra professione molto retribuita: i professori universitari. I cittadini che aspirano, per il proprio futuro, ha una carriera all'interno delle università solitamente aprono il loro percorso lavorativo proprio durante il percorso di studi.

Chi decide di fare un professore universitario ha prospettive rosee per il suo futuro, poiché potrà guadagnare tra i 4000 e i 7.000 € lordi al mese.

Professioni più pagate del 2022: gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici

Anche gli avvocati possono aspettarsi un buon stipendio dopo la loro lunga formazione, in particolare gli avvocati del settore automobilistico. In questo campo, infatti, se si inizierà una collaborazione con una grande azienda lo stipendio si aggirerà intorno ai 62.000 € lordi all'anno.

In grandi rinomati studi legali, oltre che con un esame di praticantato superato, è anche possibile arrivare a quota 100.000 € lordi all'anno, anche se questa non è una retribuzione standard, anzi potremmo definirla una vera e propria eccezione.

Gli stipendi iniziali varieranno notevolmente da soggetto a soggetto a seconda delle abilità che verranno mostrate. Anche come pubblico ministero, le prospettive salariali sono buone: a seconda della posizione, anche qui è possibile ottenere più di 100.000 euro lordi all'anno.

Concludiamo con la professione del giudice che, a seguito di un lungo percorso di formazione, potrà arrivare a uno stipendio annuale pari a 90.000 € lordi.