Chi guadagna di più nel settore delle professioni sanitarie? Si tratta di uno dei settori con il più alto tasso di occupazione in Italia con stipendi che variano a seconda del tipo di professione che si decide di intraprendere. Scopriamo allora quali sono i lavori più redditizi in questo settore.

Professioni sanitarie: chi guadagna di più e quali sono gli stipendi medi

Le facoltà di professioni sanitarie sono tra le più ambite dagli studenti universitari in quanto c'è maggiore offerta di lavoro rispetto a tanti altri settori. Non è detto però che lo stipendio sia uguale per ogni professione in quanto le mansioni sono differenti e in alcuni casi le paghe sono decisamente più alte. Il sito Testbuster ha stilato la top 3 delle professioni sanitarie più pagate in Italia.

Al terzo posto, con uno stipendio medio di 1.330 euro circa al mese, vi sono i tecnici di radiologia per immagini e radioterapia. La medaglia d'argento va agli infermieri che guadagnano invece 1.390 euro circa al mese. Al primo posto di questa classifica vi sono invece gli igienisti dentali che vantano uno stipendio medio di 1.608 euro circa al mese.

Un discorso a parte va fatto per i fisioterapisti. La laurea in professioni sanitarie con indirizzo fisioterapia dà la possibilità ai laureati di intraprendere anche una carriera privata e quindi, in quel caso, gli stipendi non sono mai fissi in quanto dipenderanno dal numero di pazienti che si rivolgono al professionista e alla propria parcella. Per quanto riguarda il settore pubblico, invece, un fisioterapista può guadagnare dai 1.400 ai 1.600 euro circa al mese.

Come lavorare nel settore delle professioni sanitarie

Come abbiamo già anticipato, per entrare a far parte di questo importante settore del lavoro è necessario conseguire il titolo di laurea. La facoltà di professioni sanitarie non è a numero aperto ed è necessario superare un test d'ingresso composto da argomenti di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, matematica e fisica.

La durata del percorso di laurea è di 3 anni e successivamente è possibile già entrare nel mondo del lavoro. Una volta conseguito il tanto ambito titolo, si può anche scegliere di continuare a studiare ed iscriversi a master di I livello, corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento.

