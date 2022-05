Le professioni di tendenza promettono prospettive particolarmente buone nel breve, così come nel lungo termine. È prevista, infatti, una grande crescita in questi settori e posti di lavoro che andremo ad elencare tra poco. Sicuramente la crisi mondiale dovuta alla pandemia di Coronavirus ha colpito duramente, non solo molte industrie, ma anche numerose professioni. Nonostante, però, la fase difficile appena attraversata – e che stiamo attraversando a causa della guerra in Ucraina – le prospettive sono positive, soprattutto per alcune professioni di tendenza.

Professioni di tendenza: i posti di lavoro più richiesti

Per determinati settori, infatti, nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo è sempre stato verso l'alto. Superata la crisi, con le progressive riaperture e la ripartenza dell'economia mondiale, questa tendenza al positivo può continuare. Andiamo a scoprire i nuovi lavori più richiesti.

Guidare il mercato del lavoro attraverso le professioni di tendenza

L'importanza delle professioni di tendenza è già stata dimostrata negli ultimi anni: centinaia di migliaia di posti di lavoro sono stati creati nel settore pubblico, nel settore dell'istruzione e della sanità, nei fornitori di servizi alle imprese, nel commercio, nei trasporti o nell'industria manifatturiera e delle costruzioni.

Le professioni di tendenza sono un importante motore per il mercato del lavoro e possono continuare a potenziarlo in futuro.

Naturalmente, non è possibile fare una previsione esatta degli sviluppi futuri di alcune professioni di tendenza; troppi fattori giocano un ruolo decisivo e le condizioni quadro possono cambiare molto rapidamente, come dimostrato con la pandemia di covid. Tuttavia, possiamo affermare con certezza che gli esperti effettuano regolarmente valutazioni a riguardo.

È probabile, infatti, che in futuro ci siano meno posti di lavoro in questi settori:

Banche





Estrazione dati





Industria della stampa





Falegnameria





Industria della ceramica





Industrie Cartiere





Casse di risparmio





Assicurazioni





Banche popolari

Mentre il numero di lavoratori dovrebbe rimanere invariato in questi settori:

Commercio al dettaglio





Gestione dell'energia e dell'acqua





Industria della gestione dei rifiuti





Aziende farmaceutiche basate sulla ricerca





Settore Alberghiero





Fonderie





Settore immobili





Investimento





Leasing





Industria del cuoio





Aerospaziale





Ingegneria meccanica e impiantistica





Lavorazione degli oli minerali





Industria dei metalli non ferrosi





Lavorazione della carta





Lavorazione dell'acciaio e dei metalli





Industria della pietra e della terra





Editori di riviste

Inoltre, in questi settori abbiamo numerosi posti di lavoro poiché, nonostante il progresso della digitalizzazione e degli sviluppi moderni, nessun posto di lavoro verrà eliminato: gli umani continueranno a servire per queste occupazioni e non verranno sostituiti dalle macchine. Anzi, è possibile che nei prossimi mesi e anni aumenti la richiesta di personale:

Industria automobilistica





Edilizia





Industria delle costruzioni





Industria chimica





Industria elettrica





Industria alimentare





Meccanica di precisione e ottica





Industria del vetro





Commercio all'ingrosso e all'estero





Lavorazione della gomma





Economia dell'informazione





Plastica





Settore fieristico





Trasmissioni private e media telematici





Costruzione navale e ingegneria navale





Agenzie di spedizione





Industria tessile e della moda





Turismo

Lavoro, ecco l’elenco di tutte le professioni di tendenza per il presente e per i prossimi anni

1.Category Manager sono acquirenti strategici e, in tempi di boom dell'e-commerce, stanno diventando sempre più numerosi. Si tratta dei responsabili della selezione e del prezzo dei prodotti.

Questi professionisti analizzano e pianificano le gamme di prodotti, effettuano osservazioni di mercato e comunicano quali prodotti potrebbero aumentare le vendite. Il C. M. collaborerà anche con la strategia del canale di vendita, effettuerà le trattative con i fornitori e, inoltre, stabilirà i prezzi.

2. Ingegnere Ambientale si occuperà dei problemi globali dei suoli contaminati, degli oceani e dell'aria inquinati. Gli ingegneri ambientali aiutano a “curare” le ferite che l’uomo con il tempo ha inflitto all’ambiente.

Il lavoro dell’Ingegnere ambientale consisterà nell’effettuare misurazioni e analisi, sviluppano possibili risposte a domande ambientali e fornendo consulenza. In considerazione della crescente importanza dell’ambiente, queste professioni di tendenza sperimenteranno una domanda ancora maggiore in futuro.

3. Audioprotesisti. Ormai siamo a conoscenza del cambiamento demografico che stiamo attraversando. Quante volte, infatti, abbiamo sentito dire che “l’Italia è un Paese per vecchi”. Si pensi che quest’anno abbiamo toccato il record negativo di nascite, che non accadeva della Seconda Guerra Mondiale.

Invecchiando, sempre più persone hanno problemi all’udito poiché sentono male. Ecco perché parliamo degli audioprotesisti. Questi lavoratori, infatti, dovranno eseguire test dell'udito, produrranno e personalizzeranno gli apparecchi acustici. Le nuove tecnologie stanno ampliando anche questo campo di attività.

4. BIM Manager. BIM è l'acronimo di "Building Information Modeling" e sta diventando sempre più importante nel settore immobiliare. Architetti o progettisti specializzati possono così apportare modifiche a un modello digitale e renderle disponibili a tutte le parti coinvolte.

Grazie a questa figura professionale, i nuovi edifici possono essere pianificati meglio. Il BIM manager sviluppa un modello 3D digitale, ottimizza i processi e controlla il flusso di informazioni.

5. Pilota di droni. Ovviamente non intendiamo i droni giocattolo. I droni, infatti, stanno assumendo compiti sempre più professionali in un'ampia varietà di settori: fotografia pubblicitaria, dati meteorologici, scienza, logistica e servizi di consegna e, ovviamente, come abbiamo visto con la guerra, anche nel settore militare.

Andiamo, ora ad osservare altre professioni di tendenza che sono già importanti nel mondo del lavoro e che in futuro continueranno ad esserlo.

Professioni di tendenza: 11 lavori del presente e del futuro

Queste professioni di tendenza che andremo ad analizzare qui sotto sono già richieste nel presente e in futuro diventeranno ancora più importanti.

I – Gestore dei contenuti

Il Gestore di Contenuti aiuta a creare concetti di contenuto, ma soprattutto gestisce i contenuti online. Il piano tematico, la ricerca, la creazione e la progettazione di contenuti, nonché l'ottimizzazione della pagina o del negozio online sono i compiti principali.

II – Infermieri

Si tratta di un lavoro indispensabile, non solo per cura e del sostegno di malati, anziani o persone bisognose di cure, ma anche in campo medico, dove vengono somministrati farmaci, le medicazioni vengono cambiate o vengono eseguiti piccoli trattamenti.

III – Insegnante

Questo lavoro permette di impartire conoscenze e insegnare ai giovani. A seconda del rispettivo percorso di studi, se scientifico o umanistico, si insegneranno discipline diverse.

IV – Manager del Benessere

I Manager del Benessere hanno il compito di creare un'atmosfera operativa in cui tutti i dipendenti si sentano a proprio agio. Dovranno prendersi cura del benessere fisico sul posto di lavoro, organizzare riunioni, pianificare settimane di salute, organizzare feste ed eventi, supportare i dipendenti in tutte le questioni e renderli felici. Obiettivo? Meno stress e dipendenti soddisfatti!

V – Scienziato dei dati

Uno scienziato dei dati assume fondamentalmente i compiti di una consulenza di gestione interna. Ha lo scopo di tradurre le enormi quantità di dati in istruzioni concrete per l'azienda. A tal fine, compila dati da diversi reparti e li utilizza per costruire analisi e modelli completi. Preparare i dati, sviluppare soluzioni e presentare i risultati sono i compiti più importanti per questa professione di tendenza.

VI – Sviluppatore Mobile

Gli sviluppatori mobile sviluppare e gestiscono app per smartphone e tablet. Un compito che non passerà di moda così in fretta in vista dell'aumento delle vendite degli smartphone. Le app sono sviluppate e ottimizzate per diversi dispositivi e vengono progettate interfacce per lo scambio di dati, inoltre, vengono sviluppati algoritmi e viene garantita l'esperienza dell'utente.

VII – Responsabile E-sport

Electronic sport, un'industria redditizia con un budget di milioni di euro. Con i manager di e-sport, i giovani talenti sono consigliati e supportati.

VIII – Ingegnere Robotico

Gli ingegneri robotici sviluppano, creano, programmano, mantengono e riparano i robot. Ad oggi, tutte le novità relative alla guida autonoma fanno sì che anche questa rientri fra le professioni di tendenza.

IX – Tecnico Alimentare o Ispettore Alimentare

I prodotti nel settore alimentare devono essere sviluppati, controllati e lavorati prima che raggiungano lo scaffale del supermercato. In quest'area di responsabilità, i tecnici alimentari e gli ispettori alimentari sono in movimento, lavorando su ciò che le persone mangeranno in futuro.

X – Programmatore di software

La realtà virtuale in particolare è al centro dello sviluppo del software. Che si tratti di assistenza sanitaria, viaggi, edutainment, giochi, le applicazioni devono essere sempre più compatibili con la realtà VR. Gli sviluppatori di software sono responsabili dell'implementazione e sviluppano i programmi necessari per ideare le esperienze VR.

XI – Ingegneri Aerospaziali

Lavorare su motori per oggetti volanti, sviluppare nuovi sistemi per un approvvigionamento energetico ottimale o sviluppare ulteriormente attrezzature per aerei e razzi, questi sono i compiti tipici degli ingegneri aerospaziali. In futuro, questa industria diventerà sempre più importante e la domanda aumenterà.