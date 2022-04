L’invalidità aiuta ad anticipare il pensionamento? Ho una grave malattia alla pelle con un’invalidità al 74% posso ritirarmi prima dal lavoro rispetto ai miei colleghi? Le mie condizioni di salute diventano ogni giorno più precarie, al momento l’INPS mi ha riconosciuto un’invalidità al 46%, è utile per collocarmi in pensione? Iniziamo nel chiarire subito che la presenza di una patologia non implica l’immediato accesso alla pensione.

L’invalidità aiuta ad anticipare il pensionamento? Ho una grave malattia alla pelle con un’invalidità al 74% posso ritirarmi prima dal lavoro rispetto ai miei colleghi? Le mie condizioni di salute diventano ogni giorno più precarie, al momento l’INPS mi ha riconosciuto un’invalidità al 46%, è utile per collocarmi in pensione? Iniziamo nel chiarire subito che la presenza di una patologia non implica l’immediato accesso alla pensione.

Tuttavia, esistono delle condizioni considerate dall’ordinamento previdenziale che consentono agli invalidi di collocarsi in pensione prima dell’innesco dell’età pensionabile. Per gli invalidi si attivano quelle disposizioni contenute nella normativa di tutela allacciata alla mutata capacità lavorativa, che limita la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro.

È importate dividere l’invalidità dalla pensione, perché non tutti i cittadini a cui è stato attribuito una percentuale d'invalidità hanno diritto a ricevere prima la pensione. In linea generale, parliamo di un beneficio pensionistico riconosciuto solo in presenza di una grave forma d'invalidità.

Ecco, spiegato il motivo, per cui l’uscita dal lavoro spesso viene condizionata dalla presenza dell’invalidità attribuita dall’INPS, oltre che dall’anzianità contributiva, dall’età anagrafica e dalla presenza della registrazione alla gestione previdenziale e così via.

Appare chiaro che la sola invalidità non permette al lavoratore di anticipare l’uscita, ma è importante che sia connessa a diverse condizioni e requisiti incluse nella normativa.

Alla domanda: "L’invalidità aiuta ad anticipare il pensionamento?”, la risposta è parzialmente sì. Perché non tutti i cittadini a cui è stata riconosciuta la percentuale d'invalidità ricevono il diritto alla pensione anticipata.

Una forma di patologia grave può produrre come conseguenza la limitazione nel prosieguo della carriera lavorativa, ostacolando il normale svolgimento dell’attività produttiva, intesa in termini di qualità di lavoro.

Appare più che normale che il lavoratore venga tutelato con la presenza d'indennità specifiche da malattia, oltre a poter utilizzare un periodo di comporto, ovvero la conservazione del posto lavorativo per un determinato periodo temporale.

È, anche vero, che la sola presenza d'invalidità civile dà diritto al riconoscimento all’accesso a una formula del tutto assistenziale, vedi ad esempio la pensione d'inabilità civile o, ancora, nei casi d'invalidità parziali l’INPS riconosce l’assegno di assistenza.

La differenza appare quasi sottile, ma in realtà è sostanziale per la tipologia della prestazione. Non a caso, laddove è presente un’invalidità al lavoro, ovvero dove è stata riconosciuta un’invalidità tale da limitare il normale svolgimento delle proprie mansioni, viene attivata una prestazione pensionistica o, meglio molto simile a essa per la presenza di un’anzianità di contribuzione minima (assegno ordinario d'invalidità).

Senza tralasciare che la pensione per inabilità al lavoro è collegata alla presenza di pochi versamenti contributivi. In ogni caso, il discorso sull’invalidità è molto ampio, variabile in base alla tipologia di lavoro, fondi o casse di appartenenza.

L’INPS mi ha riconosciuto un’invalidità nella percentuale di 2/3, cosa mi spetta?

Come si legge da La Legge per Tutti, se l’INPS durante la richiesta di accertamento del grado d'invalidità riscontra la presenza di una patologia grave a cui attribuisce un’invalidità nella misura che supera i 2/3, ci sono buone possibilità di ricevere un assegno.

Infatti, il lavoratore che possiede una capacità lavorativa che si attesta sotto 1/3, sostanzialmente non appare sufficiente per collocarsi in pensione prima, ma permette di accedere ad altra forma di agevolazione economica.

L’INPS riconosce l’assegno ordinario d'invalidità, se sono presenti specifici requisiti, oltre alla registrazione presso l’A.G.O e fondi sostitutivi. Parliamo di un’anzianità contributiva non inferiore a 5 anni di versamenti, di cui 3 anni rapportati negli ultimi 5 anni.

La presenza della pensione di vecchiaia è prevista laddove l’interessato raggiunge l’età pensionabile. La normativa prevede la presenza di un’attività lavorativa combinata all’assegno ordinario, se si rientra in specifici limiti reddituali.

L’INPS mi ha riconosciuto un’invalidità nella percentuale dal 74%, cosa mi spetta?

Le circostanze sono totalmente diverse, nell’ipotesi in cui l’INPS durante la richiesta di accertamento del grado d'invalidità riscontra la presenza di una patologia grave a cui attribuisce un’invalidità nella misura dal 74%. In questo caso, si aprono le porte a diverse possibilità.

Con un’invalidità dal 74% è possibile collocarsi in pensione con un assegno del valore di circa 1.500 euro mensili esclusa la tredicesima.

Tuttavia, si tratta di poter sfruttare un’occasione, se sono presenti altri condizioni. Per la partecipazione a un anticipo pensionistico occorre rientrare in un’età minima di 63 anni. E, questa purtroppo, non è l’unica condizione.

Infatti, gli invalidi che tentano la richiesta per la pensione Ape sociale devono rientrare in un’anzianità contributiva non più bassa di 30 anni. Poi, successivamente quanto l’invalido raggiunge i 67 anni di età, non riceve più l’Ape sociale, ma ottiene la pensione di vecchiaia.

Un particolare privilegio viene riconosciute alle lavoratrici invalidi al 74% che godono di uno sconto contributivo. Ecco, perché, capita che alcune ottengono la pensione Ape sociale a 28 o 29 anni di versamenti, grazie all’applicazione della riduzione di un anno per ogni figlio, ma entro il limite dei 2 anni.

Con un’invalidità dal 74% è possibile collocarsi in pensione Quota 41. Un’occasione sfruttabile laddove è presente un montante contributivi non inferiore a 41 versamenti.

La prestazione previdenziale attivata con un’invalidità al 74% prevede anche l’attribuzione di lavoratore precoce. Parliamo di coloro che hanno iniziato a lavorare già a 18 anni, ma soprattutto vantano un anno di versamenti prima dei 19 anni. Per questa prestazione pensionistica è richiesta la presenza nell’A.G.O. al 31 dicembre 1995.

E, ancora, con un’invalidità dal 74% si può ottenere anche l’assegno d'invalidità. In questo caso, la normativa prevede la presenza dello stato di disoccupato. L’importo concesso dall’INPS agli invalidi civili non supera il valore di 287,09 euro ogni mese.

In questo caso, non è prevista la presenza di una contribuzione anche in forma minima ed è necessario rispettare una soglia reddituale pari a 4.931,29 euro annui (valori riferiti al 2021).

L’INPS mi ha riconosciuto un’invalidità nella percentuale dal 80%, cosa mi spetta?

Con un’invalidità dal 80% è possibile collocarsi in pensione in anticipo utilizzando le eccezioni presenti nella pensione di vecchiaia ordinaria.

Nello specifico, le lavoratrici a cui l’INPS riconosce una percentuale d'invalidità nella misura dall’80% possono andare in pensione a 56 anni, mentre i lavoratori possono utilizzare la medesima prestazione pensionistica a 61 anni di età.

Attenzione, però, anche in questo caso è importante possedere un’anzianità contributiva per entrambi (uomini e donne) pari a 20 anni versamenti. In merito all’uscita vecchiaia anticipata è stata realizzato un aggiornamento disponibile qui.

L’INPS mi ha riconosciuto un’invalidità nella percentuale al 100%, cosa mi spetta?

Con un’invalidità riconosciuta al 100% si può accedere alla pensione riservata per l’inabilità civile, ovvero quella prestazione assistenziale che scatta in presenza di una grave malattia. Non associabile all’inabilità riconosciuta come pensione al lavoro.

Occorre, rientrare in diverse parametri, tra cui:

prevista la presenza della maggiore età, ovvero dei 18 anni di età ed entro un’età anagrafica non più alta di 67 anni;

ed entro un’età anagrafica non più alta di rientrare in un reddito annuo prodotto nell’anno precedente, ovvero il 2021 del valore pari a 16.982,49 euro.

Va detto, infine, che la pensione d'invalidità corrisponde al valore di 287,09 euro al mese, con il compimento dell’età di 67 anni viene modificata in assegno sociale. Laddove la normativa lo consente può essere incrementata al milione fino a un massimo di 652 euro al mese.