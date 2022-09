Si possono pagare le bollette con il reddito di cittadinanza? E quali? Attenzione perché alcune utenze non possono essere pagate con la card, né alle Poste né al tabaccaio. Scopriamo quali sono.

La paura di un inverno al freddo a causa dei rincari del gas si fa concreta. Significa che nei prossimi mesi aumenteranno in maniera esponenziale i prezzi delle bollette e delle utenze domestiche.

Alcune di esse si possono pagare con il Reddito di Cittadinanza, tuttavia una serie di utenze sono escluse e devono essere pagate con altre risorse economiche. Parliamo di alcune forniture molto comuni che tutti i cittadini si trovano a dover saldare mensilmente.

Queste bollette non si possono pagare con il Reddito di cittadinanza

Come dicevamo poc’anzi, ci sono una serie di bollette domestiche che in nessun caso possono essere saldate utilizzando la card o i contanti del Reddito di Cittadinanza. Le bollette che non si possono pagare sono queste:

quelle relative a luce, gas e acqua di un altro imponibile non intestato al beneficiario. Ad esempio le bollette intestate al coniuge o al convivente di fatto che ha la residenza da un’altra parte;

le bollette del telefono, smartphone e consumo di Internet. Escluso il Wi-Fi in quanto non considerato “bene di prima necessità”.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, con il RdC è consentito pagare soltanto quelle relative all’immobile in cui risiede il nucleo familiare. L’unica ipotesi in cui è ammesso il pagamento di utenze intestate ad altri è quando questa persona risiede nella stessa casa del beneficiario e faccia parte del nucleo convivente.

Ecco quali bollette si possono pagare con il Reddito di cittadinanza

Ad eccezione delle utenze che abbiamo elencato sopra, la maggior parte delle bollette si possono pagare con il Reddito di Cittadinanza sia al tabaccaio che negli uffici delle Poste Italiane.

Per entrare nel dettaglio, fanno parte dell'elenco di utenze domestiche da pagare con il RdC:

la bolletta dell’energia elettrica;

la bolletta dell'acqua;

i consumi del gas, l'utenza che al momento desta maggior preoccupazione a causa dell’aumento dei prezzi.

Le altre operazioni consentite per i beneficiari di questa misura a sostegno del reddito sono il pagamento delle rette scolastiche, i bonifici bancari destinati al pagamento del canone di locazione o del mutuo e i prelievi di denaro contante presso gli sportelli autorizzati. Inoltre sono ammesse le spese per pagare farmaci, frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari, libri scolastici, abbonamenti ai mezzi pubblici, vacanze, capi di abbigliamento, visite mediche, dentista, benzina e corsi di formazione professionalizzanti.

