Bonus per disoccupati 2024: ecco quali sono tutte le misure

Il 2024, sarà un anno molto importante in tema di bonus, aiuti e agevolazioni per le famiglie e i lavoratori, ma anche per chi è senza lavoro o ha perso il lavoro. Dal 1° gennaio, esordirà l’Assegno di Inclusione che prenderà il posto del Reddito e della Pensione di Cittadinanza.

Ci saranno non solo novità, ma anche vecchie conoscenze come le indennità Inps per gli eventi di perdita involontaria del lavoro. Stiamo parlando della Naspi e della Dis-Coll, le due indennità di disoccupazione in vigore anche il prossimo anno.

Tra le tante, ricordiamo la proroga della carta Dedicata a te, l’Assegno unico e universale, il bonus bollette, il supporto per la formazione e il lavoro e la riduzione del canone rai.

Si tratta di misure per disoccupati e non, molto importanti e vantaggiose che concedono un po’ di respiro a chi si trova più in difficoltà. Quali sono tutti i bonus per i disoccupati nel 2024?

Che bonus ci saranno nel 2024

Inizialmente, il 2024 si prevedeva essere un anno molto povero di bonus. La previsione era dettata un po’ dalla spinta emotiva dell’addio a molte misure come, per esempio, il celeberrimo Reddito di Cittadinanza.

In realtà anche nel 2024 ci saranno una lunga serie di misure, tra bonus e riduzioni, tra nuove e vecchie conoscenze, rivolte principalmente alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori. Ma ci sono molte misure rivolte anche ai disoccupati e agli inoccupati.

Una misura molto importante, che ha avuto un grande successo nel 2023 è stata la carta spesa Dedicata a te, prorogata anche al 2024.

Infatti, la bozza della Manovra ha esteso il sussidio anche al prossimo anno, per chi, ancora, non aveva attivato la social card. Il bonus prevede un contributo di 382,50 euro, riconosciuto grazie ad una carta elettronica di pagamento nominativa, la cosiddetta “Carta Dedicata a te”, al cui interno viene anche riconosciuto il cosiddetto Bonus benzina.

Dal 2024, c’è anche una novità in relazione al Canone rai, il cui importo è stato ridotto a 70 euro.

Prorogato ed esteso anche il Bonus bollette, riconosciuto con le stesse modalità dell’ultimo trimestre del 2023. Ai beneficiari spetterà una riduzione in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’Isee.

Non dimentichiamo neppure l’assegno unico, una misura che spetta ai nuclei familiari con figli minorenni a carico, dal settimo mese di gravidanza.

Chi è senza lavoro ha diritto a bonus?

Chi è senza lavoro può stare, in qualche modo, tranquillo sul fronte dei bonus. Sono previste misure anche per i disoccupati e per gli inoccupati. Per chi perde involontariamente il lavoro, l’Inps garantisce la Naspi o la Dis-Coll, a seconda del beneficiario.

La Naspi spetta ai titolari di rapporti di lavoro subordinato e a:

• Apprendisti;

• Soci lavoratori di cooperative;

• Artisti con rapporto di lavoro subordinato;

• Dipendenti a tempo determinato delle PA;

• Operai agricoli a tempo indeterminato.

La Dis-Coll spetta ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps come co.co.co., assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Come funziona l’assegno di inclusione 2024

La grande novità del 2024 è l’Assegno di Inclusione. Istituito dal Decreto Lavoro, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, si propone come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza.

Per poter beneficiare dell’Assegno di Inclusione si devono rispettare alcune condizioni e requisiti di residenza, cittadinanza, soggiorno, Isee, di reddito e patrimoniali.

La misura è riservata ai nuclei familiari con almeno un componente:

• Con disabilità;

• Minorenne;

• Con almeno 60 anni d’età;

• In condizione di svantaggio ed inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali (certificato dalla pubblica amministrazione).

L’importo della misura non è inferiore a 480 euro annui è composto da un’integrazione del reddito familiare fino a 6000 euro all’anno, elevati a 7.560 euro se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro

Accanto all’Assegno di Inclusione, è già attiva un’altra misura prevista dal Decreto Lavoro, che prevede l’erogazione mensile di un’indennità pari a 350 euro verso chi partecipa a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

La prestazione è rivolta a chi è senza lavoro e ha l’obiettivo di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. In particolar modo, è rivolta alle persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che sono in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza, oltre che economici.

