Pensi che trovare lavoro sia sempre più difficile? Probabilmente la risposta è affermativa. Infatti, le competenze richieste dal mercato del lavoro sono in continuo mutamento, specie dopo la pandemia da Covid-19. Ma quali sono? E soprattutto, come si sta muovendo il Governo Draghi? Scoprilo qui!

Negli ultimi anni la nostra vita è radicalmente cambiata ed, allo stesso modo, sono cambiate le competenze richieste dal mercato del lavoro.

È inutile negare che la pandemia da Covid-19 ha portato notevoli cambiamenti sul nostro modo di lavorare e le reazioni degli italiano sono state essenzialmente due.

Da una parte abbiamo assistito a coloro che non hanno accolto questi cambiamenti e che, oggigiorno, si trovano in una situazione di difficoltà nel mondo del lavoro.

Invece, dall’altra parte possiamo citare tutti coloro che hanno deciso di abbracciare tali cambiamenti e di apprendere nuove competenze, in modo da essere maggiormente interessanti agli occhi delle aziende.

Il Governo Draghi non è certo rimasto a guardare inerme davanti a questi cambiamenti che stanno rivoluzionando sempre di più il panorama lavorativo, ma ha deciso di intervenire.

Nel dettaglio l’intervento è stato effettuato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando.

Il lavoro cambia, le competenze anche: la risposta del Ministro Orlando!

Dunque, come abbiamo sottolineato il Governo Draghi ha deciso di non rimanere a guardare quello che sta accadendo nel mondo del lavoro.

Insomma, come vedremo in seguito, i cambiamenti ai quali stiamo assistendo sono davvero numerosi e spesso mettono a dura prova i lavoratori.

Ma quindi, quali sono le azioni che il Governo ha deciso di intraprendere con l’ausilio del Ministro del Lavoro Andrea Orlando?

Il 19 maggio di quest’anno il Ministro Orlando ha parlato con le parti sociali al fine di definire quelle che sono le competenze necessarie per entrare oggi nel mondo del lavoro.

A tal proposito è importante menzionare la misura che è stata pensata, ossia il Fondo Nuove Competenze.

Ma qual è l’obiettivo che il Governo si è posto di dover raggiungere tramite tale fondo? Come avrai compreso le competenze nuove apportate dai diversi cambiamenti del Covid-19 riguardano principalmente il panorama del digitale.

Inoltre, per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, è importante sottolineare quanto l’Italia sia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea quando si parla di competenze digitali.

Ebbene, il Fondo Nuove Competenze ha proprio l’obiettivo di colmare questo gap del nostro Paese e di sostenere la transizione digitale ed ecologica.

Cosa prevede il Fondo Nuove Competenze istituito dal Governo Draghi!

Quindi il premier Mario Draghi ed il suo Governo hanno deciso di intervenire attivamente istituendo il Fondo Nuove Competenze per sostenere la transizione al digitale.

Dunque, il 19 maggio il Ministro Orlando ha affermato che il Ministero del Lavoro sarà una vera e propria cabina di regia che dovrà andare a delineare un gruppo tecnico per diversi profili di innovazione.

Ma quali saranno le azioni che il Governo dovrà intraprendere con il Fondo Nuove Competenze? Te le spiego subito.

Prima di tutto assisteremo ad un orientamento maggiormente improntato sulle competenze digitali e la spinta green. Infatti, come abbiamo affermato anche in precedenza, oltre al sostegno della transizione digitale, il Ministero del Lavoro si occuperà anche della transizione ecologica.

Tutto questo è stato definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Eppure, non abbiamo certo finito di elencare quelle che saranno le misure messe in campo dal Ministero per sostenere tali progetti.

Infatti, il secondo step verterà sul maggiore controllo dei progetti formativi, in termini di qualità del servizio erogato e di efficacia. In questo modo si riusciranno a garantire dei percorsi di formazione ad hoc, improntati verso gli obiettivi sanciti dal Fondo Nuove Competenze.

Inoltre, sarà prevista una retribuzione oraria nel corso del periodo di formazione che sarà finanziata dallo stesso Fondo per il 70-75% dell’investimento totale.

In questo modo coloro che decideranno di formarsi avranno anche l’incentivo di ricevere un pagamento.

Infine, il Fondo Nuove Competenze prevede anche la premialità per coloro che decidono di stipulare accordi collettivi di riduzione dell’orario di lavoro pur mantenendo inalterato lo stipendio.

In questo modo si andranno ad esplorare sempre più forme di lavoro, oltre all’ormai famoso lavoro ibrido, decisamente apprezzato da circa l’80% degli italiani.

Cambiamenti nel mondo del lavoro senza precedenti: nascono nuove competenze!

Come affermano in tanti, la pandemia da Covid-19, il lockdown ed il ricorso (inizialmente obbligato) allo smart-working hanno apportato notevoli cambiamenti nel mondo del lavoro.

Insomma, tutti abbiamo sperimentato questa modalità di lavoro da remoto inizialmente senza possibilità di scelta. Inutile dire che nel primo periodo si sono registrati notevoli problemi a causa dello smart-working.

Eppure, successivamente sempre più persone hanno deciso di abbracciare questa modalità di lavoro agile, tanto da portare numerose aziende a scegliere di optare per il lavoro ibrido.

Attenzione: il lavoro ibrido non coincide con lo smart-working.

Infatti, il secondo è contrassegnato anche dai termini “lavoro da remoto” o “lavoro agile”, mentre il primo prevede alcuni giorni da svolgere in ufficio ed altre giornate dove si lavora da casa.

Quello che è sempre più importante nel mondo del lavoro è la possibilità di lavorare per obiettivi e non più in base ad orari rigidi e fissi.

Tutto questo ha sicuramente apportato notevoli cambiamenti nel nostro modo di lavorare e, ovviamente, ha fatto nascere e sviluppare nuove competenze richieste oggi dalle aziende.

Andiamo a scoprire quali sono queste competenze oggi necessarie!

Le nuove competenze nel lavoro: soft-skills che non possono più mancare!

In molti conoscono quelle che sono le competenze necessarie che il digitale richiede in termini di hard-skills.

Eppure, quello che il Covid-19 ha portato di più è un cambiamento della mentalità delle persone.

Insomma, non possiamo considerare solo le competenze “hard”, quindi quelle portate dall’esperienza o dallo studio di discipline orientate al digitale, ma anche quelle “soft”, maggiormente legate all’attitudine dei singoli lavoratori.

Insomma, secondo diversi studi le competenze necessarie per trovare lavoro oggi (e sempre più nei prossimi anni), sono le seguenti:

Prima di tutto non possiamo non menzionare il famoso sense making, ossia la capacità di trovare il senso delle cose, che sarà sempre più essenziale da affiancare ai processi decisionali.

Stessa importanza rivestirà il pensiero critico. Per quale motivo? Beh, semplicemente riceviamo ogni giorno una mole sempre più elevata di informazioni e, dunque, attraverso il pensiero critico dovremo riuscire a selezionare quelle davvero utili.

Infine, è importante la capacità di intuire le cose. Insomma, una competenza decisamente più elevata del famoso “problem solving” che vien richiesto in qualsiasi offerta di lavoro.

Siamo stati per lungo tempo di fronte ad un periodo di incertezza e possiamo anche affermare che con la situazione di Guerra che stiamo vivendo lo siamo ancora.

Ebbene, per mezzo dell’intuizione si riuscirà a governare la complessità anche in questo periodo di incertezza.