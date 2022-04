Ci sono momenti nella vita in cui bisogna prendere delle decisioni impopolari, ma che sono indubbiamente per il nostro bene: una di queste è cambiare lavoro! Secondo la famosa rivista economica Forbes, bisognerebbe cambiare lavoro ogni tre, massimo cinque anni. Perché più a lungo si resta nello stesso posto di lavoro e più difficile sarà fare il cambiamento necessario, secondo gli esperti. Nell'articolo esaminiamo approfonditamente in quali casi cambiare lavoro è la decisione migliore del mondo!

Stare insieme per abitudine non è buona cosa né nelle relazioni interpersonali né nelle relazioni lavorative.

Se nella tua carriera ti stai annoiando, hai perso gli stimoli, hai perso ogni obbiettivo, se credi di essere sottopagato, se ti senti insoddisfatto o non ti piace l'ambiente lavorativo, se ti senti soffocare, evidentemente ti stai tormentando con un lavoro che non fa al caso tuo; forse è il caso di apportare una ventata di aria fresca e, magari, decidere di cambiare professione, ambiente lavorativo o, addirittura, città!

Un cambio di lavoro nonostante possa essere foriero di timori e paure, porta a dei tangibili miglioramenti sull'umore e sugli obbiettivi professionali. Scendiamo nei dettagli e vediamo quando è il momento di cambiare professione.

Quale potrebbe essere il momento giusto per cambiare lavoro?

Secondo la famosa rivista economica Forbes, bisognerebbe cambiare lavoro ogni tre, massimo cinque anni. Perché più a lungo si resta nello stesso posto di lavoro e più difficile sarà fare il cambiamento necessario, secondo gli esperti.

Ed è proprio qui che sta il problema: mentre un professionista, infatti, rimanda il cambio di lavoro o, addirittura, si abitua all'insoddisfazione, alla stanchezza, il momento di un eventuale cambiamento rigenerante, si allontana sempre di più e diventa sempre più arduo da compiere. Questo porta a rischiare di perdere l'opportunità di crescere professionalmente e personalmente.

Perché si dovrebbe cambiare lavoro più spesso?

Se non hai sfide da affrontare e nuovi stimoli nel lavoro che compi, difficilmente ti evolverai ulteriormente come persona e come professionista.

Cambiare lavoro più spesso ti aiuterà ad adattarti a varie realtà, ad imparare vari metodi di lavoro, a raggiungere vari obbiettivi, a rapportarti a diverse personalità di datori di lavoro, di colleghi e non sarai impreparato nel caso in cui il cambio di lavoro dovesse essere forzato (per fallimento dell'azienda o per licenziamento).

Quali sono i motivi principali per cambiare regolarmente lavoro?

Ogni cambiamento apporta nella tua vita esperienza, più sicurezza e autostima e, cosa ancora più importante, aumenta il tuo valore come risorsa umana sul mercato del lavoro.

Con più esperienza lavorativa hai più da raccontare e più da stupire i tuoi nuovi datori di lavoro e/o i tuoi nuovi colleghi, il tuo nuovo team di lavoro.

Acuisci il tuo sesto senso lavorativo e comprendi più velocemente quale ambiente di lavoro è buono per te e quale invece è pessimo. E, agendo in questo modo, è molto più improbabile che tu compia un cattivo lavoro.

Più cambi lavoro e più aumenti i tuoi punti di forza e diventi consapevole di quelli di debolezza (smussandoli) delle tue capacità, delle tue skills.

Imparerai a presentarti nel miglior modo possibile e saprai cosa è richiesto dal mercato del lavoro.

Se cambi lavoro più spesso, la tua visione si amplierà

Se cambi lavoro ogni 3 o 5 anni come dice Forbes, inevitabilmente avrai una visione delle cose più ampia, vedrai cosa accade al di fuori dell'ufficio dove lavori, conoscerai nuove persone, nuovi sistemi e metodi di lavoro; imparerai ad affrontare i cambiamenti più velocemente e, soprattutto, senza panico o ansia.

Questa abilità (di turnover e di movimento) nella nostra era, vale oro! È molto richiesta dalle risorse umane.

Ogni cambio di lavoro porterà ad una situazione lavorativa migliore!

Con ogni cambio di lavoro migliorerai la tua situazione lavorativa: riuscirai ad accettare lavori con un capo più gentile, con assegnazione di compiti più interessanti, posti di lavoro più comodi (magari anche da remoto) orari di lavoro migliori e più flessibili e, soprattutto, stipendio più alto!!

Non tutti i modi per cambiare lavoro sono raccomandabili?!

Cambiare lavoro non significa abbandonare da un giorno all'altro il proprio datore di lavoro. Se c'è un rapporto di fiducia e di stima, ma tu comunque vuoi cambiare lavoro per stimolo, per sfida, per imparare qualcosa di nuovo, per prima cosa dovresti informare il tuo datore di lavoro.

Magari potrebbe anche capitare che il tuo attuale datore di lavoro, interessato a te come risorsa umana, sia in grado di trovare una soluzione, parlandone con te e ci possa essere uno sviluppo interno: una promozione, una nuova responsabilità, un compito nuovo, un aumento di stipendio; le possibilità sono tantissime.

Se questo però non dovesse accadere, dovresti pensare sempre prima al tuo futuro professionale.

Prima di cambiare lavoro, chiediti quali aspetti vuoi modificare

Prima di cambiare lavoro devi farti un esame di coscienza e comprendere bene (magari anche appuntandoteli su un foglio) quali aspetti del lavoro vorresti modificare.

Vorresti uno stipendio più alto?

Vorresti imparare nuovi compiti?

Vorresti nuove responsabilità?

Vorresti lavorare in home office?

Vorresti lavorare in un'altra zona?

Vorresti avere nuovi colleghi e un nuovo datore?

Qualunque sia il tuo obbiettivo o i tuoi obbiettivi, devi averli ben chiari in mente!

Parla con amici e conoscenti, potresti ricevere suggerimenti o persino offerte di lavoro specifiche qui. L'importante è che tu non abbia paura del cambiamento e, soprattutto, inizia ad inviare curricula mentre sei ancora occupato, in modo da avere le spalle coperte e poter cercare qualcosa di meglio con più serenità.

Cambiare lavoro non è sempre facile!

Ogni cambiamento porta con sé paura e timori, soprattutto un cambio di lavoro.

La paura dell'insicurezza finanziaria, di nuovi colleghi o di un'atmosfera lavorativa ancora peggiore impedisce a molti dipendenti di fare il grande passo cambiare lavoro.

Tuttavia, quando dentro senti che non ce la fai più e la situazione è diventata quasi insopportabile, è tempo di cambiare, perché se l'ambiente in cui stai peggiora la tua salute, la qualità della vita, l'insoddisfazione diventa cronica e la serenità non esiste più, non vale la pena mantenere lo status quo.

I segnali che è arrivato il momento di cambiare lavoro

Andare a lavoro diventa un incubo.

Il lunedì è un vero incubo e dalla mattina pensi già al venerdì pomeriggio. Ti lamenti costantemente di colleghi, clienti e clienti e non riesci a calmarti? Questi sono segnali sicuri che è giunto il momento di cambiare lavoro.

Il lavoro non ti soddisfa più.

Anche se raggiungi obbiettivi e successi, non ti senti soddisfatto. Non vuoi più iniziare nuovi progetti perché non ne vedi il senso. Non sei più interessato agli sbagli che fai, che potresti fare e che ti potrebbero essere imputati. Non ti importa nemmeno delle conseguenze. Se ti manca la motivazione e l'entusiasmo, vuol dire che per il tuo vecchio lavoro è arrivata la fine.

Fai lo stesso lavoro da anni e ti annoi.

Sempre lo stesso lavoro, gli stessi processi e nessuna prospettiva di ulteriore crescita, sviluppo, carriera, ti fanno sentire frustrato a lungo termine.

Se nel tuo attuale lavoro non ci sono possibilità di carriera o ci sono obbiettivi irraggiungibili (il che vuol dire che l'azienda non vuole che vengano raggiunti) o se addirittura si torna indietro nella paga o nelle mansioni, è giunto il momento di cambiare lavoro! Altrimenti rischi di atrofizzarti mentalmente e di conseguenza anche fisicamente.

Se il lavoro che fai ti fa dubitare anche di te stesso.

Se nel lavoro che compi non ti fanno sentire sicuro di te stesso, non sei certo di svolgere il tuo lavoro in modo corretto, non ricevi conferme.

Ti senti sopraffatto e non hai più fiducia in te stesso nel tuo lavoro . Quando hai preso delle decisioni, le metti immediatamente in discussione e vuoi annullarle. La tua insicurezza si diffonde nella tua vita privata e colpisce tutto il tuo io. Allora è giunto il momento di cambiare lavoro.

Nel tuo lavoro compi errori che prima non facevi

Le cose che prima facevi perfettamente e velocemente, adesso le fai con noncuranza e lentamente, di conseguenza sbagli molto di più di prima. I dipendenti insoddisfatti produrranno prestazioni insufficienti, è matematico. Funzioneranno solo a metà e perderanno interesse. Prima di essere licenziato e ottenere una cattiva referenza sul lavoro, è meglio se cambi lavoro tu stesso.

Devi cambiare lavoro perché ne sta risentendo la tua psiche

Ti senti esaurito, soffri di vari disturbi come mal di testa, vertigini o tachicardia e hai la sensazione che anche il lavoro più semplice non si possa più fare. Poi il tuo corpo ti dice che dovresti cambiare lavoro e cambiare la tua vita. Nessun capo e nessun lavoro in questo mondo vale la tua salute.

Devi cambiare lavoro quando il lavoro che stai facendo ti ha deluso

Se non ti vengono date nuove responsabilità, nuovi stimoli, se vieni sempre criticato e messo da parte, lo stress e la delusione diventeranno insopportabili.

La noia può essere dannosa quanto lo stress costante. Gli scienziati hanno ora dimostrato che la noia può effettivamente uccidere. Quindi, se sei annoiato nel tuo lavoro e ti senti poco sfidato, dovresti cercare un altro lavoro con una diversa area di responsabilità e che ti stimoli.

Se il tuo lavoro non viene degnamente riconosciuto economicamente, devi cambiare lavoro!

Cercare un lavoro retribuito meglio è una valida ragione per cambiare lavoro! Probabilmente senti anche che i tuoi risultati non vengono riconosciuti e ti stai chiedendo per cosa hai lavorato tutto il mese. Dovresti cercare un lavoro meglio retribuito. Ciò aumenterà la tua autostima e motivazione.

I capi dell'azienda per la quali lavori non sono in grado di gestire le risorse umane e hanno zero leadership

Le doti di leadership dei tuoi responsabili lasciano molto a desiderare. Prendono decisioni discutibili, illogiche, improduttive e distruggono progetti precedentemente ben eseguiti. Sfogano i loro umori sui dipendenti e collaboratori.

Gli straordinari non vengono pagati e la tua professionalità non viene riconosciuta. Cosa aspetti? Devi cambiare lavoro!