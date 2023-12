Quanto perde chi va in pensione nel 2024? Ecco come si effettua il calcolo

In vista del prossimo anno e della nuova Legge di Bilancio, molti pensionandi si chiedono quanto si perde ad andare in pensione nel 2024. Una domanda molto comune, alla quale risponderemo spiegando il sistema di calcolo e le novità.

Quello delle pensioni è, già da qualche anno, un tema molto ostico e, con la Legge di Bilancio del 2024 lo è diventato ancora di più. Andare in pensione è diventato sempre più difficile, per non pensare agli scivoli pensionistici, molto penalizzanti e con requisiti di accesso più stringenti.

Quanto perde chi va in pensione nel 2024? Una domanda molto comune che merita una risposta precisa ed esaustiva, analizzando quelle che sono le regole per il calcolo dell’assegno. In realtà, le regole non subiscono differenze rispetto a quest’anno.

Non ci resta che andare a vedere quali sono queste regole, per sapere quanto perdono coloro che andranno in pensione nel 2024.

Chi può andare in pensione nel 2024

Tra le diverse novità sulle pensioni contenute nella Legge di Bilancio del 2024 c’è Quota 103. Rispetto alla pensione di vecchiaia, in linea generale, il sistema delle quote rappresenta uno strumento, con compromessi, per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro.

Quindi, per il 2024 è ancora possibile godere del pensionamento utilizzando quota 103, ma sarà uno strumento che non rappresenterà un beneficio, ma quasi una beffa. Per quale motivo? Il calcolo della quota retributiva della rendita sarà sostituito con il calcolo contributivo, determinando la riduzione dell’importo in misura pari al 30-35%.

Inoltre, fino al sessantasettesimo anno d’età, il valore della pensione riconosciuta con quota 103 non potrà mai superare la cifra di 2270 euro lordi al mese. Quindi, si tratta di uno scivolo poco conveniente.

Come calcolare la pensione con il sistema contributivo

Per calcolare la pensione con il sistema contributivo, si deve prendere come riferimento il montante contributivo, ovvero l’insieme dei contributi maturati in carriera e rivalutati in base al costo della vita.

Spiegandolo in parole semplici, si guarda a tutta la carriera del pensionando. Un calcolo di questo tipo è particolarmente svantaggioso per chi ha guadagnato poco o ha periodi scoperti da contribuzione. In genere, sullo stipendio percepito si versa il 33% in contributi, di cui 1/3 grava sul lavoratore e 2/3 sull’azienda.

I contributi rivalutati costituiscono il montante contributivo che viene trasformato in pensione, applicando un coefficiente che varia in base all’età in cui si smette di lavorare.

Quindi, più tardi si andrà in pensione e, a parità di contributi, più alto sarà l’assegno pensionistico. Prendiamo chi va in pensione a 67 anni, con la pensione di vecchiaia. Verrà applicato un coefficiente del 5,723%.

Calcolo con il sistema retributivo: ecco come si effettua

La pensione, solitamente, si compone da due quote: una calcolata con le regole del calcolo retributivo e un’altra parte su cui si applicano le quote del sistema contributivo. Si tratta di quello che viene definito sistema di calcolo misto, dove la somma delle due componenti andrà a restituire il valore complessivamente percepito.

Parliamo del sistema retributivo, che viene calcolato in due diverse quote:

• Quota A: anzianità maturata al 31 dicembre 1992, che consiste nella media degli ultimi 5 anni (10 anni per gli autonomi) delle retribuzioni utili percepite dal lavoratore dipendente del settore privato, o persino dell’ultimo anno per il dipendente del pubblico impiego;

• Quota B: anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, oppure al 31 dicembre 2011 per il lavoratore e si tiene conto della retribuzione degli ultimi 10 anni sia per il lavoratore dipendente privato che pubblico, mentre per i lavoratori autonomi degli ultimi 15 anni.

Si sa bene che il sistema retributivo è molto più conveniente in quanto, per il calcolo, vengono considerate le retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro che si presuppongono essere le più alte. Anche perché le aliquote del rendimento possono variare a seconda del settore di appartenenza, ma generalmente è pari al 2% per ogni anno di contributi, fino ad un massimo dell’80%.

Pensioni anticipate, ecco cosa cambia nel 2024

Dal 2024, con le modifiche contenute nella prossima Manovra finanziaria, è prevista la possibilità di accedere alla pensione di anzianità, con 20 anni di accrediti contributivi e 67 anni d’età.

Invece, per quanto riguarda la pensione anticipata ordinaria, per il prossimo anno sono state modificate le condizioni di accesso. La pensione anticipata ordinaria potrà essere conseguita al compimento dei 64 anni d’età, se risultano versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

Inoltre, l’ammontare mensile della prima rata di pensione dovrà essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente, rivalutato, pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ridotto di 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

La Legge di Bilancio del 2024 ha previsto anche un periodo di finestra di tre mesi. Ciò vuol dire che il trattamento di pensione anticipata potrà essere applicato solo quando saranno trascorsi tre mesi dalla maturazione dei contributi.

