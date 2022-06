Ormai siamo nell’era social. Non è cambiato solo il nostro modo di approcciarci nelle relazioni con l’altro, ma è stato rivoluzionato anche il modo di lavorare. Dopo la nascita di Facebook e Instagram è sbarcato sui nostri cellulari TikTok un social network made in Cina molto in voga tra i giovanissimi. Andiamo subito a scoprire quanto si guadagna con TikTok.

Quanto si guadagna con TikTok? Ecco l’evoluzione del lavoro

Prima di rispondere alla nostra domanda “Quanto si guadagna con TikTok?” facciamo un piccolo salto all’indietro e vediamo l’evoluzione dei social – e del mondo di lavoro – nel tempo.

Come dicevamo poc'anzi, la nostra vita negli ultimi tempi è cambiata radicalmente, soprattutto con l'avvento dell'era social. Se ai suoi esordi Facebook era una piattaforma online per rimanere in contatto con i propri amici e per fare nuove conoscenze e Instagram era solamente una sorta di blog personale interattivo, con il tempo sono diventate delle vere e proprie piattaforme di lavoro.

Questa evoluzione è durata più di un decennio – considerando che Facebook è approdato nel nostro Paese nel 2009, anche se è stato creato nel 2004 – e in questi dieci anni abbiamo vissuto in prima persona un vero e proprio cambio di prospettiva della comunicazione.

Vi ricordate i primi post su Facebook? Le immagini che venivano postate o ricondivise erano davvero poche, mentre veniva utilizzata la “home” del profilo personale per condividere i propri pensieri con amici e conoscenti. Con l’avvento di Instagram, qualche anno più tardi, ha preso piede l’utilizzo delle immagini come vera e propria modalità di comunicazione.

Con Instagram sono nate le figure degli Influencer. Chiara Ferragni è la più famosa influencer al mondo. La sua carriera da imprenditrice digitale è nata proprio su Instagram, postando ogni giorno foto con i suoi look. Con il tempo le aziende hanno iniziato a chiamarla per sponsorizzare i propri capi di abbigliamento e oggi un solo post su Instagram della Ferragni può volare anche oltre i 50 mila euro.

Da qualche anno a questa parte, però, il mondo ha cambiato ancora direzione. Pur avendo ancora una grandissima importanza, le immagini hanno lasciato spazio ai video. Ed è proprio in questo momento che entra in gioco il social network cinese. Andiamo subito a scoprire quanto si guadagna con TikTok.

Quanto si guadagna con TikTok: la breve storia dell’applicazione

Prima di scoprire come guadagnare su TikTok vediamo in cosa consiste l’app. Partiamo con il lancio, che è stato fatto nel 2016. La fondazione, però, risale al 2014, ma non si chiamava TikTok ma Musical.ly Inc. I creatori di questa piattaforma sono i cinesi Alex Zhu e Luyu Yang.

All’inizio, però, lo scopo di TikTok, o meglio, dell’ex Musical.ly era completamente differente da quello odierno. I due fondatori, infatti, avevano in mente un social network con scopi educativi, in cui gli utenti potevano imparare ed insegnare diverse materie mediante brevi video della durata di 3 o 5 minuti.

Purtroppo, però, pur avendo trovato degli investitori per il progetto, la piattaforma non decollò e i due creatori cinesi puntarono a un target differente: gli adolescenti. La nuova idea era quella di postare video musicali. Muslical.ly è stata acquistata nel 2017 da ByteDance – azienda cinese- per 750 milioni di euro.

Il 2 agosto 2018, ByteDance ha unito attraverso un aggiornamento le piattaforme TikTok e musical.ly al fine di allargare la base utenti, mantenendo TikTok come nome. Due anni dopo, nell’agosto 2020, la piattaforma ha raggiunto 1 miliardo di utenti nel mondo.

Entriamo, ora, nel vivo del nostro articolo: quanto si guadagna con TikTok?

Quanto si guadagna con TikTok? Ecco la risposta alla domanda:

Volete sapere quanto si guadagna con TikTok? Siete nel posto giusto al momento giusto! Su TikTok i tiktokers guadagnano, come accade per gli Influencer su Instagram, in base a:

tutte le visualizzazioni effettuate,

gli engagement creati con il pubblico,

i follower acquisiti.

Per guadagnare delle cifre elevate, infatti, occorre fare milioni di visualizzazioni. L’obiettivo è diventare “virali” ed essere innovativi. Una volta che sarete riusciti a farvi conoscere su TikTok è possibile che qualche azienda vi contatterà per delle sponsorizzazioni.

Per le sponsorizzazioni e gli inserimenti pubblicitari in TikTok il guadagno è davvero, davvero, elevato! Si pensi che un video con un milione di visualizzazione può fruttare al tiktoker la bellezza di 40 mila euro.

Andiamo a scoprire subito chi sono i top influencer su TikTok e quanto guadagnano per ogni balletto, storia o semplice video postato sulla piattaforma.

Quanto si guadagna con TikTok? I top influencer e I loro guadagni

TikTok è una vera e propria gallina dalle uova d’oro per i suoi utenti e influencer più popolari. Tanto da poter far guadagnare “stipendi” superiori a quelli di personaggi famosi e top manager. A rivelarlo è il Wall Street Journal, citando anche la classifica di Forbes.

La prima persona al mondo a raggiungere 100 milioni di follower su TikTok è stata la statunitense Charli D’Amelio. La sua carriera come tiktoker è iniziata nel 2019 e nel 2021 ha fatturato 17.5 milioni di dollari.

Altre star della piattaforma sono Addison Rae e Khaby Lame, il TikToker più famoso e seguito al mondo, 138 milioni di followers. La fama del tiktoker italiano, nato in Senegal nel 2000, deriva dai suoi video ironici muti.

Ma entriamo nel vivo della questione “Quanto si guadagna con TikTok?” parlando di alcuni tra i tiktoker più famosi al mondo.

Charli D’Amelio vanta 133 milioni di follower su TikTok e 48.5 milioni di followe su Instagram. Nel 2021, secondo Forbes, ha guadagnato 17.5 milioni di dollari, circa 45 mila dollari al giorno.





vanta 133 milioni di follower su TikTok e 48.5 milioni di followe su Instagram. Nel 2021, secondo Forbes, ha guadagnato 17.5 milioni di dollari, circa 45 mila dollari al giorno. Loren Gray , la modella e cantante è riuscita a guadagnare intorno ai 19 milioni di dollari, riuscendo anche ad ottenere ingaggi su Instagram e YouTube.





, la modella e cantante è riuscita a guadagnare intorno ai 19 milioni di dollari, riuscendo anche ad ottenere ingaggi su Instagram e YouTube. Kristen Hancher , modella, influencer su Instagram e star di YouTube: tutto ciò le ha fatto guadagnare 18 milioni di dollari.





, modella, influencer su Instagram e star di YouTube: tutto ciò le ha fatto guadagnare 18 milioni di dollari. Jacob Sartorius , l’ex fidanzato di Millie Bobby Brown ha guadagnato fama su TikTok e successivamente ha lanciato un singolo popolare, Sweatshirt. Il suo patrimonio netto stimato sarebbe di circa 3,78 milioni di dollari.





, l’ex fidanzato di Millie Bobby Brown ha guadagnato fama su TikTok e successivamente ha lanciato un singolo popolare, Sweatshirt. Il suo patrimonio netto stimato sarebbe di circa 3,78 milioni di dollari. Addison Rae è diventata una vera e propria star di TikTok nel 2020. Dopo un piccolo blocco temporaneo sulla piattaforma nell’ottobre dello scorso anno, ha poi sottoscritto un contratto milionario con Netflix. Ad oggi vanta 87,7 milioni di followers e il suo patrimonio netto è di 15 milioni di dollari.

Quanto si guadagna con TikTok in Italia?

Come abbiamo detto poco fa, anche in Italia ci sono delle vere e proprie star come Khabi Lame o Elisa Maino. Di entrambi i tiktokers non si conoscono i guadagni. La stessa Maino avrebbe dichiarato di non conoscere la cifra esatta dei suoi ricavi, ma che il patrimonio è gestito dai suoi genitori, per il suo futuro.

Per rispondere alla domanda “quanto si guadagna con TikTok” facciamo anche riferimento a quanto sottolineato da TPI:

“TikTok ha a disposizione un fondo dedicato ai creator attraverso il quale gli artisti più influenti riescono a mantenersi con le proprie attività sulla piattaforma. Chi gestisce l’app non ha però fornito con precisione quanto viene corrisposto ai singoli creator, ma sappiamo che i compensi sono tutti elargiti in rapporto al numero di visualizzazioni che i video riescono ad attirare.”

Insomma, quanto si guadagna con TikTok? Su TikTok il guadagno è direttamente proporzionale ai vostri followers, al vostro engagement con il pubblico e alle vostre visualizzazioni!

