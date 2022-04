Ho maturato 25 anni di versamenti, se vado in pensione quanto mi spetta? Ho 62 anni e 25 anni di contributi posso ritirarmi dal lavoro per la pensione? Con 64 anni e 20 anni di contributi, posso collocarmi in quiescenza? Nell’ultima settimana, molti lettori hanno formulato diverse richieste in tema di previdenza. La verità è che fa paura trovarsi dinanzi a una Riforma pensioni congelata, con il vincolo dell’età anagrafica saltando quei passaggi utili che portano a un’uscita anticipata flessibile. Specie, se mancano le condizioni “particolari” che permettono al lavoratore di entrare nel circuito dei trattamenti previdenziali ordinari, ma con regole differenti applicate sull’età pensionabile.

Ho maturato 25 anni di versamenti, se vado in pensione quanto mi spetta? Ho 62 anni e 25 anni di contributi posso ritirarmi dal lavoro per la pensione? Con 64 anni e 20 anni di contributi, posso collocarmi in quiescenza? Nell’ultima settimana, molti lettori hanno formulato diverse richieste in tema di previdenza.

La verità è che fa paura trovarsi dinanzi a una Riforma pensioni congelata, con il vincolo dell’età anagrafica saltando quei passaggi utili che portano a un’uscita anticipata flessibile. Specie, se mancano le condizioni “particolari” che permettono al lavoratore di entrare nel circuito dei trattamenti previdenziali ordinari, ma con regole differenti applicate sull’età pensionabile.

L'età pensionabile rappresenta il perno principale per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, oltre a considerare la presenza non meno rilevante dell'aspetto contributivo. Sembra impossibile, ma si può utilizzare questa formula previdenziale con una taglio sul requisito contributivo. Importanti chiarimenti INPS sono disponibili nell'articolo: “In pensione a 56 anni con la pensione di vecchiaia ordinaria, ecco come!”

Iniziamo nel chiarire subito che non si può paragonare un assegno pensionistico ricavato da un’anzianità contributiva di 40 anni con un assegno prodotto da 25 anni di contribuzione. Nel primo caso, parliamo di lavoratori che non hanno accumulato un numero elevato di contributi utili ai fini pensionistici.

Per questo motivo, cercare di capire quanto si prende di pensione con 25 anni di versamenti è molto importante. Si è consapevoli che si può rimediare a un assegno basso, riscattando la contribuzione necessaria a ottenere un assegno pensionistico almeno dignitoso.

Va detto che, in merito a quest’ultimo punto esistono diverse strategie disponibili nel seguente articolo: “Ecco come aumentare l’assegno pensionistico”

Quale pensione mi spetta con 25 anni di contributi?

Maturare 38 anni di anzianità non è semplice, specie se affiancata a un'età di 64 anni. Un intreccio necessario da perfezionare, se il lavoratore intende avvalersi dell'uscita anticipata con Quota 102. Nello stesso modo, non è semplice neanche la condizione prevista dall'ordinamento previdenziale per il solo criterio contributivo. Dove per il diritto alla pensione sono sufficienti 41 (donne) 42 (uomini) anni e 10 mesi.

Per le sole donne c’è Opzione donna, un pensionamento raggiungibile con 35 anni di versamenti e 58 o 59 anni di età, se maturati entro il 31 dicembre 2021.

La lista delle possibilità si riduce ulteriormente se eliminiamo anche la misura Ape sociale che permette un’uscita a 63 anni con almeno 30,32 e 36 anni contributivi, oltre che alla presenza di specifiche condizioni, la lista si riduce di molto.

Quale pensione mi spetta con 20 anni di contributi?

Giunti a 67 anni resta la pensione di vecchiaia? E, se non fosse proprio così? Con 20 anni di contribuzione si esce dal lavoro? Si, è vero, 20 anni di anzianità e un'età di 67 anni portano spediti alla misura di vecchiaia, ma c'è chi rischia di perderla.

Occorre, precisare che i lavoratori che hanno maturato una contribuzione dopo l’anno 1995, devono rientrare anche in altro criterio, in particolare è necessario rientrare nei contributivi puri.

Come si legge da Fenailp, si tratta di una condizione rilevabile nella storia contributiva dei lavoratori che hanno iniziato ad accumulare versamenti dopo il 31 dicembre 1995. In questo caso, infatti l’assegno pensionistico viene calcolato utilizzando esclusivamente il metodo contributivo, escludendo la presenza del metodo misto o retributivo.

Ecco, perché, a volte la sola presenza dei requisiti necessari per collocarsi in quiescenza con la pensione di vecchia potrebbero non bastare.

È, infatti, indispensabile ricevere un assegno previdenziale del valore più alto di 1,5 volte il valore relativo all’assegno sociale. Non una condizione qualsiasi, ma rilevante per il conferimento del diritto alla pensione.

Il calcolo non è difficile, specie considerando che l’INPS nel 2022 alla voce assegno sociale ha distribuito un valore di 468,10 euro al mese. A questo punto, basta eseguire una delle quattro operazioni aritmetiche, ovvero la moltiplicazione, il valore prodotto corrisponde a 702,5 euro. Ciò significa che mediamente il lavoratore deve rientrare in 9.132,50 euro annui.

Nell’ipotesi in cui tale soglia viene otre passata, non si acquisisce il diritto alla pensione con 67 anni di età. Una circostanza che porta ad accumulare altri quattro anni intesi in termini di età anagrafica che portano all’età di 71 anni. Andando in pensione a 71 anni non sono presenti riferimenti normativi sul valore dell’assegno.

Occorre, sottolineare che parliamo di un riferimento legislativo in vigore sino alla fine dell’anno in corso, così come da disposizioni del decreto MEF del 5 novembre 2019.

Con 64 anni e 20 anni di contributi, posso collocarmi in quiescenza?

L’ordinamento previdenziale prevede per coloro che si ritrovano con una contribuzione ancor prima del 1996, l’innesco di regole flessibili che consentono di anticipare la pensione con 20 anni di versamenti e almeno 64 anni di età. Tuttavia, anche in questo caso sono presenti dei paletti riferiti all’assegno.

Il discorso cade soavemente sulla possibilità di utilizzare la pensione anticipata, se l'importo dell'assegno non scende sotto 2,8 volte il valore relativo all'assegno sociale.

Considerando che l’INPS nel 2022 alla voce assegno sociale ha distribuito un valore di 468,10 euro al mese, il valore prodotto corrisponde all’ammontare di 1.310.68 euro.

Quando si prende di pensione con 25 anni di contributi

In sintesi, seguendo le istruzioni base del calcolo retributivo e misto, l’assegno della pensione viene prodotto addizionando diverse quote. Eseguendo una delle quattro operazioni aritmetiche, ovvero l’addizione occorre sommare tra loro le quote (A + B) + C.

Secondo quanto riportato da Pensione & Lavoro, il valore (A) coincide con il totale della contribuzione accreditata alla data del 31 dicembre 1992. Mentre, il valore (B) coincide il totale della contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1993 sino alla data del 31 dicembre 2011. E, ancora, il valore (C) coincide con il totale della contribuzione accreditata dal 1° gennaio 2012.

In questo contesto, la quota A corrisponde alla retribuzione pensionabile, ovvero il valore che conduce alla pensione. Viene considerata mediamente la retribuzione pensionabile degli ultimi cinque anni. Mentre, per la quota B il riferimento cade sulla media degli ultimi 10 anni di retribuzione percepite. Al valore prodotto viene applicata l’indice d’inflazione. Discorso diverso per la quota C, che si riferisce al metodo contributivo puro.

L’importo complessivo del trattamento pensionistico corrisponde alla misura del 2% applicato sulla parte considerata di retribuzione pensionabile, ovvero sulla quota A.

Ciò significa che con 25 anni di versamenti si applica la misura al 50%, mentre con 35 anni viene considerato il valore sale al 70% e così a seguire, entro la misura dell’80% applicata su almeno 40 anni di versamenti.

Per la parte che supera il “tetto pensionabile”, che per il 2022 corrisponde al valore di 48.279 euro, proporzionato al valore ISTAT, la base di rendimento per l’individuazione della quota A porta a un indice in riduzione, come:

viene applicata la misura all’1,5% p er la parte di reddito pensionabile che supera il 33%;

er la parte di reddito pensionabile che supera il 33%; viene applicata la misura all’1,25% per la parte di reddito pensionabile che rientra tra il 33% ed entro il 66%;

per la parte di reddito pensionabile che rientra tra il 33% ed entro il 66%; viene applicata la misura all’1% per la parte di reddito pensionabile che supera il 66%.

Il coefficiente di rendimento della quota B porta alle seguenti aliquote, quali:

1,6% viene applicato sulla parte eccedente il reddito pensionabile del 33%;

viene applicato sulla parte eccedente il reddito pensionabile del 33%; 1,35% viene applicato sulla parte eccedente il reddito pensionabile che rientra il 33% e il 66%;

viene applicato sulla parte eccedente il reddito pensionabile che rientra il 33% e il 66%; 1,10% viene applicato sulla parte eccedente il reddito pensionabile che rientra tra il 66 e il 90%;

viene applicato sulla parte eccedente il reddito pensionabile che rientra tra il 66 e il 90%; 0,90% viene applicato sulla parte eccedente il reddito pensionabile al 90%.

Con il metodo contributivo entrano in gioco delle variabili diverse, infatti viene considerato il cumulo dei versamenti. In breve, viene accantonato un valore annuo nella misura del 33% della retribuzione. I versamenti accumulati vengono tradotti in capitale a cui fanno riferimento degli interessi prodotti dal Pil (media quinquennale) e dall’indice ISTAT.