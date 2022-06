Ottime notizie per i lavoratori dipendenti che potranno ricevere durante il mese di luglio una busta paga molto più ricca grazie al riconoscimento da parte dell’INPS della quattordicesima mensilità. Ma quali sono gli importi della quattordicesima per i dipendenti? E soprattutto, chi potrà effettivamente accedere ad una busta paga più ricca nel mese di luglio? È importante chiarire questi aspetti, al fine di comprendere se si hanno tutti i requisiti e le condizioni di accesso richieste per il pagamento della quattordicesima nella busta paga di luglio.

Ma quali sono gli importi della quattordicesima per i dipendenti? E soprattutto, chi potrà effettivamente accedere ad una busta paga più ricca nel mese di luglio? È importante chiarire questi aspetti, al fine di comprendere se si hanno tutti i requisiti e le condizioni di accesso richieste per il pagamento della quattordicesima nella busta paga di luglio.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo ad offrire una panoramica generale in merito alle categorie di lavoratori che di fatto hanno diritto ad accedere alla nuova quattordicesima mensilità in busta paga.

Quattordicesima in busta paga: quali sono le novità per i dipendenti

Il mese di luglio rappresenterà di fatto per alcune categorie di lavoratori che presentano alcune caratteristiche distintive un mese particolarmente produttivo e positivo. Infatti, secondo quanto confermato dall’Istituto INPS, i lavoratori potranno ricevere il pagamento della cosiddetta quattordicesima mensilità, direttamente in busta paga.

Ma non solo. Infatti, mentre si verificheranno le erogazioni per la quattordicesima mensilità nei confronti di alcune categorie di lavoratori, si avrà diritto sempre durante il mese di luglio ad un ulteriore importo, che pur non essendo pagato in busta paga, determinerà di fatto un aumento temporaneo dello stipendio mensile dei lavoratori.

Stiamo parlando del nuovo bonus da 200 euro per i lavoratori dipendenti, il quale, insieme alla quattordicesima mensilità permetterà di fatto ai cittadini che attualmente svolgono un’attività di lavoro, di ottenere nel mese di luglio nuovi importi ed una busta paga decisamente più ricca del solito.

La quattordicesima in busta paga: le caratteristiche principali

La quattordicesima mensilità nella busta paga di luglio, dunque, ci sarà sicuramente. Ma per capire effettivamente quali saranno i lavoratori dipendenti più fortunati che potranno sperare di ricevere l’aumento della busta paga e il riconoscimento di questi nuovi importi, è necessario andare ad approfondire meglio quali sono le caratteristiche distintive della quattordicesima.

Dunque, si può definire quattordicesima mensilità in busta paga quell’importo aggiuntivo che viene erogato durante i mesi di giugno e di luglio, nei confronti di alcune categorie specifiche di lavoratori, ma anche di pensionati.

Il riconoscimento effettivo della possibilità di accedere alla quattordicesima mensilità e quindi ad una busta paga più ricca nel mese di luglio, viene definito sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro a cui fa riferimento ciascun singolo lavoratore.

È questo un aspetto particolarmente rilevante quando si parla della quattordicesima mensilità. Infatti, spesso molti dipendenti associano erroneamente la quattordicesima alla cosiddetta tredicesima.

Quest’ultima, tuttavia, si configura come una mensilità aggiuntiva che viene maturata nel corso dell’intero anno lavorativo, a seguito delle prestazioni e degli orari svolti. Invece, la quattordicesima mensilità che potrà essere percepita in busta paga dipenderà dal tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro tra il dipendente e il suo datore di lavoro o l’azienda presso cui svolge la sua prestazione.

A chi spetta la busta paga più ricca con la quattordicesima di luglio

Prima di tutto quando si approfondisce il tema dei soggetti effettivamente beneficiari della quattordicesima mensilità di luglio, è necessario sottolineare in primo luogo che potrebbero sperare di poter ricevere e beneficiare a tutti gli effetti di una busta paga più ricca i lavoratori che appartengono al settore privato.

Tuttavia, è necessario ricordare che, come detto anche in precedenza, l’erogazione e i pagamenti legati alla busta paga più ricca grazie alla quattordicesima mensilità di luglio spetterà esclusivamente nei confronti di quei soggetti il cui rapporto di lavoro viene regolato a seguito della stipulazione di un contratto collettivo nazionale.

Nello specifico, tra i settori lavoratori di appartenenza dei lavoratori che potranno ricevere la quattordicesima mensilità durante il mese di luglio, vi sono quelli legati al settore turistico, ma anche a quello delle pulizie oppure similari, il settore terziario, il settore commerciale, quello della logistica e dei trasporti.

Rientrano, inoltre, nella possibilità di accedere alla quattordicesima mensilità in busta paga anche i cittadini che svolgono un lavoro nel settore alimentare oppure nel settore chimico, così come anche quei soggetti dipendenti di Poste italiane oppure gli addetti a servizi fiduciari o di vigilanza.

Gli esclusi dalla quattordicesima in busta paga: chi sono

Una prima precisazione quando si parla dei beneficiari effettivi della possibilità di ricevere una busta paga più ricca grazie al riconoscimento della quattordicesima mensilità prevista per il mese di luglio, riguarda i lavoratori che svolgono una prestazione presso il pubblico settore e l’amministrazione pubblica.

È categoricamente impossibile che questi lavoratori che rientrano nell’ambito pubblico possano accedere a questa forma integrativa della quattordicesima mensilità.

Dunque, vanno intesi sicuramente esclusi dalla possibilità di ricevere la quattordicesima mensilità non soltanto i lavoratori autonomi ma anche i soggetti che sono inquadrati come tirocinanti, stagisti così come anche i collaboratori coordinati continuativi.

Tuttavia, in linea generale si consiglia sempre consultare direttamente il proprio contratto di lavoro che viene stipulato con l’azienda oppure con il proprio datore di lavoro: è lì che ci saranno le indicazioni precise in merito alla quattordicesima mensilità.

Gli importi della quattordicesima in busta paga a luglio

È ora arrivato il momento di scoprire quali saranno gli importi che andranno a caratterizzare la quattordicesima mensilità in busta paga: a quanto ammonterà lo stipendio mensile di luglio con questo nuovo importo integrativo?

Dunque, per comprendere a tutti gli effetti l’ammontare preciso che sarà pagato attraverso la quattordicesima mensilità, occorre fare un calcolo che prende come riferimento principale la busta paga lorda annuale del singolo lavoratore.

Infatti, è bene sottolineare che la quattordicesima mensilità andrà a maturare una parte dell’importo per ciascun mese effettivamente lavorato dal soggetto durante l’anno di riferimento.

In tal senso, la quattordicesima in busta paga corrisponderà ad una cifra pari ad 1/12 rispetto all’ammontare della retribuzione lorda dell’anno. È chiaro, quindi, che per quei lavoratori che hanno svolto una prestazione per una durata inferiore ad un anno, quindi ai dodici mesi, l’importo integrativo dello stipendio sarà sicuramente inferiore.