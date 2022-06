Sei un pensionato? Allora sicuramente ti interesserà ricevere qualche notizia sulla quattordicesima che arriverà, come sappiamo, nella busta paga di luglio! Insieme alla quattordicesima potresti anche ricevere il sussidio di 200 euro del Governo Draghi! Vieni a scoprire come avere più soldi!

Sei un pensionato? Allora sicuramente ti interesserà ricevere qualche notizia sulla quattordicesima che arriverà, come sappiamo, nella busta paga di luglio.

Prima di tutto però dobbiamo sottolineare, come sempre, che non tutti ne avranno diritto.

Di conseguenza, nel corso di questo articolo andremo anche a specificare quelli che sono i requisiti per i pensionati per poter ottenere il pagamento della quattordicesima.

Ebbene, tutti coloro che avranno la possibilità di ottenere il pagamento di questo beneficio, riceveranno una pensione più alta nel corso del mese di luglio.

Attenzione: non facciamo riferimento solo alla quattordicesima quando parliamo di pensione più alta a luglio, ma anche della misura inserita dal Governo Draghi.

A cosa stiamo facendo riferimento? Beh, sicuramente la conosci: parliamo dell’incentivo di 200 euro che verrà erogato a diverse categorie di persone, pensionati compresi.

Pertanto, sarà necessario conoscere i requisiti di accesso ad entrambe le misure, in modo da poter quantificare quanto sarà ricca la pensione di luglio.

Infatti, devi sapere che per coloro che beneficeranno di tale pagamento, lo riceveranno in concomitanza con il cedolino della pensione.

Insomma, pensione di luglio più ricca oppure no? Andiamo a scoprire tutto sulla quattordicesima in pensione!

Quattordicesima in pensione: alcune informazioni utili per la super pensione di luglio!

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, non tutti i pensionati in Italia riceveranno il pagamento della quattordicesima sulla loro pensione.

Ma qual è la ragione di tale decisione? Beh, devi sapere che la quattordicesima viene accordata esclusivamente a coloro che presentano un determinato livello di reddito.

Questi soggetti potranno quindi ricevere la somma aggiuntiva nel loro cedolino, come vedremo più nel dettaglio in seguito.

La quattordicesima verrà poi erogata a partire dal 1° luglio, quindi esattamente in concomitanza con l’erogazione della pensione: lo ha affermato l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ma andiamo a capire più nel dettaglio chi riceverà la super pensione a luglio in quanto spetta sia quattordicesima che incentivo di 200 euro di Draghi!

Quattordicesima in pensione: ecco chi può averla e chi no!

Ormai l’hai capito, non tutti gli italiani potranno ricevere il pagamento della quattordicesima in pensione.

Infatti, per poterla ottenere non basta aver avuto accesso alla pensione, ma serve il rispetto di una serie di requisiti specifici.

Il primo è dato dall’età, ossia devi aver compiuto almeno 64 anni per avere diritto a ricevere la quattordicesima.

Un requisito semplice da comprendere e facile da verificare. Il secondo lo è un pò meno.

Infatti, è previsto che il reddito complessivo individuale deve essere tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In questo caso parliamo di una somma di 13.405,08 euro per il 2022.

Ecco che questo, a differenza del primo, è un requisito che risulta essere maggiormente complicato da poter controllare.

Ovviamente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale periodicamente aggiorna quelli che sono i requisiti per poter ottenere l’accesso alla quattordicesima.

Attenzione: andiamo a capire in sintesi chi sono coloro che possono beneficiare della quattordicesima sulla pensione.

Dunque, fermo restando i requisiti che abbiamo visto nel dettaglio poc’anzi, devi sapere che potranno accedere alla quattordicesima tutti coloro che sono titolari di pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, reversibilità e pensioni anticipate.

Ovviamente, come abbiamo sottolineato più volte, per poter ottenere il pagamento della quattordicesima è necessario che vengano rispettati i requisiti che abbiamo visto nel corso di questo articolo.

Ci sono limiti di reddito per poter ottenere la quattordicesima sulla pensione?

Sebbene ci troviamo nel 2022, devi sapere che le norme che regolano l’erogazione della quattordicesima per i soggetti in pensione sono state messe nero su bianco nel 2017.

Di conseguenza, per scoprire la normativa dobbiamo rifarci a quanto deciso nel 2017.

Per comprendere quanto spetta ad ogni pensionato con l’erogazione della quattordicesima è importante considerare tre parametri nello specifico.

Il primo riguarda il reddito, per il quale bisognerà valutare tutti i redditi posseduti nel corso del 2022 e, successivamente, se sono stati recepiti redditi che obbligherebbero la comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

Vanno poi considerati anche gli anni relativi ai contributi ed, infine, la tipologia di pensionato, sia esso un lavoratore autonomo oppure un lavoratore dipendete.

Ebbene, come abbiamo sottolineato in precedenza, è previsto che il reddito complessivo individuale debba essere tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In questo caso parliamo di una somma di 13.405,08 euro per il 2022.

Ovviamente non possiamo parlare di una somma uguale per tutti per quanto riguarda la quattordicesima. Tuttavia, potrai consultare il tuo Fascicolo Previdenziale per ottenere tutte le informazioni di cui necessiti.

Domanda per la quattordicesima: è obbligatoria?

In molti ogni anno si domandano se sia necessario richiedere, per mezzo di una domanda per iscritto, l’accesso alla quattordicesima.

Ebbene, la risposta è no. I pensionati non devono effettuare alcuna domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per accedere al pagamento della quattordicesima.

Infatti, sarà direttamente l’INPS ad occuparsi di tutti i dovuti controlli e delle successive erogazioni nei confronti di tutti coloro che ne hanno diritto.

Di conseguenza, la quattordicesima viene riconosciuta in automatico e arriverà con il cedolino della pensione di luglio, quindi a partire dal 1° luglio 2022.

Attenzione: hai diritto a ricevere la quattordicesima se accedi alla pensione ed hai i requisiti necessari entro la data del 31 luglio. In caso contrario non potrai riceverla.

Incentivo 200 euro per i pensionati: arriva una maxi pensione a luglio!

Allo stesso modo, il Governo Draghi ha deciso di istituire un contributo economico una tantum per sostenere coloro che sono stati duramente colpiti dall’aumento dei prezzi delle materie prime.

Insomma, come saprai bene, tra il Covid-19 in precedenza e l’attuale Guerra tra Russia e Ucraina, il nostro Paese riversa ormai in una situazione di incertezza economica senza precedenti.

Di conseguenza, il Governo Draghi ha deciso di intervenire con l’erogazione di questo contributo di 200 euro per diverse categorie di persone.

Attenzione: ricordiamo che si tratta di un contributo una tanutm, quindi erogato un’unica volta.

Inoltre è bene sottolineare che, anche in questo caso, non tutti potranno beneficiarne.

Attualmente sappiamo che il contributo sarà erogato nei confronti di lavoratori dipendenti, disoccupati, pensionati e liberi professionisti in Partita IVA.

Inoltre è previsto un requisito importante (che potrebbe variare per le Partite IVA), ossia un reddito massimo di 35.000 euro.

Dunque, i pensionati che rispettano questo requisito e quelli indicati per la quattordicesima riceveranno una super pensione nel mese di luglio!

Infatti, oltre al regolare assegno che verrà pagato a partire dal 1° luglio, si assisterà anche al pagamento dell’incentivo di 200 euro messo in campo da Draghi ed al pagamento della quattordicesima.

Attenzione: ricorda che i 200 euro si potranno ricevere solo ed esclusivamente nel corso del mese di luglio, in quanto successivamente non saranno più erogati.