Questa categoria di pensionati sarà costretta a restituire il bonus 200 euro a fine anno

Ormai è questione di ore, poi, con le pensioni di luglio arriverà anche l’attesissimo bonus 200 euro, un sostegno economico che è stato inserito nel Decreto-Legge 17 maggio n. 50 per aiutare i lavoratori, pensionati e le famiglie italiane a fronteggiare la crisi economica in atto.

In particolare, stiamo vivendo gli effetti dell’inflazione al galoppo, con un conseguente aumento dei prezzi. Purtroppo, tra le tante sfortune, l’Italia è uno dei pochi Paesi dell’Unione Europea in cui gli stipendi non sono aumentati. Anzi, nel nostro Paese i prezzi hanno raggiunto le stelle, mentre le retribuzioni dei lavoratori sono rimaste invariate.

Il bonus 200 euro ideato dal Governo Draghi serve proprio ad aiutare i cittadini nelle spese quotidiane e ad affrontare il caro vita. In particolare, il sostegno una tantum sarà pagato a partire dal mese di luglio, dunque, da questo venerdì per i pensionati che ricevono le pensioni sui conti correnti o che le prelevano presso gli sportelli ATM presenti su tutto il territorio nazionale.

Partiamo dalle date di accredito delle pensioni del mese di luglio. Ormai sappiamo che non vengono più pagate in anticipo, nell’ultima settimana del mese antecedente a quello di competenza, ma le erogazioni avvengono nel mese stesso di corrispondenza.

In poche parole, le pensioni di luglio arriveranno, per chi riceve sulla propria Postepay Evolution, sul Libretto di Risparmio, sul Conto Corrente o sul Conto Banco Posta venerdì 1° luglio, come per chi è possessore di Carta Postamat, Postepay Evolution o Carta Libretto. Dal 1° luglio, inoltre, inizieranno ad essere pagate le pensioni per tutti coloro che la ritirano in Posta. Questi dovranno seguire un preciso ordine alfabetico, che sarà affisso al di fuori degli uffici postali stessi.

A tutti questi cittadini, la pensione di luglio arriverà con l’aggiunta del bonus 200 euro una tantum. Attenzione, però, perché il sostegno economico contro l’inflazione arriverà unicamente ai cittadini che hanno redditi non superiori ai 35mila euro. Ed ecco qui svelato chi dovrà restituire il bonus.

Il sostegno introdotto con il decreto-legge del 17 maggio 2022 funziona proprio come il Bonus Irpef da 100 euro al mese, per i lavoratori dipendenti. Questo, infatti, viene corrisposto tenendo in considerazione della dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente all’anno corrente. In poche parole, il bonus 200 euro si basa sui redditi del 2021.

La categoria di pensionati costretta a restituire il bonus 200 euro sarà quella che nel 2022 avrà conseguito un reddito maggiore di 35 mila euro. Il recupero del credito sarà effettuato alla fine del 2022.

Allo stesso modo, anche i lavoratori dipendenti e le altre categorie interessate al Bonus 200 euro, qualora dovessero superare questo requisito per l’anno corrente, saranno tenuti a restituire la somma che hanno percepito.

Bonus 200 euro per lavoratori

Come dicevamo poc’anzi, il bonus 200 euro dovrà essere restituito per tutte le categorie di lavoratori o di percettori che nel 2022 hanno superato i 35 mila euro di reddito. Mentre per i pensionati c’è solo questa problematica, per i lavoratori se ne aggiunge un’altra.

Il Governo, infatti, non ha ancora pubblicato il modello dell’autodichiarazione da compilare per tutti i dipendenti. In questa dichiarazione fantasma (poiché ancora non abbiamo traccia del documento scaricabile) il lavoratore dipendente, per percepire il bonus 200 euro, dovrà confermare che all’interno del proprio nucleo familiare non risultano esserci:

soggetti con trattamenti pensionistici intestati, né forme previdenziali di tipo obbligatorio;

membri che non percepiscono pensioni, assegni per invalidi, sordomuti, ciechi, oppure assegni sociali;

soggetti che ricevono trattamenti di accompagnamento alla pensione;

percettori di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, oltre che beneficiari di trattamenti previdenziali.

Insomma, questo bonus 200 euro pare essere proprio un’incognita sotto alcuni aspetti, ma in questo articolo abbiamo visto chi sono i pensionati e i lavoratori dipendenti che dovranno restituire i 200 euro alla fine dell’anno.

La misura del bonus 200 euro diventa strutturale?

No, la misura del bonus 200 euro non diventerà strutturale, ma sarà introdotto una sorta di Bonus Busta Paga. In che senso? Con il decreto in arrivo a luglio 2022 sarà applicato un taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali che permetterà ai lavoratori dipendenti con redditi entro i 35 mila euro di “guadagnare” più netto in busta paga.

In questo modo, i cittadini avranno dai 50 ai 75 euro al mese in busta paga fino a dicembre, poi, questo nuovo provvedimento dovrebbe essere inserito in Legge di Bilancio.

