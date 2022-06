Sembra non esserci pace per la misura che è stata il punto cardine della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle: il Reddito di Cittadinanza! Piovono le critiche e gli italiani non vogliono RdC! Possibile cancellazione? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo!

Oggi torniamo a parlare di una delle misure maggiormente tormentate in Italia. Ebbene sì, stiamo parlando del Reddito di Cittadinanza.

Insomma, sembra non esserci pace per la misura che è stata il punto cardine della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle.

Infatti, sono molti gli esponenti politici, partendo da Matteo Renzi, che vorrebbero addirittura abolire la misura. Ma facciamo un passo indietro: come mai è stato istituito il Reddito di Cittadinanza?

La misura ha come obiettivo quello di aiutare le persone che si trovano in stato di disoccupazione ed hanno un ISEE basso.

Insomma, il Reddito di Cittadinanza ha una duplice funzione: da una parte vuole reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, mentre dall’altra parte si pone l’obiettivo di non far rientrare coloro che si trovano senza lavoro sotto la soglia di povertà.

Ebbene, le critiche ruotano maggiormente intorno al primo punto, ossia il reinserimento nel mondo del lavoro.

Ma quali sono le motivazioni principali? E, soprattutto, quali sono i rischi che corre oggi il Reddito di Cittadinanza? Andiamo a scoprire tutte le ultime novità in questo articolo!

Reddito di Cittadinanza sì o no? Le critiche alla misura dei 5 Stelle!

Come avrai capito (o come ben ricorderai) la misura del Reddito di Cittadinanza è stata la base della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle.

Insomma, gli obiettivi del Reddito di Cittadinanza sono estremamente nobili, ma forse qualcosa non ha funzionato.

A sostegno di ciò ci sono le numerose critiche che arrivano da diversi esponenti politici, come il centrodestra o Italia Viva.

Ma cosa affermano queste critiche? Quali sono i problemi del Reddito di Cittadinanza?

Prima di tutto la maggior parte delle critiche afferma che questa misura consente alle persone di non lavorare. O meglio, coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, secondo molti, non sono spronati a trovare un nuovo lavoro in quanto percepiscono comunque un compenso dallo Stato.

A sostegno di tali affermazioni c’è la grande penuria di personale stagionale. Insomma, le offerte per lavoratori stagionali sono sempre più numerose, complice anche la stagione estiva ormai iniziata. Eppure, non risultano essere numerose le candidature.

Tutto questo viene ricondotto al Reddito di Cittadinanza e aumenta sempre di più le criticità della misura che, comunque, è stata mantenuta dal Governo Draghi.

Eppure, come ben saprai, il premier Mario Draghi ha deciso di intervenire per colmare le inefficienze del Reddito di Cittadinanza. Andiamo a scoprire come nel prossimo paragrafo.

Il Reddito di Cittadinanza è inutile? L’azione di Draghi per salvare la misura!

Come avrai compreso, fioccano le critiche sul Reddito di Cittadinanza, misura molto cara al Movimento 5 Stelle.

Le motivazioni le abbiamo viste, ma queste non hanno del tutto convinto il Governo Draghi che ha deciso di mantenere in auge la misura nonostante tutto.

Eppure, ci sono state delle migliorie apportate, per fare in modo che il Reddito di Cittadinanza arrivasse a raggiungere entrambi i suoi obiettivi.

Ovviamente non possiamo fare di tutta l’erba un fascio: le persone che decidono di percepire il Reddito di Cittadinanza senza trovare un lavoro sono una minoranza.

Eppure, questi casi sporadici hanno la potenza di intaccare anche tutti coloro che hanno davvero bisogno di percepire il Reddito di Cittadinanza per poter vivere.

Dunque, il Governo Draghi ha deciso, nonostante le diverse pressioni della maggioranza e dell’opposizione, di mantenere il RdC, ma con delle regole differenti.

Insomma, a partire dal 1° gennaio di quest’anno perdere il Reddito di Cittadinanza è diventato molto più semplice rispetto a prima.

Oggi coloro che rifiutano la prima offerta di lavoro vedranno l’importo ridursi in misura percentuale ogni mese, una sorta di decalage come accade anche per l’indennità di disoccupazione NASpI che, ricordiamo, risulta essere al 100% compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

Ma non è finita qui! Infatti, dopo le modifiche di Mario Draghi, la riduzione dell’importo si applica solo dopo il primo rifiuto ad un’offerta di lavoro.

Ma cosa accade quando il beneficiario della misura rifiuta anche la seconda offerta di lavoro? Beh, in questo caso è semplice: niente più Reddito di Cittadinanza.

Insomma, il sussidio si perde automaticamente.

Per coloro che temono di perdere il sussidio di cittadinanza ingiustamente, però, non c’è da preoccuparsi.

Infatti, prima di bloccare l’erogazione della misura verrà effettuato un controllo delle offerte di lavoro ricevute da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per controllare se queste erano consone oppure no.

Inoltre, si può perdere il Reddito di Cittadinanza anche se non ci si reca periodicamente presso il Centro per l’Impiego.

Insomma, tutti coloro che non denotano interesse nella ricerca di un nuovo lavoro rischiano di perdere l’accesso alla misura.

Ma tutto questo basta per poter risollevare una misura ormai criticata da diversi fronti? Andiamo a scoprirlo insieme!

Italia Viva vuole l’abolizione immediata del Reddito di Cittadinanza! Le ragioni!

Beh, se ti stessi ancora chiedendo se le azioni di Draghi sono state necessarie per frenare la lotta contro il Reddito di Cittadinanza, la risposta è no.

Infatti, restano in auge le posizioni totalmente contrarie al Reddito di Cittadinanza, delle quali è portavoce Italia Viva.

Infatti, il partito di Matteo Renzi è al primo posto tra quelli che vogliono l’immediata abolizione della misura.

Secondo quanto afferma Renzi, il Reddito di Cittadinanza è una misura estremamente diseducativa, specie per i giovani.

Infatti, secondo il leader di Italia Viva, il Reddito di Cittadinanza metterebbe i giovani nella posizione di accontentarsi, impedendo loro di pensare in grande, specie per coloro che vivono nelle regioni del Sud Italia.

Proprio per questo motivo Italia Viva avvierà, a partire dal 15 giugno 2022, una raccolta firme per l’abolizione del Reddito di Cittadinanza.

Ma quali saranno gli effetti? Cosa ne pensano gli italiani della misura? Anche in questo caso abbiamo i dati! Scopriamoli insieme nel prossimo paragrafo.

Il sondaggio di gradimento sul RdC: il 62,2% degli italiani non vuole la misura!

Ma quali sono le idee degli italiani sul Reddito di Cittadinanza? Lo vogliono oppure no? La raccolta firme di Matteo Renzi potrebbe funzionare?

Ebbene, dai dati scopriamo che la maggioranza degli italiani non vuole il Reddito di Cittadinanza.

Si tratta di un’ampia maggioranza, ossia il 62,2% dei partecipanti al sondaggio. Ebbene tutta questa grande fetta di Italia pensa che il RdC dovrebbe essere cancellato.

Ma di quale sondaggio stiamo parlando? Ovviamente è sempre importante citare la fonte di ogni informazione.

In questo caso facciamo riferimento al sondaggio condotto da affaritaliani.it da Roberto Baldassari.

Insomma, un sondaggio che afferma che la misura del Movimento 5 Stelle è più in crisi che mai e che segna anche una vittoria per Matteo Renzi e per Giorgia Meloni, sempre stata contraria alla misura.

Su tutto questo pesa molto il fatto che spesso si sente parlare di coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto. Insomma, i furbetti hanno intaccato la misura anche per coloro che la percepiscono onestamente.

Reddito di Cittadinanza: ecco l’opinione della Lega!

E la Lega di Salvini come si posiziona? Favorevole o contraria alla misura del Reddito di Cittadinanza?

Secondo quanto affermato da Matteo Salvini, il Reddito di Cittadinanza andrebbe riformato nel profondo in quanto la misura sta diventando un veicolo per il lavoro in nero e la disoccupazione.