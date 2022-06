In questa breve guida andremo a vedere nel dettaglio tutti i requisiti del Reddito di Cittadinanza e le sue compatibilità, in particolare capiremo se il RdC e lavoro stagionale possono coesistere.

RdC e lavoro stagionale, ecco tutto quel che c'è da sapere.

In questa breve guida andremo a vedere nel dettaglio tutti i requisiti del Reddito di Cittadinanza e le sue compatibilità, in particolare capiremo se il RdC e lavoro stagionale possono coesistere.

Mi spiego meglio, un beneficiario della prestazione a cinque stelle può anche percepire un reddito come lavoratore stagionale? Andiamo a scoprirlo insieme.

RdC e lavoro stagionale: i requisiti della misura a cinque stelle

Partiamo con le origini della misura. Il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto tra i sostegni economici per le famiglie in povertà da, ormai, tre anni. Il principale partito politico che ha ideato il sussidio è il Movimento Cinquestelle.

Ad oggi, percepiscono la misura sono oltre tre milioni di italiani. Ricordiamo che l’obiettivo principale del RdC era quello di sostenere le famiglie economicamente attraverso una somma mensile da 500 euro a 1.100 euro pagata dall’istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e, insieme a questo, aiutarle nella ricerca di un lavoro.

“Il Reddito di cittadinanza ha inoltre l'obiettivo di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, aumentare l'occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.”

Ma veniamo a noi, perché parliamo di RdC e lavoro stagionale? Andiamo subito a scoprire nel dettaglio a cosa ci riferiamo.

RdC e lavoro stagionale, si può lavorare mentre si percepisce il beneficio?

Forse in molti non sanno che il reddito di cittadinanza è una misura che non viene riservata solo a chi non ha un lavoro, ma può anche essere percepita da chi un lavoro ce l'ha, ma versa nonostante tutto in condizioni di disagio economico.

Insomma, non parliamo solamente del lavoro di tipo stagionale, ma di qualsiasi lavoro a patto che non vengano superati i limiti disposti per legge per la percezione del reddito.

A tal proposito facciamo un piccolo riassunto su quelli che sono i requisiti idonei per percepire la misura a 5 Stelle del reddito di cittadinanza. Partiamo:

innanzitutto, il soggetto interessato al RdC deve rispettare alcuni requisiti relativi alla cittadinanza , come ad esempio essere cittadino italiano, oppure cittadino europeo, ma il beneficio è concesso anche ha cittadini che sono dei lunghi soggiornanti nei confini Ue;





, come ad esempio essere cittadino italiano, oppure cittadino europeo, ma il beneficio è concesso anche ha cittadini che sono dei lunghi soggiornanti nei confini Ue; Sempre inerente al requisito della cittadinanza troviamo il periodo di residenza nel territorio italiano : il RdC è concesso ai soli residenti di almeno 10 anni nei confini nazionali, di cui due in via continuativa;





: il RdC è concesso ai soli residenti di almeno 10 anni nei confini nazionali, di cui due in via continuativa; passiamo poi al requisito ISEE , l'indicatore di situazione economica equivalente, che deve essere aggiornato e non deve risultare superiore a 9.360 € annui;





, l'indicatore di situazione economica equivalente, che deve essere aggiornato e non deve risultare superiore a 9.360 € annui; il patrimonio finanziario del soggetto interessato al beneficio economico del reddito di cittadinanza non dovrà risultare superiore a 6.000 €, questo importo potrà essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e dell'eventuali disabilità presenti nello stesso;





del soggetto interessato al beneficio economico del reddito di cittadinanza non dovrà risultare superiore a 6.000 €, questo importo potrà essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e dell'eventuali disabilità presenti nello stesso; anche il reddito familiare non dovrà risultare superiore a 6.000 € annui moltiplicato per la scala di equivalenza. Questa soglia del reddito familiare viene innalzata fino a 9.360 € qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione in affitto;





non dovrà risultare superiore a 6.000 € annui moltiplicato per la scala di equivalenza. Questa soglia del reddito familiare viene innalzata fino a 9.360 € qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione in affitto; infine, il patrimonio immobiliare differente dalla prima casa di abitazione non deve essere superiore a 30.000 €.

RdC e lavoro stagionale: cosa sta succedendo in questo periodo

Insomma, abbiamo già detto più volte che i percettori di reddito di cittadinanza potranno lavorare tranquillamente, purché rispettino sempre i requisiti sopracitati, in particolare i requisiti relativi al reddito e al patrimonio.

Una volta che i requisiti non saranno più rispettati l'istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà a revocare il sostegno economico mensile.

Ma perché è così importante parlare di RdC e lavoro stagionale? Abbiamo chiarito che un percettore di RdC potrà svolgere un lavoro stagionale proprio perché in questi ultimi tempi siamo costantemente esposti alle notizie che arrivano dal settore del turismo, che lamenta la mancanza di oltre 350.000 persone.

Alcuni esponenti politici hanno proposto di revocare per la stagione estiva il beneficio economico a 5 Stelle per permettere alle persone di trovare un impiego nel turismo. Altri hanno parlato di integrazione tra lo stipendio del lavoro stagionale e il RdC.

Ciò che è certo è che la maggior parte delle persone, dai semplici cittadini agli imprenditori, fino ad arrivare a esponenti politici, punta il dito sul reddito di cittadinanza.

Se ormai non si trova più personale e colpa di questo vantaggio economico mensile, per ora senza scadenza, che viene dato ai soggetti. Potremmo definirlo un vero e proprio incentivo alla nullafacenza.

Il pensiero viene riassunto molto bene dal titolare di un ristorante stellato di Lucca, il Ristorante Butterfly, Fabrizio Girasoli che non riesce a trovare personale di sala e sommelier, pur offrendo stipendi da 1600 e 1.900 € per lavorare solo la sera.

Girasoli, sempre sull’argomento RdC e lavoro stagionale, ha spiegato che:

"Il reddito di cittadinanza non invoglia le persone a cercare lavoro. Mi pare che una volta ci fossero giovani disposti a fare la gavetta mentre oggi si vorrebbe tutto e subito. C'è gente che non vuole lavorare di domenica, altra che non vuole lavorare di sera.”

RdC e lavoro stagionale: i patti per l’inclusione sociale

Eppure, come spiegavamo un poco fa, per ricevere il reddito di cittadinanza occorre seguire alcune condizioni riguardanti:

l’immediata disponibilità a lavorare,





l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo





l’adesione a percorsi per l’inclusione sociale che potrebbe anche riguardare attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi.

RdC e lavoro stagionale: inizia la battaglia di Matteo Renzi

È ormai chiaro che RdC e lavoro stagionale non vanno molto d'accordo, in particolare sembra che il primo contribuisca alla voglia di non lavorare dei cittadini.

Per questo motivo il leader di sinistra Matteo Renzi, che critica la misura ormai da anni, definendola una misura clientelare e un reddito di criminalità, ha deciso di far partire una raccolta firme per abolire definitivamente questa misura.

Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani.

Il reddito di cittadinanza non è nell'occhio del ciclone solamente per la sua natura poco utile - si pensi infatti ai percettori RdC e lavoro stagionale che, seppur gli uni non hanno lavoro e gli imprenditori stagionali cercano personale, le due realtà non si riescono a conciliare - ma anche perché molto spesso la stessa misura è caduta in mano alla criminalità organizzata, o addirittura a persone che stavano scontando una pena detentiva.

Per ora, l’unica soluzione per il lavoro stagionale, dato la difficoltà nell’impiegare i percettori di RdC, pare essere la manodopera straniera, come avevamo riportato in questo articolo.