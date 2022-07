Sono tantissimi i cittadini italiani che attualmente risultano essere titolari del reddito di cittadinanza e che desiderano ricevere subito gli importi arretrati in riferimento all’assegno unico. Come puoi ottenere subito i pagamenti? Semplicemente andando a compilare l’apposito modello RdC - Com AU, elaborato da parte dell’Istituto INPS al fine di consentire a tutti di ricevere gli importi desiderati.

Sono tantissimi i cittadini italiani che attualmente risultano essere titolari del reddito di cittadinanza e che desiderano ricevere subito gli importi arretrati in riferimento all’assegno unico, ovvero gli importi erogati in favore di quei nuclei familiari che hanno uno o più figli a proprio carico e che rispettano determinate condizioni.

Come puoi ottenere subito i pagamenti? Semplicemente andando a compilare l’apposito modello RdC - Com AU, elaborato da parte dell’Istituto INPS al fine di consentire a tutti di ricevere gli importi desiderati.

Dunque, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale si occuperà non soltanto dell’erogazione dell’assegno unico nei confronti dei cittadini e dei nuclei familiari a cui spetta tale misura. Infatti, nel corso dei prossimi mesi, coloro che presenteranno l’apposito modello RdC - Com AU, avrà la possibilità di ottenere le mensilità arretrate in riferimento all’integrazione tra il reddito di cittadinanza e gli importi invece riferiti all’assegno unico.

Appare quindi necessario andare a precisare quali sono le procedure che dovranno essere seguite da parte dei titolari del reddito di cittadinanza, che intendono ottenere anche i pagamenti dell’assegno unico, in particolare delle mensilità arretrate di integrazione tra gli importi del reddito di cittadinanza e quelli dell’assegno unico.

Per tale motivo, nel corso del seguente articolo, andremo a fornire una panoramica generale in merito a tutte le caratteristiche essenziali che contraddistinguono l’erogazione dei pagamenti integrativi tra il reddito di cittadinanza e l’assegno unico, e come funziona invece il modello RdC - Com AU.

Cos’è il modello RdC - Com AU che ti permette di ricevere l’integrazione

Le prime indicazioni specifiche in riferimento alla possibilità di accedere alle integrazioni tra i pagamenti del reddito di cittadinanza e quelli dell’assegno unico sono state quelle fornite da parte dell’istituto Nazionale Previdenza Sociale all’interno del messaggio numero 2261 del 30 maggio 2022.

A questo proposito, l’istituto INPS ha a tutti gli effetti elaborato e specificato quali sono le peculiarità principali che contraddistinguono il modello RdC - Com AU, che dovrà essere necessariamente compilato da parte di quei nuclei familiari e quei genitori che sono titolari del reddito di cittadinanza e che vorrebbero ricevere anche l’assegno unico e universale, seppur con un importo ridotto.

In tal senso, occorre anche precisare che attraverso l’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo numero 230 del 29 dicembre 2021, è stato predisposto il pagamento d’ufficio degli importi dell’assegno unico e universale per i figli, nei confronti di quei nuclei familiari che attualmente risultano essere percettori del reddito di cittadinanza.

Sulla base di questo, l’integrazione degli importi dell’assegno unico nei confronti di tutti i titolari del reddito di cittadinanza a cui spetta l’AU, avverrebbe dunque in maniera completamente automatica, attraverso l’erogazione d’ufficio.

Quando è obbligatorio il modello RdC - Com AU per chi riceve il reddito di cittadinanza

Nonostante la disposizione del decreto legislativo implica la possibilità per le famiglie italiane che risultano essere titolari dell'assegno di reddito di cittadinanza di ricevere l’integrazione dell’assegno unico in maniera automatica, è necessario evidenziare alcune eccezioni.

A questo proposito, non tutti ricevono gli importi dell’assegno unico direttamente attraverso l’accredito del reddito di cittadinanza, senza presentare un’apposita richiesta. È qui che entra in gioco il modello RdC - Com AU, attraverso il quale alcune categorie di cittadini potranno fare richiesta all’INPS affinché possano ricevere tutti gli importi a loro spettanti.

Nello specifico, la compilazione e l’invio del modello RdC - Com AU sarà considerato assolutamente necessario in quei casi in cui si tratti di un nucleo familiare in cui sia presente un figlio maggiorenne a carico dei genitori, fino al compimento di un’età anagrafica di 21 anni.

In particolare, i casi in cui il ragazzo frequenti un corso di formazione, svolga un tirocinio o il servizio civile oppure risulti essere in stato di disoccupazione.

Allo stesso tempo, rientrano nell’obbligo di compilare il modello RdC - Com AU per poter ricevere l’integrazione dell’assegno unico con gli importi del reddito di cittadinanza anche quei nuclei familiari con una madre di età inferiore ai 21 anni, oppure nei casi in cui vi sono situazioni di affidamento di uno o più figli minori.

Come presentare il modello RdC - Com AU per i titolari del reddito di cittadinanza

Dunque, se rientri in uno dei seguenti casi in cui si è obbligati a compilare e trasmettere i documenti contenuti all’interno del modello RdC - Com AU potrai provvedere alla presentazione del modello facendo riferimento direttamente al portale ufficiale dell’istituto INPS, accessibile al seguente link: www.inps.it.

A questo proposito, potrai quindi fare riferimento al servizio appositamente dedicato al reddito di cittadinanza, provvedendo ad effettuare l’autenticazione mediante una tra le seguenti credenziali: Carta d’identità elettronica, SPID, Carta Nazionale dei servizi.

In alternativa, potrai presentare il modello RdC - Com AU anche rivolgendoti ai servizi degli istituti di Patronato.