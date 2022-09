Con l’arrivo del mese di settembre, spuntano di nuovo tutti i consueti pagamenti predisposti da parte dell’Istituto INPS nei confronti dei cittadini. Tra questi, non soltanto gli accrediti per il reddito di cittadinanza e la Naspi ma anche il cosiddetto bonus 200€ in favore esclusivamente di alcune categorie di lavoratori.

Come accade ogni inizio mese, i cittadini e i pensionati sono in trepida attesa di scoprire quale sarà questa volta il calendario ufficiale che sarà rispettato da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ai fini dei pagamenti di RdC, Naspi e anche bonus 200 euro per i lavoratori.

Tuttavia, come accade per ogni tipo di accredito, le date ufficiali potrebbero essere coinvolte da una serie di cambiamenti e di variazioni, sulla base della situazione previdenziale e personale del cittadino.

Per questo motivo, è importante anche comprendere come fare per verificare autonomamente le date in cui ciascun lavoratore, disoccupato o pensionato riceverà dall’Istituto INPS i pagamenti per Naspi, o per reddito di cittadinanza o anche per bonus 200 euro.

Dunque, nel seguente articolo, andremo a fornire una breve panoramica non soltanto in riferimento a quali saranno le date ufficiali attualmente previste per il mese di settembre per quanto riguarda i pagamenti per reddito di cittadinanza, Naspi e bonus 200 euro. Infine, sarà anche ricordato a ciascun utente la procedura da seguire al fine di verificare lo stato dei pagamenti delle mensilità di cui lui risulta essere titolare.

Quando arriva il reddito di cittadinanza a settembre: i due accrediti INPS

Così come avviene ogni mese, per quanto riguarda i pagamenti per il reddito di cittadinanza saranno prese in considerazione due date fondamentali per il mese di settembre.

Da un lato, vi è la data del 15 settembre, a cui faranno riferimento esclusivamente i nuovi percettori e i titolari dell’accredito del reddito di cittadinanza oppure della pensione di cittadinanza.

Si tratta, quindi, di quei cittadini che hanno provveduto a presentare la richiesta per poter ottenere per la prima volta alle mensilità per RdC o PdC, ma anche per quelli che ne hanno già usufruito in passato e che hanno terminato la fruizione delle diciotto mensilità.

Per quanto riguarda, invece, quei cittadini che sono in attesa di ricevere i tradizionali accrediti del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, diversi dalla prima mensilità, in questo caso, la data a cui è necessario fare rifermento per il mese di settembre sarà quella del 27 settembre.

Naspi per chi è disoccupato: le date dei pagamenti di settembre

Mentre nel caso del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, le date dei pagamenti INPS sono state già rese note e riprendono il consueto calendario già rispettato durante i mesi precedenti.

Per l’indennità di disoccupazione della Naspi, il discorso sarà piuttosto differente. questo perché l'erogazione dell'indennità nei confronti di quei cittadini che sono stati coinvolti dalla perdita involontaria del lavoro, dipenderà sia dalla data in cui il soggetto ha presentato la richiesta di disoccupazione che anche dalla data in cui è stato effettivamente interessato da tale perdita.

Proprio per questo motivo, come annunciato anche durante l’introduzione dell’articolo, in questi casi, si consiglia di approfondire al meglio le date in cui si riceveranno i pagamenti INPS per la Naspi attraverso la consultazione di un apposito servizio messo a disposizione online da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Nello specifico, l’utente dovrà fare riferimento alla sezione dedicata alla “Prestazioni e servizi – Fascicolo previdenziale”, la quale potrà essere accessibile attraverso le seguenti credenziali SPID, CIE o CNS.

Chi riceverà il bonus 200€ e quando: il calendario INPS di settembre

I pagamenti relativi al bonus da 200 euro rappresentano sicuramente uno degli aspetti più importanti legati al calendario INPS di settembre.

Infatti, mentre la maggior parte dei pensionati nonché dei lavoratori con un contratto di lavoro dipendente, hanno già potuto percepire e beneficiare del bonus da 200 euro, in alcuni casi è stato necessario attendere fino al mese di settembre e di ottobre per ricevere questa nuova indennità.

Occorre quindi precisare che durante il mese di settembre in merito al bonus 200 euro vale la pena di ricordare un’importante scadenza, ovvero quella di presentazione di richiesta dell’indennità per colf e badanti.

Queste due categorie di lavoratori e lavoratrici, quindi, avranno tempo fino al 30 settembre per poter presentare e trasmettere correttamente la domanda volta all’ottenimento dei pagamenti per il bonus da 200 euro.

Dovranno invece attendere verosimilmente per il mese di ottobre quei cittadini che risultano essere titolari di partita IVA e sono quindi intenzionati ad accedere al bonus 200 euro riconosciuto per i liberi professionisti e per le partite IVA.