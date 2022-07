Come sappiamo, a partire dal mese di luglio è stato (o sarà a breve) accreditato il nuovo incentivo di 200 euro per aiutare tutti gli italiani che si trovano in una situazione di difficoltà economica. Ma le misure non finiscono qui. Avremo anche un super aumento del Reddito di Cittadinanza, l'importo sale del 15%! Ma per chi? Vieni a scoprire i beneficiari qui!

Come sappiamo, a partire dal mese di luglio è stato (o sarà a breve) accreditato il nuovo incentivo di 200 euro per aiutare tutti gli italiani che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Tra le nuove misure che il Governo Draghi ha messo in campo per proteggere gli italiani dal caro prezzi c’è l’incentivo di 200 euro che verrà erogato nei confronti di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati beneficiari di NASpI e DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza.

Tuttavia, una misura che sta suscitando notevolmente scalpore anche in Italia arriva dalla Spagna, dove il premier Pedro Sanchez ha preso una decisione che potrebbe avere esiti anche nel nostro Paese.

Ebbene, come sappiamo, il livello dell’inflazione in Europa ha toccato picchi decisamente elevati e, di conseguenza, i cittadini sono sempre più penalizzati.

Infatti, l’inflazione, essendo un aumento generale del livello dei prezzi, colpisce in particolare quelle persone che percepiscono un reddito fisso, in quanto con gli stessi soldi che avevano prima possono acquistare meno beni e servizi.

Ma qual è la decisione della Spagna che potrebbe avere effetti anche in Italia? Andiamo a scoprire le ultime in questo articolo.

L’inflazione galoppa in Europa: le soluzioni dei diversi Paesi!

Come abbiamo affermato in precedenza, siamo in un periodo storico dove il fenomeno dell’inflazione sta prendendo sempre di più il sopravvento. Infatti, l’aumento dei prezzi ha toccato i massimi storici dell’8,6% nel corso del mese di giugno.

Proprio per questo motivo i diversi Paesi europei stanno cercando di aiutare i cittadini a tirare avanti, vista l’enorme pressione che si ripercuote sulle famiglie e sulle imprese.

Come abbiamo sottolineato prima, l’inflazione colpisce prevalentemente coloro che percepiscono un reddito fisso.

Questo per un semplice motivo: queste persone avranno sempre a disposizione lo stesso reddito (come lo stipendio o la pensione), ma potranno acquistare meno beni o servizi perché la moneta ha perso valore e i prezzi sono aumentati.

L’inflazione non aveva subito una crescita così repentina dal 1986 e in Spagna ha addirittura raggiunto il 10,2%.

Se non lo sapessi è importante ricordare che l’Europa ha come obiettivo il controllo del livello di inflazione, che dovrebbe rimanere intorno al 2%. Tuttavia, stiamo parlando di una situazione eccezionale, legata alla Guerra tra Russia e Ucraina che ha fatto saltare molti equilibri.

Proprio per questo i diversi Paesi stanno mettendo in campo misure per aiutare i cittadini. Al primo posto troviamo quei Paesi che sono stati maggiormente colpiti da questa spirale inflazionistica: Italia, Spagna e Francia.

Eppure, la Spagna ha pensato ad una soluzione differente rispetto agli altri due Stati.

Ad esempio, da noi abbiamo l’incentivo di 200 euro erogato una tantum che si pensa potrebbe essere introdotto più di una volta.

E la Spagna? Andiamo a scoprirlo nel prossimo paragrafo.

La soluzione della Spagna: incentivo di 200 euro e aumento del Reddito di Cittadinanza!

La soluzione della Spagna può essere riassunta nel titolo di questo paragrafo: incentivo di 200 euro e aumento del Reddito di Cittadinanza.

Ma procediamo con ordine al fine di comprendere quali sono state le decisioni prese dal premier Sanchez.

Prima di tutto devi sapere che la Spagna ha varato un pacchetto di misure anti crisi che rimarranno in vigore fino alla fine dell’anno.

L’obiettivo è quello di aiutare le persone che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà economica distribuendo loro il giusto. Infatti, l’inflazione sta entrando sempre più prepotentemente nelle vite di ognuno di noi, cambiandole.

Questo è quello che ha affermato il premier Sanchez in una conferenza stampa che ha deciso che entro fine anno verranno varati due decreti per un totale di circa 15 miliardi di euro.

La prima misura la conosciamo benissimo: si tratta dello stanziamento di 200 euro una tantum a favore di lavoratori (dipendenti e autonomi), pensionati e disoccupati con un reddito al di sotto dei 14mila euro (in Italia parliamo di 35.000 euro).

Ma non è finita qui, perché il premier Sanchez ha anche altre idee da mettere in pratica.

Aumento del Reddito di Cittadinanza del 15%! Ecco come avviene e per chi!

La seconda misura che il premier Sanchez ha architettato per sostenere coloro che si trovano in difficoltà economica è quello di aumentare l’ingreso minimo vital, ossia il corrispettivo spagnolo del nostro Reddito di Cittadinanza.

Infatti, secondo le parole di Sanchez questo dovrebbe aumentare del 15% per 800 mila famiglie.

Per i beneficiari di tale aumento ci sarà anche una diminuzione del costo per gli abbonamenti ai trasporti del 50% in partenza dal mese di settembre.

Che questa decisione possa essere presa di ispirazione anche nel nostro Paese? Lo scopriremo presto, ma da noi continua la battaglia sul Reddito di Cittadinanza.