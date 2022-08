Percepisci il Reddito di Cittadinanza? Allora sicuramente sarai a conoscenza del fatto che ci sono alcune spese che non possono essere effettuate per mezzo della misura. Ma quanto si può prelevare dalla card ogni mese? Vieni a scoprire la risposta e come puoi usare i soldi della card!

Allo stesso modo, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno anche una soglia massima di prelievi che possono effettuare.

La motivazione è semplice: si cerca di scoraggiare determinate tipologie di acquisto.

Tutto questo risulta essere anche normale e comprensibile, specie in un periodo nel quale il Reddito di Cittadinanza è costantemente sotto attacco.

Infatti, come ben saprai, al Governo si sta diffondendo una certa sfiducia verso la misura, in quanto si pensa che in molti se ne approfittino.

Ovviamente, i furbetti del Reddito di Cittadinanza ci sono, così come di ogni altra misura. Tuttavia, ci sono anche molte persone che utilizzano il RdC in maniera onesta e, per questo, non possono essere punite con una cancellazione del beneficio (come chiedono in molti).

Inoltre, ci troviamo in un periodo storico particolare, contrassegnato dalla penuria di lavoratori stagionali dove la causa viene attribuita al Reddito di Cittadinanza ed anche ad una situazione economica particolarmente svantaggiosa.

Anche per questo motivo i beneficiari del Reddito di Cittadinanza possono godere dell’incentivo di 200 euro erogato nel mese di luglio.

Ma cambia qualcosa sulle possibilità offerte? Come si possono spendere i soldi sulla card? Quanto si può prelevare ora? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Come prelevare i soldi del Reddito di Cittadinanza e quanto si può ritirare!

Partiamo subito dando una risposta all’ultima domanda, cioè quanto e come si può prelevare con il Reddito di Cittadinanza.

Per ritirare una parte dei soldi erogati mensilmente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sarà necessario recarsi ad uno degli sportelli di Poste Italiane con un documento d’identità ed il codice fiscale per poter ritirare la card.

Ovviamente questo passaggio è indispensabile solo dopo la prima richiesta del Reddito di Cittadinanza. Successivamente basterà prelevare ad uno sportello.

Attenzione: il beneficiario del Reddito di Cittadinanza dovrà spendere per intero l’importo che viene accreditato mensilmente, se no lo perderà.

Questo per ricordare che il Reddito di Cittadinanza di un mese non è cumulabile con il mese successivo, e così via.

Ma come fare a prelevare il Reddito di Cittadinanza dalla card? Andiamo a scoprirlo insieme!

Come abbiamo affermato in precedenza, basterà che il beneficiario si rechi presso un ATM di Poste Italiane oppure con un altro sportello bancario in Italia con un circuito Mastercard.

Attenzione però: se il beneficiario non vuole prelevare autonomamente, c’è una soluzione.

Infatti, questo potrà andare direttamente presso uno sportello di Poste Italiane con il suo documento d’identità ed il codice fiscale portando con lui la card del Reddito di Cittadinanza.

Eppure, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza non possono prelevare tutto ciò che vogliono. Come abbiamo sottolineato prima, per poter ridurre coloro che fanno uso improprio di questi soldi, ci sono dei limiti di prelievo.

Questo limite è di 100 euro mensili per un soggetto solo.

Il limite viene incrementato fino a 200 euro per coloro che hanno altri componenti nel nucleo familiare.

In questo caso, con i soldi prelevati, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza potrà comprare ciò che vuole. Ma non vale lo stesso per quelli presenti sulla card.

Cosa si può comprare con i soldi del Reddito di Cittadinanza? La risposta!

I soldi erogati per mezzo del Reddito di Cittadinanza e con il bonus 200 euro possono essere spesi solo nei modi previsti dalla normativa.

Insomma, non tutte le spese saranno ammesse.

Vuoi scoprire cosa potrai comprare con questi soldi? Andiamo a vederlo subito nel dettaglio.

Sia con il Reddito di Cittadinanza che con i 200 euro si potranno acquistare prodotti di prima necessità, come farmaci ed alimenti. Allo stesso modo si potrà fare rifornimento di carburante o benzina.

Eppure, restano molte spese vietate.

Cosa non si può comprare con il Reddito di Cittadinanza? Prima di tutto devi sapere che sono vietati gli acquisti online.

Inoltre, non potrai avere accesso ad acquisto o noleggio di navi, acquisto di armi, materiale pornografico (o comunque per adulti), servizi finanziari e creditizi, servizi di direct-marketing, acquisiti di arte o gioielli, articoli di pellicceria e prodotti assicurativi.

Dunque, queste regole valgono sia per il Reddito di Cittadinanza, sia per i 200 euro aggiuntivi che sono stati erogati a luglio e che, si pensa, potrebbero tornare.

Se vuoi sapere quando sarà pagato il Reddito di Cittadinanza ti consigliamo questo articolo sui pagamenti di agosto della collega Sharon Zaffino.