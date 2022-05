Tra le novità che più stanno destando preoccupazioni negli ultimi giorni ci sono quelle relative al Reddito di Cittadinanza. Ebbene sì, non si tratta solo di novità per il mondo del lavoro, ma anche di un nuovo requisito che sta spaventando tutti. Vieni a scoprirlo qui!

Tra le novità che più stanno destando preoccupazioni negli ultimi giorni ci sono quelle relative al Reddito di Cittadinanza.

La misura, tanto cara al Movimento 5 Stelle, non è stata amata da tutti allo stesso modo, come ben sappiamo.

Infatti, non mancano i partiti politici, come Italia Viva ed il centrodestra, che si sono scagliati apertamente contro il Reddito di Cittadinanza, definendolo un mezzo attraverso il quale coloro che sono senza lavoro possono vivere sulle spalle dello Stato.

Attualmente, come in molti già sapranno, si sta riscontrando una penuria di personale nel settore del turismo, specie per quanto riguarda i lavoratori stagionali.

Ebbene, sono numerose le persone che hanno puntato il dito contro il Reddito di Cittadinanza, dando la colpa alla misura se le persone non vogliono trovare un lavoro.

Proprio per questo stanno scendendo in campo alcune novità pensate dal Governo per mantenere la misura, sebbene con alcune limitazioni.

Attenzione ai cambiamenti del Reddito di Cittadinanza: quali le ragioni!

Dunque, ci sono altri cambiamenti che arrivano per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza. Ma quali sono le ragioni di questi cambiamenti?

Come abbiamo evidenziato in precedenza, stiamo assistendo ad una penuria di personale preoccupante, specie nel settore del turismo.

Infatti, secondo quanto si evince dai dati presentati da Unioncamere e Anpal, il mercato del turismo farà richiesta di circa 250mila lavoratori stagionali nel corso del 2022.

Tutto questo potrebbe portare numerose persone che sono attualmente in stato di disoccupazione a trovare un nuovo impiego, seppur temporaneo.

Ebbene, cosa centra tutto questo con il Reddito di Cittadinanza? Beh, devi sapere che le offerte di lavoro ci sono, ma le candidature scarseggiano.

Secondo quanto ha affermato il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, la colpa di questa penuria di personale sarebbe proprio da ricondurre al Reddito di Cittadinanza.

Per quale motivo? Beh, queste persone continuano a percepire dei soldi dallo Stato, anche se si trovano senza lavoro e, pertanto, non sono incoraggiate a trovare un nuovo impiego.

Tuttavia, dobbiamo anche ricordare che non è possibile fare di tutta l’erba un fascio. Insomma, non è detto che tutti coloro che non vogliono inviare la candidatura per tali lavori non lo fanno per colpa del Reddito di Cittadinanza.

Infatti, ci sono una vastità di altre motivazioni da prendere in considerazione, come potrebbero essere le buste paga basse o la mole di lavoro eccessiva.

Ma cos’ha fatto il Governo Draghi per scoraggiare tali comportamenti? Beh, la prima delle novità che andiamo a vedere non è una vera e propria “novità”.

Infatti, si tratta di una riforma che è stata inserita a partire dal 1° gennaio 2022 per scoraggiare coloro che rifiutavano le offerte di lavoro.

Ma andiamo a ricordarla nel dettaglio per evitare di perdere il Reddito di Cittadinanza in estate!

Come si perde il Reddito di Cittadinanza: la riforma del Governo Draghi!

Il premier Mario Draghi sembra aver puntato molto sulla misura del Reddito di Cittadinanza, in quanto ha cercato di coprire le falle che non hanno portato agli esiti sperati.

Insomma, tutti possiamo affermare che il Reddito di Cittadinanza è stato utile per evitare che le persone disoccupate risultassero schiacciate e non riuscissero a riprendersi e rientrare nel mondo del lavoro.

Tuttavia, come in molti già sapranno, il fine ultimo della misura è proprio quello di trovare un nuovo lavoro e questo non è avvenuto con il Reddito di Cittadinanza.

Dunque, il Governo Draghi al fine di difendere il Reddito di Cittadinanza ha imposto delle restrizioni per coloro che decidono di rifiutare le offerte di lavoro, in modo da garantire un maggior tasso di assunzioni da parte dei beneficiari del RdC.

Prima di tutto coloro che rifiutano la prima offerta di lavoro vedranno l’importo del Reddito di Cittadinanza scendere periodicamente, con una sorta di decalage come avviene per la NASpI.

Ma cosa accade a coloro che rifiutano anche la seconda offerta di lavoro? Ecco, in questo caso questi perderanno il diritto ad accedere al Reddito di Cittadinanza.

Attenzione: prima di togliere l’accesso al beneficio, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si impegnerà al fine di verificare se l’offerta di lavoro era effettivamente congrua.

Quindi, cosa potrebbe accadere quando si parla di lavoratori stagionali? Terminiamo il focus su questa tematica prima di passare ad una delle novità più sconvolgenti sul Reddito di Cittadinanza.

Turismo e Reddito di Cittadinanza: non c’è personale disposto a lavorare!

Ma è davvero colpa del Reddito di Cittadinanza se le persone non inviano le loro candidature per le posizioni come lavoratori stagionali?

Ebbene, il Governo sembra voler intervenire anche in questo frangente, al fine di rendere le offerte di lavoro maggiormente allettanti per coloro che percepiscono il sussidio di cittadinanza.

Infatti, possiamo affermare che una delle motivazioni maggiormente rilevanti per la quale molte persone rifiutano i lavori stagionali è la non continuità di tali lavori.

Mi spiego meglio, lavorare per tre o sei mesi all’anno non è una possibilità molto allettante, in quanto spesso c’è una famiglia da mantenere e tale sforzo non verrebbe poi premiato con un lavoro consono.

Ovviamente, anche il Reddito di Cittadinanza non consente di ottenere tali sussidi da capogiro, in quanto di anno in anno la misura sta diventando sempre meno assistenziale.

Insomma, il Reddito di Cittadinanza sta calando sempre di più nel suo importo, come ad esempio nel caso di coloro che percepiscono la pensione di invalidità che, avendo subito un aumento, hanno visto calare l’assegno del RdC.

Che questo possa spingere sempre più persone ad accettare i lavori proposti? Probabilmente la risposta è sì, ma anche le condizioni offerte per gli stagionali, d’altro canto, spaventano molti lavoratori.

Eppure, le ultime novità sul Reddito di Cittadinanza non si fermano certo qui.

L’ultima notizia sul Reddito di Cittadinanza: la rivelazione shock!

Come abbiamo affermato in precedenza, il Reddito di Cittadinanza sta vedendo diminuire sempre di più il suo importo erogato a favore dei beneficiari.

Come abbiamo visto per la pensione di invalidità, lo stesso sta accadendo in altri frangenti, per invogliare sempre di più le persone ad accettare le offerte di lavoro che vengono proposte.

Insomma, solo in questo modo si potrà affermare che la riforma del Reddito di Cittadinanza ha davvero ottenuto gli effetti sperati.

Eppure, ci sono altri cambiamenti in vita per questa misura che, come sappiamo, sembra non avere mai pace.

Ma di cosa si tratta? Sono cambiamenti positivi o negativi? Beh, andiamo a scoprirlo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Figli che non vanno a scuola? Allora perdi il Reddito di Cittadinanza!

Eccoci qui arrivati finalmente all’ultima notizia sul Reddito di Cittadinanza che ha destato molte preoccupazioni.

Come saprai, il Reddito di Cittadinanza è uno strumento di contrato alla povertà e non ha mai avuto niente a che vedere con l’istruzione dei figli.

Ebbene, come avrai compreso si aggiunge un ulteriore requisito per poter accedere all’incentivo.

Infatti, tutti i genitori che non si occuperanno dell’istruzione dei loro figli (quindi non li manderanno a scuola) vedranno revocato il loro sussidio di cittadinanza.