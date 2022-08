Il reddito di cittadinanza rappresenta sicuramente una delle misure economiche maggiormente dibattute da parte dei partiti politici ma anche della popolazione, in quanto ritenuto più volte un sostegno economico che si è rivelato inadeguato ad incentivare realmente l’assunzione dei titolari del RdC. Tuttavia, vale la pena sottolineare che in realtà i datori di lavoro e le aziende che assumono i titolari del reddito di cittadinanza potrebbero ricevere un’indennità di 780 euro per cinque mesi continui.

Si tratta, a questo proposito di uno sgravio diretto di tipo contributivo che potrà essere riconosciuto e corrisposto nei confronti di quelle aziende e quei datori di lavoro che decidono di assumere un cittadino disoccupato che attualmente sta percependo il sostegno del reddito di cittadinanza.

Questa misura economica, dunque, prevede per l’esattezza l’esonero dal pagamento legato ai contributi, sia per quanto riguarda quelli previdenziali che quelli assistenziali, che sono a carico non soltanto del datore di lavoro ma anche del lavoratore stesso.

In questo contesto, vale la pena approfondire al meglio quali sono le caratteristiche principali dello sgravio contributivo che potrà essere riconosciuto nei confronti di quei datori di lavoro che decideranno di assumere dei cittadini che attualmente stanno percependo il reddito di cittadinanza.

Come funziona l’indennità per chi assume i titolari del RdC di 780€ al mese

Quando si parla dell’indennità economica che potrebbe essere riconosciuta nei confronti dei datori di lavoro che assumono quei cittadini che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza, si fa essenzialmente riferimento ad uno sgravio contributivo, il cui valore massimo mensile risulta essere fissato alla quota di 780 euro.

A questo proposito, si intendono dunque inclusi sia i contributivi previdenziali che anche quelli di natura assistenziale, che generalmente vengono erogati a carico del datore di lavoro nonché del lavoratore. Tuttavia, nella possibilità di accedere all’esonero dei versamenti, non si intendono inclusi quei contributi che si riferiscono all’INAIL.

La durata di questo incentivo riconosciuto nei confronti dei datori di lavoro che decideranno di assumere quelle persone che si trovano in stato di disoccupazione e che percepiscono il reddito di cittadinanza sarà pari alla differenza tra le diciotto mensilità massime che potranno essere percepite e le mensilità di cui il lavoratore stesso ha beneficiato fino alla data di assunzione.

In questo senso, tuttavia, è stato fissato un numero minimo di mensilità ovvero di cinque mesi di riconoscimento dell’indennità per il datore di lavoro che assume un cittadino titolare del reddito di cittadinanza.

Inoltre, vale la pena sottolineare che, qualora l'assunzione del cittadino che sta percependo il reddito di cittadinanza viene eseguita prevedendo per tale soggetto lo svolgimento di un’attività lavorativa che risulti essere coerente con il percorso formativo che ha seguito, l’incentivo in questione potrà essere è attribuito non soltanto al datore di lavoro, ma anche all’ente di formazione.

In questo caso, spetterà ad entrambi i soggetti coinvolto la metà dell’importo dell’incentivo, con un importo mensile massimo pari alla soglia di 390€.

A chi spetta l’indennità per l’assunzione dei titolari del reddito di cittadinanza

Al fine di comprendere effettivamente quali sono le categorie di datori di lavoro a cui spetta l’indennità prevista per l’assunzione dei titolari del RdC, è necessario approfondire sia quali contratti rientrano che anche la categoria di cittadini che dovranno essere coinvolti dall’assunzione.

In particolare, è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale che ha fornito una serie di indicazioni relative alla durata dell’incentivo, ma anche ai requisiti che dovranno essere necessariamente rispettati da parte dei datori di lavoro che hanno intenzione di beneficiare del sostegno per chi assume i titolari del reddito di cittadinanza.

Nello specifico, quindi, si può affermare che il datore di lavoro che deciderà di assumere uno o più cittadini in stato di disoccupazione potrà accedere al riconoscimento dell’indennità economica per tale assunzione, qualora egli provveda all’assunzione del soggetto percettore del RdC attraverso uno tra i cinque contratti previsti dalla legge.

Rientrano, quindi, non soltanto quei contratti di assunzione con un lavoro a tempo pieno, ma anche un lavoro con un contratto part-time, oppure un lavoro in apprendistato.

Allo stesso tempo, potranno accedere all’indennità per i datori di lavoro a prescindere se i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza saranno assunti con un contratto a tempo determinato oppure con uno a tempo indeterminato.

Come richiedere l’incentivo per l’assunzione di titolari del reddito di cittadinanza

Al fine di accedere all’agevolazione dal valore di 780 euro per cinque mesi prevista per i datori di lavoro che decideranno di assumere un cittadino titolare del reddito di cittadinanza, sarà necessario rispettare un’apposita procedura.

Nello specifico, il datore di lavoro sarà tenuto ad inoltrare la domanda di ammissione direttamente all’Istituto INPS attraverso un apposito modulo di istanza online che risulta essere disponibile direttamente sul sito, attraverso la sezione Portale Agevolazioni del portale ufficiale.

A seguito di un’accurata verifica e valutazione, l’INPS invierà il riscontro nei confronti del datore di lavoro, fornendo tutte le indicazioni in merito all’importo dell’incentivo nonché alla durata massima.