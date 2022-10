Arriva finalmente una bella notizia per chi è stato è stato escluso nel corso di questi anni dalla possibilità di percepire il reddito di cittadinanza. Infatti, con il cambiamento dei requisiti aumenta decisamente la platea di cittadini e di famiglia che potrà presentare la richiesta per poter ricevere il beneficio del reddito di cittadinanza.

Effettivamente, la nuova regola che sarà messa in atto per il riconoscimento del reddito di cittadinanza nei confronti dei nuclei familiari finora esclusi dal RdC o dalla PdC, ha previsto che dalla composizione del nucleo potrà non essere considerato l’ex oppure attuale detenuto.

Ciò significa quindi, che il nucleo familiare intero, ad eccezione della persona coinvolta dalla procedura detentiva, potranno nuovamente presentare richiesta per il Reddito di Cittadinanza.

Vediamo, quindi, chi sono le persone che potrebbero ora sperare di ricevere il sostegno del reddito di cittadinanza e quali i nuovi requisiti.

I nuovi requisiti per Reddito di cittadinanza, anche per le famiglie dei detenuti

Dunque, è ormai ufficiale: a partire dalla data di lunedì 3 ottobre 2022, è stata a tutti gli effetti aggiornata la domanda telematica che viene utilizzata dagli utenti al fine di presentare richiesta per accedere al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza.

A questo proposito, la nuova procedura per richiedere il reddito di cittadinanza, permetterà ai cittadini che sono stati finora esclusi dalla possibilità di ottenere gli importi della carta reddito di cittadinanza, di poter sperare di ricevere il beneficio.

Si tratta, dunque, del recepimento delle modifiche che sono state introdotte a seguito dell’approvazione da parte del Governo Draghi della nuova Manovra finanziaria e dunque della relativa introduzione ed entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.

Nello specifico, secondo quanto previsto dalla legge numero 234 del 30 dicembre 2021 e come riepilogato anche all’intento del messaggio INPS numero 2820 reso noto il 14 luglio di quest’anno, non è stata soltanto modificata e aggiornata la procedura per la domanda reddito di cittadinanza.

È da questi riferimenti normativi, dunque, che emerge la possibilità per le famiglie con ex detenuti oppure componenti del nucleo ancora in stato di detenzione, di poter ricevere l’erogazione del reddito di cittadinanza, al contrario di quanto accadeva in passato.

Cosa cambia per requisiti reddito di cittadinanza: ora si può fare domanda RdC

Effettivamente, tra le variazioni principali che sono state apportate dalle novità sulla richiesta Reddito di cittadinanza, risulta essere stata cambiata anche una sezione essenziale dedicata ai requisiti.

Si tratta, quindi, del quadro F, dedicato alle condizioni necessarie per godere del beneficio del RdC, in cui all’utente viene chiesto di confermare la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente.

In questa sezione, dunque, a partire dal 3 ottobre, viene anche concessa la possibilità di andare ad indicare i componenti cui non spetta il beneficio, in maniera tale da poter escludere dalla misura del reddito di cittadinanza quei componenti in stato detentivo, senza il rischio di vedersi rigettata la presentazione della domanda.

Con la nuova regola prevista dalla Legge di Bilancio 2022, quindi, sarà concessa la possibilità di richiedere ed accedere agli importi del reddito di cittadinanza anche a quei cittadini e a quelle famiglie in cui vi è un componente del nucleo che è in stato detentivo, ma con alcune precisazioni, che vale la pena riepilogare.

Gli esclusi reddito di cittadinanza che possono ricevere il sostegno ora

Sulla base delle novità che hanno interessato la procedura di presentazione della domanda per accedere al reddito di cittadinanza, è possibile quindi notare che all’utente sarà chiesto di auto-dichiarare alcune informazioni e indicazioni essenziali al fine di poter effettivamente ricevere il sostegno, dopo essere stato escluso dal reddito di cittadinanza per oltre due anni.

A questo proposito, quindi viene ammessa la possibilità per l’utente di dichiarare che all’interno del nucleo familiare riconosciuto dalla Dichiarazione Sostituiva Unica, sono presenti anche dei componenti che attualmente si trovano in stato detentivo.

In tal senso, si intendono inclusi sia coloro che attualmente si trovano detenuti presso struttura a totale carico dello Stato o di altra amministrazione che anche chi è interessato invece ad una misura cautelare personale.

Dunque, sono coinvolti sia maggiorenni che minorenni a cui è stata imputata una qualsiasi tipologia di reato, eseguita in carcere, nonché a condanna, anche non definitiva per i delitti riportati nella legge n. 26 del 2019.