I Consulenti del Lavoro sono già a lavoro in merito all’esame di tutte le indicazioni e di tutte le novità che sono state contenute all’interno del testo della legge di conversione relativa al Decreto Aiuti.

Tra le più grandi novità dell’ultima ora vi sono sicuramente le nuove modifiche al reddito di cittadinanza, ma anche delle nuove indennità che saranno erogate nei confronti dei lavoratori italiani.

A questo proposito, facendo riferimento alla recente circolare pubblicata da parte della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ovvero la circolare numero 9 pubblicata durante la giornata del 2 agosto, è possibile evidenziare tre punti centrali che sono stati approvati con la legge numero 91 del 2022.

Da un lato una nuova indennità verso i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale, dall'altro una dilazione delle riscossioni e una nuova modifica dei meccanismi di funzionamento che contraddistinguono il reddito di cittadinanza.

In questo senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire al meglio tutte le tre novità appena citate ed introdotte in maniera definitiva con la conversione del Decreto Aiuti in legge, per comprendere quali saranno le conseguenze di tali modifiche.

Le novità su reddito di cittadinanza e indennità dei lavoratori con Decreto Aiuti

Come anticipato già durante l’introduzione dell’articolo, la conversione in legge del cosiddetto Decreto Aiuti, ovvero il decreto-legge elaborato da parte della squadra dell’esecutivo guidato da Mario Draghi durante le scorse settimane, ha determinato l’approvazione in via definitiva di una serie di novità sostanziali.

Nello specifico, è l’articolo 2-bis relativo al decreto legge convertito che ha predisposto l’erogazione di pagamenti legati ad un’indennità economica una tantum dal valore di 550 euro, che sarà riconosciuta nei confronti dei lavoratori dipendente che hanno svolto l’attività lavorativa presso delle aziende private durante l’anno 2021.

Invece, per quanto riguarda l’articolo 15-bis relativo al decreto-legge numero 50 del 2022, il Governo di Draghi ha provveduto ad un innalzamento a 120 mila euro come soglia per poter ottenere una rateizzazione della cartella esattoriale attraverso una modalità semplificata dei pagamenti.

Ma non è finita qui. Perché tra le novità più importanti che di fatto sono state inserite all’interno del Decreto Aiuti, una di quelle che ha destato più preoccupazione è sicuramente quella legata alle nuove indicazioni per i percettori del reddito di cittadinanza.

A questo proposito, in particolare, l’articolo 34-bis è andato a precisare che i datori di lavoro del settore privato potranno proporre delle offerte di lavoro, che dovranno necessariamente essere considerate congrue, ovvero rispettare determinati standard previsti dalla legge, in maniera diretta anche verso i percettori del sostegno economico del reddito di cittadinanza.

Ma allo stesso tempo, dovranno anche comunicare l’eventuale rifiuto dell’offerta di lavoro da parte dei titolari del RdC.

Nuova indennità per i lavoratori con Decreto Aiuti: chi può averla

Tra le novità di fondamentale importanza, sicuramente una delle più gradite che sono state introdotte dal Decreto Aiuti e confermate anche dalla legge di conversione, riguarda quella legata all’indennità per i lavoratori che sono stati assunti attraverso un rapporto di lavoro con contratto a termine oppure a tempo indeterminato, all’interno del settore privato.

Nello specifico, si tratta della possibilità di ricevere un’indennità economica che potrà essere erogata una tantum mediante un’unica soluzione, che ha preso il nome di bonus part-time verticale. A questo proposito, tale indennità per i lavoratori assumerà in ogni caso il valore di 550 euro.

Dunque, questa nuova indennità potrà essere riconosciuta e corrisposta esclusivamente verso quei lavoratori con contratto part-time verticale, il cui orario di lavoro durante il 2021 ha previsto dei periodi di lavoro che non sono stati lavorati interamente da parte dei cittadini.

Inoltre, occorre sottolineare che tale indennità economica per i lavoratori non potrà essere considerata imponibile dal punto di vista dell’erogazione dei trattamenti previdenziali, così come non andrà a concorrere alla formazione del reddito.

Come cambia il reddito di cittadinanza con il Decreto Aiuti? Le novità

Passiamo ora alla spiegazione delle principali novità che andranno a contraddistinguere effettivamente la misura del reddito di cittadinanza. A questo proposito, si tratta di cambiamenti che di fatto non vanno a colpire in maniera diretta tutti i nuclei familiari che percepiscono questo importante sostegno economico al reddito.

Tuttavia, è importante conoscere anche quella disposizione al fine di non farsi trovare impreparati al momento in cui uno dei componenti del nucleo percettore del reddito di cittadinanza sia stato coinvolto da una nuova offerta di lavoro.

Infatti, a questo proposito, il Decreto Aiuti ha concesso ai singoli datori di lavoro del settore privato di poter presentare in maniera diretta, senza intermediari, ai percettori del RdC, delle offerte di lavoro congrue. Tuttavia, qualora questi decidessero di rifiutare l’offerta, il datore di lavoro privato sarà tenuto a comunicarlo ai Centri per l’impiego.