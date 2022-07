Cambiano le modalità e le procedure volte alla presentazione della domanda per accedere al reddito di cittadinanza presso l’istituto INPS. A partire dal 15 luglio, la modalità di invio della dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, la cosiddetta DID, è diventata automatica. È importante, quindi, capire come cambieranno le procedure di invio per poter accedere subito al reddito di cittadinanza e quali sono le nuove scadenze che dovranno essere rispettate.

Cambiano le modalità e le procedure volte alla presentazione della domanda per accedere al reddito di cittadinanza presso l’istituto INPS. A partire dal 15 luglio, la modalità di invio della dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, la cosiddetta DID, è diventata automatica.

È importante, quindi, capire come cambieranno le procedure di invio per poter accedere subito al reddito di cittadinanza e quali sono le nuove scadenze che dovranno essere rispettate.

A questo proposito, nel corso dei prossimi paragrafi, quindi, andremo ad approfondire più nel dettaglio tutte le novità e le modifiche che hanno interessato nel corso degli ultimi giorni la procedura per presentare la domanda volta all’ottenimento del reddito di cittadinanza.

Le novità sulla domanda reddito di cittadinanza: perché è cambiata la procedura

A partire dalla giornata di venerdì 15 luglio, sono definitivamente cambiate le modalità e le procedure volte alla presentazione delle richieste per poter accedere al reddito di cittadinanza.

Si tratta di una novità di rilevante importanza, in quanto va a modificare alcuni procedimenti essenziali che permettono di fatto di accedere ad uno dei beneficio volti al sostegno del reddito dei nuclei familiari, più richiesti e apprezzati degli ultimi anni.

Ma perché è stata avviata questa nuova procedura rivolta alla trasmissione delle domande per il reddito di cittadinanza? In effetti, è il testo contenuto all’interno della più recente Legge di Bilancio 2022 ad aver provveduto ai nuovi cambiamenti sostanziali legati alla presentazione della richiesta per accedere al redito di cittadinanza.

In effetti, attraverso la recente Manovra finanziaria, la squadra dell’esecutivo ha optato per una modifica del testo relativo al decreto-legge numero 4 dell’anno 2019, ed in particolare all’articolo 4, dedicato proprio alla trasmissione della richiesta per il reddito di cittadinanza.

Cosa cambia per la procedura di invio domanda INPS per il reddito di cittadinanza

Dunque, per comprendere a pieno la portata delle modifiche e delle novità che sono state apportate in merito alla procedura di compilazione, di trasmissione e di invio definitivo della domanda per accedere al reddito di cittadinanza, è necessario fare riferimento alle indicazioni inserite dalla recente Legge di Bilancio 2022.

A questo proposito, infatti, è stato confermato il fatto che la domanda per il reddito di cittadinanza dovrà essere trasmessa da parte del soggetto interessato, direttamente all’Istituto INPS, sia nei casi in cui il nucleo familiare è composto da una sola persona, che anche se si tratta di nuclei più numerosi.

Allo stesso tempo, prendendo in considerazione gli obblighi che sono collegati alla fruizione e all’erogazione del reddito di cittadinanza, la novità riguarda essenzialmente la procedura dedicata alla Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro.

Infatti, secondo quanto predisposto da parte del Governo Draghi a seguito della nuova Manovra finanziaria, l’invio e la trasmissione della domanda per il reddito di cittadinanza equivale allo stesso modo anche alla dichiarazione immediata per la disponibilità al lavoro.

Ciò significa, quindi, che la DID sarà trasmessa in maniera completamente automatica da parte dell’Istituto INPS direttamente nei confronti dell’ANPAL, ovvero dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In questo modo, i soggetti che presenteranno quindi la domanda per accedere al reddito di cittadinanza, non dovranno più fare riferimento anche all’obbligo di compilazione e di trasmissione della DID entro la scadenza dei 30 giorni a partire dall’erogazione della prima mensilità per il RdC.

Nuova domanda reddito di cittadinanza: la DID è automatica

È necessario, quindi, seguire le indicazioni che sono state fornite da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale all’interno del messaggio numero 2820 pubblicato il 14 luglio di questo anno.

Attraverso i chiarimenti esposti all’interno del messaggio, infatti, la platea di cittadini interessati alla nuova modalità di invio per la richiesta per il RdC e di anche beneficiari del reddito di cittadinanza, potranno approfondire al meglio le dinamiche legate all’aggiornamento della nuova procedura.

A questo proposito, quindi, per poter richiedere l’accesso e la fruizione del reddito di cittadinanza, tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età, dovranno provvedere all’accesso alla piattaforma telematica disponibile al seguente link: www.redditodicittadinanza.gov.it. In alternativa, potranno provvedere alla navigazione direttamente sul portale telematico dell’INPS, all’interno della sezione “Richiedi o accedi”.

Dunque, all’interno dei quadri F e G, i cittadini interessati ad accedere al reddito di cittadinanza, andranno a dichiarare la loro consapevolezza alla dichiarazione automatica della propria disponibilità immediata al lavoro, senza la quale, la procedura sarebbe improcedibile.

In questo modo, una volta che sarà trasmessa la domanda all’INPS per accedere al reddito di cittadinanza, l’Istituto provvederà alla comunicazione all’ANPAL della DID non soltanto per il cittadino richiedente ma anche per gli altri membri del suo nucleo familiare.