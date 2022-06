C’è chi ottiene anche più soldi del previsto con il Reddito di cittadinanza, grazie alle norme introdotte per coloro che voglio conquistare un posto nel mondo lavorativo. Sebbene, non si tratti di un’iniziativa da poco sfornata è importante ricordare che esistono diverse opportunità, a cui i percettori del sussidio possono ancorarsi. Oltre tutto, si parla di ricevere un importo del valore pari a 780€ per sei mesi, corrispondente al valore totale complessivo pari a 4.680 euro.

Un vantaggio richiedibile con l’avvio di una nuova attività lavorativa, oltre alla possibilità di fruizione del RdC per il periodo successivi di altri due mesi anche se le condizioni reddituali od occupazionali risultano diverse.

Il beneficio economico è strettamente legato alla presenza di un’attività imprenditoriale, per questo motivo è stato premiata la possibilità di ricevere un incentivo per l’occupazione e il mantenimento delle quote di fruizione del sussidio.

Tuttavia, va detto, che esistono delle regole obbligatorie a cui attenersi scrupolosamente. Per questo motivo, cercheremo di capire come funziona l’incentivo votato all’inserimento da imprenditore nel mondo lavorativo.

Reddito di cittadinanza, arrivano altri 780€ per sei mesi, se c’è questa condizione

Nonostante, l’ammortizzatore sociale sia molto contestato questa misura collegata a esso risulta operativa a tutti gli effetti di legge. Nessun ripensamento sullo strumento indicato per incrementare le possibilità lavorative, per dare anche una svolta nell’economia nazionale, attraverso l’introduzione di nuove forme imprenditoriali.

Ecco, perché, questa tipologia di misura legata al Reddito di cittadinanza, piace anzi dovrebbe essere implementata per permettere l’iniziativa d'impegni più costruttivi, con un maggior impatto economico.

Non sfugge che il discorso cade sulla presenza diritti suppletivi a favore dei percettori del sussidio che si impegnano attivamente in un percorso lavorativo imprenditoriale.

Un vantaggio voluto nel 2021, rinnovato recentemente per permettere ai percettori del sussidio di avviare un’attività anche commerciale. Creando con le proprie abilità quella possibilità lavorativa carente nell’offerta di lavoro.

La delusione c’è ed è rivolta al basso numero delle richieste dell’incentivo. Tanti sono spaventati dagli andamenti economici del Paese, da non voler tentare una nuova iniziativa imprenditoriale, nonostante la presenza di un lauto importo del valore di 4,680 euro.

Nuove possibilità legate al Reddito di cittadinanza per chi si impegna in un’attività imprenditoriale

È, importante, sottolineare che non tutti riceveranno l’importo di 780€ per sei mesi, ma si tratta di un beneficio richiedibile dietro prestazione di un’apposita documentazione. L’impegno imprenditoriale deve essere avvallato dalla presenza di un idoneo infasciamento.

Il primo riferimento normativo da prendere in considerazione per l’ottenimento del beneficio economico, è quello contenuto nella Legge di Bilancio 2022, precisamente le disposizioni presenti nell’articolo 1, comma 74, lettera b).

Esistono anche degli aggiornamenti da considerare pubblicati dall’INPS nel messaggio n. 655 del 9 febbraio 2022.

Il rispetto delle condizioni e dei requisiti disposti dalla normativa e resi operativi dall’INPS, permette di ricevere il contributo del valore massimo di 4.680 euro (corrispondenti al totale di sei mensilità), per la formazione di una nuova attività imprenditoriale, commerciale o un nuovo inserimento prodotto con lavoro autonomo. E, ancora, l’ingresso in una società, se il beneficiario del sussidio risulti essere un socio lavoratore.

Esistono delle condizioni obbligatorie da rispettare, la cui presenza risulta essere indispensabile per il rilascio del beneficio economico, quali:

la richiesta deve essere supportata dalla presenza di un membro familiare percettore dell’ammortizzatore sociale in fase di erogazione;

è necessaria la presenza dell’avvio dell’attività lavorativa nei primi 12 mesi di erogazione del sussidio;

di erogazione del sussidio; è necessario non aver chiuso un’attività lavorativa o, ancora non sia presente la cessazione d’impresa, nei primi 12 mesi precedenti alla richiesta del beneficio economico;

o, ancora non sia presente la nei primi 12 mesi precedenti alla richiesta del beneficio economico; è necessario che il richiedente o i membri familiari non risultino già beneficiari del contributo economico per cui si presenta l’istanza.

L'INPS procede all’erogazione della somma spettante per la nuova attività imprenditoriale entro il mese seguente in cui il beneficiario ha presentato l’istanza. Il pagamento viene rilasciato in un’unica quota attraverso regolare bonifico sul conto corrente indicato all’atto della richiesta.

Oltre tutto, è importante comunicare all’INPS la variazione delle condizioni riferite allo stato di occupazione (modello RdC-Com Esteso), inoltrare la data di avvio della nuova attività lavorativa, rispettare le scadenze formulate dall’Istituto.

Infine, va chiarito che il beneficio economico può essere soggetto a revoca, se la nuova attività imprenditoriale viene chiusura prima dei 12 mesi successiva alla richiesta del beneficio. E, ancora, se scatta da decadenza dal sussidio e così via.