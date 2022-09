Reddito di cittadinanza: brutte notizie, aumentano le cose che fanno perdere i soldi 

Reddito di cittadinanza al capolinea? Non sono poche le persone che rischiano di perdere il sussidio di Stato dopo il 25 settembre. Una brutta notizia che arriva in piena crisi energetica, dopo l'aumento di tutti i beni di prima necessità. Anche, se non va dimenticato che il sussidio da anni si trascina dietro malumori e disappunti. Eppure, sono frenate le polemiche sulla necessità di garantire il sussidio alle famiglie indigenti.

Reddito di cittadinanza al capolinea? Non sono poche le persone che rischiano di perdere il sussidio di Stato dopo il 25 settembre. Una brutta notizia che arriva in piena crisi energetica, dopo l'aumento di tutti i beni di prima necessità. Anche, se non va dimenticato che il sussidio da anni si trascina dietro malumori e disappunti. Eppure, sono frenate le polemiche sulla necessità di garantire il sussidio alle famiglie indigenti.

Il Reddito di cittadinanza, resta uno dei migliori strumenti che abbraccia milioni di cittadini senza un’occupazione, una speranza per tante famiglie prive di reddito o in forte difficoltà economica.

Nonostante, le buone intenzioni vacilla l’obiettivo con cui è stato introdotto il sussidio, un sostegno economico per abbattere la barriera della povertà assoluta, un aiuto alle famiglie che non riescono a collocarsi nel mondo del lavoro. Un contributo economico per tanti (forse) troppi beneficiari in attesa di un’occupazione dignitosa.

L’obbiettivo circa la valida offerta di lavoro è sfumato da subito, una questione irrealizzabile che ha suscitato non poche polemiche. Per questo motivo, spesso il RdC viene associato a uno strumento che blocca la crescita del Paese, non un incentivo finalizzato all’occupazione, ma ferma ogni offerta lavorativa che spesso non arriva e se arriva non rientra nei canoni dei fruitori del sussidio.

Per sganciare il Reddito di cittadinanza da questo modo di ragionare, sono necessari interventi mirati. Alla fine, le forze politiche non intendono eliminare il sussidio, ma dopo il 25 settembre si attendono dei correttivi per scardinare l’ammortizzatore da una sistematica irrazionalità a cui sembra totalmente agganciato.

Intanto, è stata dichiarata una ferrea guerra verso i percettori “furbetti” del Reddito di cittadinanza, ovvero contro coloro che si appropriano indebitamente di un aiuto di Stato, a danno di quella parte fragile della comunità che oggi rischia di perderlo.

Reddito di cittadinanza: brutte notizie, aumentano le cose che fanno perdere i soldi

Ad oggi, non tutte le prestazioni economiche assistenziali vengono combinate con il Reddito di cittadinanza, una novità non di poco conto, se si considera che molte persone non ricevono l’aiuto mensile.

L’INPS nel messaggio n. 548/2022, ha spiegato l’importanza dei trattamenti assistenziali fruiti dai membri familiari. Con particolare rilevanza alle novità introdotte nel 2022, delle prestazioni economiche assistenziali esenti che fanno parte del reddito del nucleo familiare, anche considerando lo stato di disabilità.

In sostanza, sono stare rese operative le disposizioni contenute nel decreto legge n. 4/2019, con particolare riferimento agli adeguamenti del calcolo del sussidio di Stato rispetto ad altre forme di trattamenti assistenziali riscossi dal nucleo familiare.

Laddove, la prestazione economica assistenziale risulti incompatibile con il RdC non viene erogato il trattamento economico compromettendo anche le future ricariche del sussidio.

Il vero problema del sussidio è strettamente connesso alla presenza di altri aiuti, come ad esempio Fondi speciali, Carta acquisti, contributi economici a favore delle famiglie e così via.

In tutto questo, i pensionati devono considerare l’eventuale presenza della quattordicesima, pensione sociale, prestazioni economiche previdenziali minimi e le maggiorazioni.

In sostanza, si tratta d'individuare tutti quegli elementi che possono incidere sul Reddito di cittadinanza, rischiando di farlo perdere ai beneficiari. Va, anche detto, che le ultime disposizioni portano a snellire le norme sulla perdita del sussidio.

Reddito di cittadinanza e lavoro: scatta la perdita dopo il rifiuto

Le tante polemiche hanno portato il precedente governo italiano ha introdurre nuovi correttivi al Reddito di cittadinanza, regole improntate su ferrei controlli e norme più aggressive, tali da stanare ogni “furbetto”.

Il sussidio è nato per sostenere i disoccupati nella ricerca di un lavoro, quindi, avvicinare i percettori al mondo del lavoro. Ecco, perché, se manca o non si presenza la possibilità della congrua offerta, i beneficiari del sussidio ricevono mensilmente la carica del Reddito di cittadinanza dell’importo loro spettante.

Questa etichetta “impropria” porta all’individuazione della definizione di coloro che voglio “campare sulle spalle” di chi fatica rigorosamente per guadagnarsi da vivere.

L’introduzione dei correttivi sul rifiuto della prima offerta di lavoro porta alla decurtazione dell’importo del sussidio di almeno cinque euro mensili. Naturalmente, se è presente un “giustificato motivo” salta la decurtazione.

La perdita del sussidio scatta con la somma di due rifiuti, se non giustificati.

In altre parole, il Reddito di cittadinanza è strettamente legato alla soglia reddituale annua prodotta dall’indicatore ISEE, lo sforamento di tale soglia porta alla perdita del sussidio. Una circostanza ritrovabile anche nel rifiuto a un’occupazione lavorativa.

Nello stesso modo, con la perdita del diritto al sussidio, si perdono i soldi, ma in alcuni casi scatta anche la restituzione delle somme percepite indebitamente.

Si perde il Reddito di cittadinanza, con questa condizione

Oltre tutto va detto che, esistono altre circostanze che portano alla perdita e restituzione del sussidio, tra cui anche il gioco d’azzardo.

Il beneficiario che utilizza i soldi dello Stato per giocare d’azzardo viola più di una norma legislativa. In questo caso, scatta la revoca immediata del Reddito di cittadinanza. Ovviamente, parliamo di una circostanza che deve emergere da un controllo delle autorità competenti.

È, importante, sapere che utilizzando i soldi del sussidio per giocare d’azzardo, si rischia l’attivazione di due procedimenti. Il primo porta all’immediata perdita del sussidio con la restituzione delle somme percepite indebitamente. L’altro il reato di frode aggravata ai danni dello Stato.

Infine, ricordiamo che le vince al gioco non possono essere estromesse dal reddito, anzi vanno inserite nel rapporto reddituale del modello ISEE. L’inosservanza di tale punto, porta all’omessa dichiarazione è un reato, punibile ai sensi dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000.