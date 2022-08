Il reddito di cittadinanza è sicuramente la misura più discussa del momento, soprattutto in piena campagna elettorale: c’è chi richiede l’abolizione della misura e la sua sostituzione con un altro sostegno per pochissimi, c’è chi si propone di fare una profonda revisione del sostegno, ma c’è anche chi vuole mantenerla e rafforzarla.

Per ora, almeno fino alla fine del 2022, il reddito di cittadinanza rimarrà invariato e continuerà ad essere percepito dalle famiglie aventi diritto. Ma veniamo a noi, quando sarà pagato da INPS e Poste Italiane il sostegno anti-povertà? Scopriamolo subito insieme.

Reddito di Cittadinanza, c’è l’anticipo del pagamento INPS: ecco data e ora dell’accredito

Abbiamo già visto che il reddito di cittadinanza di metà mese, destinato alle famiglie che hanno richiesto per la prima volta la prestazione, che hanno fatto domanda di rinnovo nel mese di luglio o che attendevano arretrati della misura, è arrivato martedì 16 agosto, con quattro giorni di ritardo.

All'inizio, infatti, si pensava ad un accredito anticipato al venerdì 12 agosto, ma INPS e Poste Italiane hanno stupito tutti. Adesso, però tocca alla ricarica ordinaria, quella di fine mese, che tendenzialmente viene accreditata a partire dal 27.

La prossima ricarica di reddito di cittadinanza verrà anticipata a domani, venerdì 26 agosto 2022 poiché il 27 cadrà di sabato.

Ricordiamo che le ricariche che vengono definite ordinarie sono quelle comprese tra il secondo e il diciottesimo mese di percezione.

Il reddito di cittadinanza, infatti, secondo quanto stabilito dalla legge, può essere percepito per 18 mesi consecutivi. Una volta terminate le mensilità, il beneficiario potrà richiedere un rinnovo della prestazione, che gli sarà concesso solo se rispetterà tutti i requisiti di cittadinanza, reddituali, patrimoniali e ISEE richiesti per la percezione del nucleo.

Torniamo all’accredito anticipato del RdC, che abbiamo detto arriverà proprio domani 26 agosto, ma a che ora?

Solitamente INPS effettua le lavorazioni due o tre giorni prima dell’accredito che, ricordiamo, viene effettuato da Poste Italiane sulle RdC card dei richiedenti. Insomma, i versamenti del reddito di cittadinanza ordinario di fine mese arriveranno domani, intorno all’ora di pranzo, e continueranno ad arrivare anche nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, che sarà l’ultimo giorno utile per i pagamenti.

Chi, alla data del 31 agosto 2022, non avrà ancora ricevuto il reddito di cittadinanza dovrà verificare la sua situazione contattando direttamente l’istituto previdenziale tramite uno dei seguenti canali:

Inps per la famiglia sui social

Contact Center integrato al numero 800 164 da fisso o allo 06 164 164 da cellulare

Recandosi fisicamente presso una sede territoriale

Le integrazioni in arrivo con la ricarica INPS del Reddito di Cittadinanza

Insieme alla prestazione anti-povertà del reddito di cittadinanza arriveranno anche il bonus 200 euro e l’assegno per figli a carico.

L’indennità una tantum di 200 euro verrà accreditata a tutti coloro che non l’hanno già percepita nel mese di luglio e che non hanno all’interno del nucleo familiare altri soggetti che l’hanno già ricevuta, come ad esempio lavoratori dipendenti o pensionati. Le ricariche del bonus 200 euro non verranno fatte insieme a quelle del reddito di cittadinanza, ma come è successo nel mese di luglio partiranno qualche giorno dopo, si presume da lunedì 29 agosto.

Chiunque non dovesse ricevere l’accredito, pur avendone diritto, dovrà chiedere assistenza all’INPS o sollecitare il pagamento.

Dal 27 agosto, inoltre, verranno erogate anche le integrazioni dell’Assegno Unico sul Reddito di Cittadinanza, per le sole famiglie che hanno consegnato il Modello RdC com Au e per chi aveva i pagamenti sbloccati da aprile.

Chi deve consegnare il Modello RdC com AU?

In questi ultimi periodi abbiamo sentito molte volte che famiglie beneficiarie di reddito di cittadinanza hanno i pagamenti dell'assegno unico bloccati da marzo. Per costoro è possibile che lo sblocco dei versamenti dell'integrazione avvenga solamente dopo la consegna del Modello RdC com AU.

Chi ha provveduto a consegnare all'istituto di previdenza sociale questo documento nel mese di luglio si è visto accreditare l'assegno unico sul reddito di cittadinanza già nel mese di agosto. Solitamente gli arretrati vengono elargiti insieme alla ricarica di metà mese, mentre le prestazioni aggiornate arrivano a fine mese.

Dovranno consegnare il modello RdC com Au all'Inps i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza in cui sono presenti:

ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni che studiano, lavorano o svolgono tirocini fino ad un massimo di 8.000 euro annui, oppure svolgono il servizio civile universale;





Figli a carico con disabilità;





tutori dei figli minori differenti dai genitori;





entrambi i genitori che svolgono un'attività lavorativa;





mamme con meno di 21 anni.

