Siamo in piena campagna elettorale e, di conseguenza, si susseguono le proposte provenienti da diversi partiti politici.

Oggi torniamo a parlare di una delle misure che sta guidando maggiormente la campagna elettorale di diversi partiti: ebbene sì, è proprio lei, il Reddito di Cittadinanza.

Facciamo un breve passo indietro. C’è chi ama e chi odia questa misura. Tra i più grandi “fan” del Reddito di Cittadinanza abbiamo sicuramente il Movimento 5 Stelle, che ha fatto di questa misura il suo cavallo di battaglia nel corso delle passate elezioni.

I partiti di centro destra, invece, sono nettamente contrari e la definiscono in diversi modi: uno spreco di soldi, un modo per incentivare il lavoro nero, una scusa per non lavorare.

Insomma, il Reddito di Cittadinanza è al centro del dialogo politico, sospeso tra chi vorrebbe confermarlo, chi vuole la sua cancellazione e chi chiede, semplicemente, una sua riforma.

Infatti, nonostante le nobili motivazioni per le quali il Reddito di Cittadinanza è nato, sembrerebbe che i risultati non siano arrivati. Dunque, una riforma sarebbe senza dubbio da attuare. Ma come? Mentre il Reddito di Cittadinanza è appeso ad un filo, un partito ha tirato fuori una sua proposta!

Reddito di Cittadinanza anche agli stranieri? Cosa sta succedendo alla misura

Come abbiamo affermato anche in precedenza nel corso di un articolo passato, le sorti del Reddito di Cittadinanza dipenderanno da chi vincerà le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Stando a quanto affermano i sondaggi, il centro destra sembra avere delle concrete possibilità di vittoria, soprattutto se paragonato alle possibilità del Movimento 5 Stelle che ha deciso di correre da solo alle elezioni.

Molte volte è stato ribadito che, in caso di vittoria della destra ed in particolare di colei che sta guidando queste elezioni, Giorgia Meloni, il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito con un nuovo strumento.

Tale novità da introdurre sarà il reddito di solidarietà, una misura anti povertà che, però, è differente da quella che attualmente abbiamo.

Ora ti spiego subito le differenze, in modo che tu possa capire cosa c’è di diametralmente opposto.

La differenza principale risiede tra i beneficiari della misura che sarebbero i disoccupati di età superiore a 60 anni, le famiglie con minori e le persone disabili. Nessun altro.

Quindi, come avrai pienamente capito, non ci sarà alcuna erogazione del reddito di solidarietà per tutti coloro che hanno la possibilità di lavorare.

All’ideologia che vuole cancellare il Reddito di Cittadinanza della destra, si oppone quella del Partito Democratico, che vorrebbe allargare ancora di più la misura, estendendola anche verso nuovi beneficiari.

In che modo? Secondo il disegno di Letta, il Reddito di Cittadinanza dovrebbe essere esteso anche ai cittadini stranieri.

Vediamo a confronto ciò che vuole la Destra e ciò che vuole il PD, per capire meglio i disegni di questi partiti.

Reddito di Cittadinanza, la destra lo vuole cancellare definitivamente

Partiamo dalla proposta di Fratelli d’Italia (e della Destra in generale) che, come abbiamo capito, vuole la cancellazione del Reddito di Cittadinanza.

In questo caso, come abbiamo affermato in precedenza, si avrebbe un nuovo reddito, chiamato reddito di solidarietà che però andrebbe ad escludere tutti quei giovani che si trovano senza lavoro.

Ma per quale motivo questa scelta? Beh, è risaputo che il centro destra sostenga che il Reddito di Cittadinanza è una misura che dà una scusa ai giovani per non lavorare e vivere sulle spalle dello Stato e che incentiva il lavoro in nero.

Dunque, secondo la proposta della Meloni, questa sarebbe la strada migliore per il Reddito di Cittadinanza: la cancellazione e la sostituzione con una misura pensata per non alienare i giovani, ma fargli trovare attivamente lavoro.

Cosa dice il centro sinistra sul Reddito di Cittadinanza? RdC esteso anche agli stranieri

L’idea diametralmente opposta a quella di Giorgia Meloni arriva direttamente dal Partito Democratico che ha, invece, richiesto l’esatto contrario.

In questo caso non si parla di cancellazione del Reddito di Cittadinanza, anzi, si parla della sua estensione anche ad altri beneficiari.

Le proposte del PD sono molteplici. Prima di tutto abbiamo una revisione della riforma, in modo da renderla maggiormente efficace e per poter garantire un adattamento maggiore dei soldi erogati in base al numero dei componenti di ogni famiglia.

Ma non solo! Si pensa anche di concedere il Reddito di Cittadinanza in misura ridotta a coloro che trovano lavoro ed, infine, di diminuire gli anni di residenza in Italia per poter chiedere la misura (ad oggi fissati a 10 anni).