Reddito di cittadinanza, occhio alle nuove regole c’è il trucco, la risposta inaspettata

Il Reddito di cittadinanza è uno degli strumenti più utilizzati degli ultimi anni, permette di ricevere un sussidio mensile laddove sussistono gravi condizioni economiche. L’aspetto che forse poco collima con la realtà, riguarda essenzialmente la possibilità di ricevere un beneficio economico che doveva spingere all’occupazione. Nonostante il Reddito di cittadinanza si trascini malumori e ripensamenti, resta l’ammortizzatore sociale più funzionale degli ultimi tempi. Non è possibile dimenticare che il sussidio in epoca di pandemia, misure restrittive e crisi energetica ha permesso e sta permettendo a tante famiglie di fronteggiare la crisi economica.

Sebbene, non piace ed è giusto che venga messa in discussione la natura troppo assistenziale, che venga contestata l’assenza del passaggio successivo che doveva promuovere l’occupazione sociale. Non si può nascondere che al di là degli illeciti lo strumento è funzionale per contrastare la povertà sociale.

Sicuramente esistono tante scappatoie che permettono di aggirare le regole principali per il rilascio del Reddito di cittadinanza, come nello stesso modo si eludono altre regole legate alle prestazioni economiche INPS. D’altra parte, vale sempre il detto: “Fatta la legge, trovato l’inganno” in questa e altre circostanze.

Per cui, non sorprende vedere il Reddito di cittadinanza sul banco degli imputati, appare strano vedere tanta contestazione e l’assenza di correttivi capaci di rimodulare la misura.

“Ai maligni potrebbe sfuggire che piace molto di più il riscontro politico della misura, per questo le ingiurie scivolano sull’olio”.

Il Reddito di cittadinanza piace ai cittadini per questo non trovano lavoro

Le ultimissime discussioni sul Reddito di cittadinanza ruotano sulla possibilità dei cittadini di ricevere una somma mensile “gratis” dallo Stato che influenza le scelte lavorative. In altre parole, tale da contrastare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sarà vero o è l’ennesimo spauracchio per non ammettere la presenza di stipendi sotto il limite della vivibilità. Forse, non si comprendono le scelte dei cittadini che non sono più rivolte a subire e pazientare, per guadagnarsi un posto. Sicuramente, i tempi sono cambiati e con essi anche le scelte degli italiani, meno inclini all’oppressione.

La verità è che parte della maggioranza politica si è schierata contro il Reddito di cittadinanza da tanto tempo. Nell’ultimo periodo in tanti hanno reclamato la testa del sussidio di Stato, colpevole di frenare i cittadini nella ricerca di un lavoro.

Poco accorti che la natura della misura prevede l’inserimento nel mondo lavorativo. D’altra parte, non si può nascondere che la natura degli italiani è quella rimboccarsi le maniche specie nei tempi più duri.

Insomma, se faticare non spaventa perché la parte politica non riesce a collocare i percettori del Reddito di cittadinanza, invece di brontolare su una misura che serve per contrastare la povertà sociale.

I veri problemi della carenza dei lavoratori stagionali potrebbero essere diversi e non legati strettamente alla presenza del Reddito di cittadinanza. Il punto della questione forse è più profondo.

Se gli stipendi sono in regola, gli orari di lavoro rientrano nella normativa di legge perché non ci c’è l’inserimento.

Forse manca la stabilità futura che scompensa ogni possibile scelta. Appare, difficile, rischiare di mettere in discussione un sussidio stabile per ritrovarsi con poche centinaia di euro in più solo per pochi mesi.

Il Governo italiano doveva implementare le offerte stagionali offrendo maggiori garanzie.

Gli aspetti sono davvero tanti e non è possibile tirare conclusioni in un paio di righe.

Reddito di cittadinanza, occhio alle nuove regole c’è il trucco, la risposta inaspettata

C’è da dire che sono stati introdotti diversi correttivi sul Reddito di cittadinanza. Tuttavia, non sembra abbiano sortito l’effetto sperato. Basti, pensare, che è stato legata una riduzione del valore del sussidio al rifiuto della prima offerta di lavoro.

In sostanza, sono state innescate le medesime regole previste per la Naspi. Eppure, nonostante il rifiuto della seconda offerta di lavoro porta all’abolizione del sussidio per l’avente diritto, non sembra si siano registrati grossi cambiamenti. Forse, la norma non viene applicata per l’assenza delle offerte di lavoro?

D’altra parte, il Governo Draghi tenendo conto della grave povertà sociale ha sovvenzionato il Reddito di cittadinanza, nonostante cerchi di stroncarlo.

Una misura a due che lascia spazio a molti dubbi. Ed, è vero che in tanti cercano disperatamente di ridurre il reddito ISEE per rientrare nei parametri indicati per l’accesso all’ammortizzatore sociale.

Com’è vero che riducendo la giacenza media viene influenzato l’indicatore al punto da consentire l’accesso a questa e ad altre misure. Non veri illeciti, ma piccole accortezze che escludono l’esclusione del beneficio economico agli aventi diritto per un soffio.

D’altra parte, il nuovo protocollo messo in atto tra il ministero della Giustizia e l’INPS dovrebbe troncare sul nascere le richieste di coloro che non hanno diritto al sussidio.

In questo caso, l’aggiornamento del sistema dovrebbe permettere di scovare nell’immediato i percettori del sussidio su cui cadono condanne passate in giudicato da un periodo inferiore a 10 anni, su cui ricadono le disposizioni normative presenti nell’articolo 7, comma 3, del Dl 4/2019.