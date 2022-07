Dopo una lunga attesa, è finalmente in dirittura d’arrivo il famoso bonus chef, un bonus una tantum dal valore di 6.000€, che sarà erogato nei confronti di quei lavoratori che attualmente svolgono un’attività come chef. Ma cosa si sa al momento di questo nuovo bonus? Occorre fare riferimento al decreto attuativo elaborato pochi giorno fa per iniziare ad approfondire i primi aspetti legati al regalo di 6.000€ da parte dell’INPS verso tutti gli chef.

Al momento ciò che è certo è che si tratta piuttosto di un credito di imposta che potrà essere richiesto ed usufruito esclusivamente per l’acquisto di determinati beni o servizi, in quanto i 6.000 euro saranno riservati soltanto a coloro che svolgono un lavoro come chef.

Dunque, a questo punto, è lecito domandarsi: a chi spetta effettivamente l’erogazione del bonus da 6.000 euro? Come sarà possibile accedere al regalo dei 6.000€ previsto per gli chef? Quale sarà la procedura telematica da seguire al momento della richiesta dei 6.000 euro per gli chef?

Per rispondere a tutti questi quesiti, è necessario andare ad approfondire in maniera più dettagliata come funziona il bonus da 6.000 euro, quali sono le prime indicazioni che sono state fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al bonus e quali i requisiti che saranno richiesti.

Come funzionerà il bonus da 6.000€ per gli chef? Le novità 2002

Si era ormai in trepidante attesa in merito al destino che sarebbe spettato al bonus chef, ovvero a quell’indennizzo economico dal valore di 6.000 euro che potrà essere erogato sotto forma di credito d’imposta verso alcune categorie di lavoratori.

A questo proposito, è stata la Legge di Bilancio 2021 a determinare l’introduzione del nuovo bonus per gli chef dal valore di 6.000 euro. Tuttavia, soltanto nel corso delle ultime settimane sono arrivate notizie più aggiornate in merito alle prima indicazioni affinché il credito d’imposta da 6.000 euro possa diventare a tutti gli effetti operativo.

In merito all’erogazione del credito d’imposta dal valore di 6.000 euro, la squadra dell’esecutivo ha deciso di mettere a disposizione per l’intera platea di potenziali beneficiari del bonus, un fondo economico che ammonterà a circa tre milioni di euro.

Prima di andare a chiarire quali saranno tutti i requisiti e le condizioni che saranno richiesti al momento della presentazione della domanda per accedere al bonus da 6.000 euro, occorre sottolineare che al momento la procedura non è ancora in fase di avvio.

A chi spetta il regalo dei 6.000€ per gli chef? I requisiti essenziali

Dunque se l’arrivo e l’elaborazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico non ha sicuramente ancora determinato la possibilità da parte dei cittadini intenzionati ad accedere al bonus dei 6.000€ di presentare la domanda, è andato perlomeno a chiarire alcuni punti in merito ai requisiti essenziali a cui è necessario rispondere.

A questo proposito, infatti, una prima condizione obbligatoria che sarà verificata da parte del MISE che si occuperà della gestione delle pratiche volte all’ottenimento del bonus di 6.000€ riguarda sicuramente la residenza, la quale dovrà risultare essere necessariamente presso il territorio dello Stato italiano.

Un secondo punto essenziale, invece, riguarda l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa come chef. A questo proposito, è importante sottolineare che il bonus da 6.000€ potrà essere erogato sotto forma di credito d’imposta non soltanto nei confronti dei soggetti che a partire dal primo gennaio 2021 svolgevano una prestazione attraverso un contratto di lavoro subordinato.

Infatti, il bonus 6.000€ sarà a tutti gli effetti concesso e riconosciuto anche nei confronti di quei soggetti che svolgono un lavoro come chef, ma come liberi professionisti e titolari di partita IVA.

Allo stesso tempo, al momento della richiesta, gli chef dovranno anche dimostrare di essere pienamente titolari dei propri diritti civili.

Come usare il bonus 6.000€ per gli chef? Le indicazioni

Un’ulteriore chiarimento che è stato fornito attraverso la pubblicazione del recente decreto attuativo, riguarda sicuramente l’aspetto legato all’effettivo utilizzo che potrà essere fatto dai soggetti che intendono beneficiare del bonus chef da 6.000€.

A questo proposito, infatti, occorre evidenziare che il credito d’imposta potrà essere sfruttato per l’acquisto di macchinari adatti alla lavorazione, ma anche alla conservazione e alla cottura dei prodotti alimentari; piuttosto che anche per l’acquisto di attrezzature professionali rivolte al settore della ristorazione o per consentire agli chef di partecipare a corsi rivolti all’aggiornamento della propria professione.

Come ricevere il regalo il bonus da 6.000€? La procedura del MISE

Secondo quanto chiarito anche attraverso il decreto attuativo volto al fornire le prime indicazioni utili per accedere al credito di imposta da 6.000€ per gli chef, la procedura che sarà messa in atto al fine di identificare gli effettivi titolari di tutte le condizioni obbligatorie, sarà gestita da parte del MISE.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, si accerterà della verifica e della sussistenza di tutti i requisiti prima di avviare l’erogazione del 40% delle spese che lo chef dimostrerà di aver sostenuto durante il periodo ammissibile.

Per questo motivo, tra le altre cose, al momento della presentazione della richiesta per accedere ai 6.000€ per gli chef, sarà necessario assicurarsi di trasmettere anche tutta la documentazione legata alle spese e ai pagamenti effettuati.