Attraverso la recente circolare numero 96 di quest’anno, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fornito delle ultime indicazioni ancor più precise in merito alla possibilità per alcuni lavoratori di accedere ai 1.000 euro come indennità. Tuttavia, così come accade per altri bonus e indennizzi gestiti da parte dell’INPS, soltanto alcuni lavoratori vedranno effettivamente il pagamento dei 1.000 euro, se si risponderà a determinati requisiti particolari.

Nello specifico, si tratta di un’indennità una tantum che sarà quindi erogata soltanto per una volta da parte dell’Istituto INPS nei confronti di quei cittadini che rientrano nella determinata categoria di lavoratori dipendenti, inquadrati un contratto di lavoro nel settore privato e che sono titolari del diritto ad un'assicurazione economica di malattia.

Dunque, all’interno del seguente articolo, si andranno ad approfondire a tutti gli effetti le caratteristiche di questa nuova indennità INPS dal valore di 1.000 euro che sarà erogata verso alcune categorie di lavoratori.

In tal senso, per semplificare la comprensione di quali sono i soggetti a cui spetta l’erogazione dell’indennità una tantum INPS da 1.000 euro, saranno anche poste in evidenza le condizioni ed i requisiti che saranno verificati dall’INPS.

A chi spetta l’indennità INPS di 1.000€? I lavoratori che la ricevono

In ottemperanza a quanto indicato all’interno dell’articolo 26, comma 2, relativo al decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, il quale è stato successivamente convertito con modificazioni, dalla legge di conversione del 24 aprile 2020, numero 27, è possibile evidenziare alcune categorie di lavoratori a cui spetta l’indennità INPS di 1.000 euro che sarà erogata con la modalità di pagamento una tantum.

Nello specifico, si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili, ovvero di quei lavoratori che svolgono un’attività presso alcuni settori e contesti precisi che sono quindi meritevoli di un trattamento economico particolare.

Rientrano quindi le categorie di lavoratori marittimi, ma anche dei lavoratori dello spettacolo, dei lavoratori dell’agricoltura, degli operai del settore industria oltre che anche gli impiegati e gli operai appartenenti al settore terziario e all’ambito dei servizi.

Tuttavia, occorre anche precisare che invece l’indennità economica dal valore di 1.000 euro che sarà erogata con la modalità una tantum non spetterà nei confronti di quei lavoratori che invece svolgono un lavoro come impiegati nel settore industriale oppure dell’artigianato, così come neanche per colf, badanti o altre categorie di collaboratori familiari.

Al contempo, l’INPS ha fornito indicazioni anche in merito all’impossibilità di accedere all’indennità di 1.000 euro anche quei lavoratori che svolgono dei lavori inquadrati come dirigenti, oppure lavoratori autonomi e liberi professionisti, portieri e tutti quei soggetti che risultano essere iscritti alla cosiddetta Gestione separata.

I quattro requisiti per avere l’indennità INPS di 1.000 euro

Non basta tuttavia rientrare nelle categorie prima citate oltre che essere considerati lavoratori fragili, per poter ricevere a tutti gli effetti i pagamenti una tantum dell’indennità di 1.000 euro.

Infatti, al momento della presentazione della domanda per poter accedere a questo aiuto economico da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l’INPS provvederà sicuramente alla verifica di almeno quattro requisiti particolari.

Si tratta nello specifico di una prima condizione legata all’anno 2021, momento in cui il lavoratore in questione dovrebbe aver avuto diritto ad una tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Allo stesso tempo, sarà anche accertato che per lo stesso anno, il soggetto lavoratore abbia effettivamente presentato uno o anche più di un certificato di malattia. Nello specifico, tale documento dovrà essere volto ad accertare la condizione di handicap del lavoratore stesso, attraverso un accertamento firmato ed eseguito da parte dei medici e dei legali di competenza.

Si intendono quindi inclusi quei cittadini che sono stati colpiti ad esempio da malattie immunodepressive oppure che hanno ricevuto degli esiti legati all’accertamento di patologie di tipo oncologico.

Inoltre, nel 2021, questi cittadino dovranno aver raggiunto il periodo massimo che potrà essere indennizzato di malattia, sulla base delle norme di applicazione per il proprio rapporto di lavoro.

Infine, un ultimo aspetto che l’istituto INPS sarà tenuto a verificare prima di poter procedere con l'erogazione dell’indennità una tantum di 1.000 euro riguarda sicuramente quello di non aver potuto beneficiare durante il 2021 della modalità agile di lavoro, durante quei periodi in cui si è presentato il certificato di malattia, per cui viene richiesta l’indennità economica in questione.

Al fine di accertarsi di essere effettivamente in possesso di tutte le condizioni particolari e di tutti i requisiti necessari per poter beneficiare e percepire dell’indennità una tantum dell’INPS di 1.000 euro, sarà sicuramente preferibile controllare tutte le indicazioni contenute all’interno della circolare INPS numero 96 del 5 agosto.