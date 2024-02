Più poveri che ricchi: ecco perché lo storico duo prende 1.000 euro di pensione

Il loro brano portato a Sanremo è uno dei più trasmessi dalle radio. Ma a far scalpore è la pensione - modesta - dei Ricchi e poveri. Come mai così bassa?

Il duo dei Ricchi e Poveri ha fatto la storia della musica. Con "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria", Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno fatto ballare intere generazioni e la loro ultima canzone di Sanremo 2024 non è da meno.

"Ma non tutta la vita" è diventato immediatamente uno dei brani più ascoltati anche dai giovani che ne apprezzano il ritmo e le tonalità vivaci. Ma, se dal punto di vista canoro i Ricchi e Poveri detengono diversi record, di certo non si può dire lo stesso del loro assegno pensionistico.

In una intervista, Angelo e Angela hanno dichiarato che la loro pensione è modesta: soltanto 1.000 euro al mese. Come mai così bassa?

Ricchi e Poveri con 1.000 euro di pensione, come è possibile?

"Rispetto a quanto abbiamo versato prendiamo poco", queste le parole di Angelo Sotgiu e Angela Brambati, componenti dei Ricchi e Poveri che hanno commentato la loro pensione.

Un assegno non proprio da nababbi, che nessuno si sarebbe aspettato dato che il gruppo musicale conta oggi ad 20 milioni di dischi venduti. Ma forse in pochi sanno che, prima di raggiungere la fama, Angelo ha fatto l'operaio all'Italsider mentre Angela era una benzinaia.

Leggi anche: I Ricchi e Poveri stanno insieme? La verità sul legame tra Angela e Angelo

Il tour dei Ricchi e poveri

I due componenti fanno sapere che non hanno intenzione di abbandonare il pubblico e che continueranno a fare concerti in tutta Italia.

Finché ci divertiamo, la gente ci segue, la salute ci assiste andiamo avanti.

Di certo ai Ricchi e Poveri le energie non mancano, le loro foto sono diventate i meme più virali di Sanremo 2024. Il gruppo ha annunciato un tour internazionale che, tra le varie tappe, tocca anche Canada e Australia. Angelo e Angela, inoltre, non disdegnano l'ipotesi di un concerto in Russia (dove sono molto amati) ma hanno dichiarato di voler andare a Mosca quando ci sarà la pace.