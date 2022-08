Richiedi l’indennità INPS fino a 815,20 € al mese per i soli lavoratori con reddito basso

C'è ancora tempo fino al 31 ottobre per presentare domanda all’INPS per richiedere l'indennità che arriva fino a 815,20 € al mese. Attenzione, però perché questo sostegno economico è riservato solamente a pochi lavoratori fortunati. Andiamo subito a scoprire insieme a chi è rivolta, come viene calcolato l'importo e in che modo è possibile presentare domanda.

L'indennità in questione è un sostegno introdotto in via sperimentale, attraverso la Legge di Bilancio 2021, per il triennio 2021-2023 e prende il nome di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa, anche se è più comunemente conosciuta con il suo acronimo ISCRO.

Chi sono i lavoratori a cui si rivolge? Potranno chiedere questa indennità INPS tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che risultino essere titolari di partita iva. Il sostegno è rivolto a tutti i codici Ateco e gli importi che saranno versati dall'Istituto andranno da un minimo di 254,75 a un massimo di 815,20 €.

Il periodo di fruizione del sussidio è di sei mensilità consecutive; inoltre, è bene sottolineare che questa indennità INPS potrà essere richiesta una sola volta nel corso dei tre anni 2021-2022-2023, pertanto, chi ha goduto del beneficio economico nel 2021 non potrà averlo nel 2022, mentre chi godrà del sostegno nell'anno corrente non potrà richiederlo nel 2023.

In ogni caso, come per tutte le indennità INPS, ci sono dei requisiti da rispettare. Andiamo a scoprirli subito insieme.

Indennità INPS da 254,75 a 815,20 €, ecco i requisiti da rispettare

Partiamo subito con la partita iva: questa, al momento di presentazione della domanda dovrà essere attiva da almeno quattro anni;





la dichiarazione dei redditi dello scorso anno, inoltre, (o comunque dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) dovrà essere confrontato con i tre anni precedenti e si dovrà riscontrare una perdita minima del 50% del fatturato rispetto al triennio in considerazione;





rispetto al triennio in considerazione; inoltre, l’ ISEE 2022 del lavoratore autonomo o del libero professionista non dovrà essere superiore a 8.299,76 € - questo viene ricalcolato ogni anno;





del lavoratore autonomo o del libero professionista non dovrà essere superiore a 8.299,76 € - questo viene ricalcolato ogni anno; l'ultimo requisito riguarda l'iscrizione all’INPS: la partita iva in questione dovrà essere iscritta regolarmente all'istituto di previdenza e non dovrà essere titolare di altri finanziamenti pubblici.

Sottolineiamo che, una volta che lavoratore autonomo o il libero professionista titolare di partita iva percepisce l’Indennità INPS Iscro, deve mantenere i requisiti per tutto il periodo di fruizione del beneficio, che ricordiamo essere di sei mensilità.

Se anche solo un requisito dovesse venire meno nell'arco dei sei mesi, INPS revocherebbe la prestazione e, nei casi di percezione indebita, il lavoratore sarà costretto alla restituzione della somma erogata in eccesso.

Ecco gli importi mensili dell’Indennità INPS

La differenza tra Iscro e le altre indennità INPS introdotte nel periodo Covid-19 sta nella durata del sostegno: mentre tutti gli altri sussidi economici erano una tantum, dunque, erogati una sola volta, Iscro viene corrisposta per sei mesi.

Come dicevamo poc'anzi, il sostegno varia da un minimo di 254,75 fino ad un massimo di 815,20 € al mese, per un totale di 1528,50 fino a 4.891,20 euro in sei mesi. Capiamo insieme come si fa il calcolo.

L'istituto di previdenza sociale tiene conto del fatturato presentato dal lavoratore autonomo nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Nello specifico, l'importo che viene corrisposto ogni mese alla partita iva è pari al 25% dell'ultimo fatturato medio semestrale. Ecco il calcolo:

Fatturato annuale relativo all'ultimo periodo d'imposta di 4.800 euro. Per prima cosa dobbiamo calcolare il fatturato medio semestrale, dividendo il fatturato annuale per due: 4.800/2= 2.400€.

Adesso, per capire quanto andrà a percepire il lavoratore autonomo in questione dovremo moltiplicare il fatturato medio per il 25% e otterremo 600 €: questa è l’Indennità INPS che verrà corrisposta mensilmente, per sei mesi.

Quando calcoleremo gli importi occorrerà tenere sempre a mente il versamento minimo e massimo che può raggiungere ISCRO, dunque: 254,75 e 815,20€ al mese.

Fai domanda all’INPS per ottenere Iscro

La richiesta può essere presentata ancora adesso all'istituto nazionale per la previdenza sociale. Le domande sono state aperte lo scorso 1° maggio e i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con una partita iva attiva da quattro anni potranno richiedere l'indennità INPS entro il prossimo 31 ottobre 2022.

Per inviare la domanda dovrete accedere ai servizi online dell'istituto, attraverso un'identità digitale fra CIE, SPID o CNS, e ricercare tra le prestazioni ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa. La domanda si può presentare solo online.

