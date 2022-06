Si sente spesso parlare della Legge 104 ma in molti ancora non conoscono come poterla richiedere e quali sono le agevolazioni che questa apporta. Vuoi scoprire come si può ottenere l'accesso alla Legge 104? Allora non perderti questo articolo dedicato!

Insomma, la Legge 104 viene rilasciata nei confronti di coloro che sono in una condizione di disabilità grave e, pertanto, necessitano di assistenza.

Attenzione: non solo coloro che presentano una disabilità possono usufruire dei benefici della Legge 104 ma anche coloro che si prendono cura di queste persone, anche chiamati caregiver.

Eppure, quando parliamo di Legge 104, spesso ci dimentichiamo che ci sono una serie di passaggi obbligatori che non possono essere evitati.

Prima di tutto devi sapere che Legge 104 è un modo più veloce per definire quella che è la Legge numero 104 del 1992 che va a disciplinare l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone che presentano disabilità.

Inoltre, ci sono molti benefici dei quali possono godere i titolari di Legge 104 ed i loro caregiver, come i permessi retribuiti sul lavoro oppure il congedo straordinario retribuito.

Insomma, per poter ottenere tali benefici è necessario procedere con una richiesta e, pertanto, per fare in modo che tutti voi siate a conoscenza degli step necessari per ottenere l’accesso alla Legge 104, è ben ricordare i vari passaggi utili per la domanda.

Richiesta della Legge 104: si parte dall’accertamento della disabilità!

Per prima cosa sarà necessario procedere con il riconoscimento dell’handicap del soggetto che necessita di assistenza.

Infatti, solo in questo modo il lavoratore disabile ed il suo caregiver potranno accedere ai benefici che abbiamo menzionato in precedenza.

Ebbene, il diritto ad accedere alla Legge 104 viene controllato per mezzo di un accertamento effettuato da un medico specialistico.

Ma procediamo con ordine. Per mezzo di quali modi si può ottenere l’accertamento per la Legge 104?

Il primo step viene effettuato per mezzo di una visita specialistica che attesti la presenza di qualche patologia di tipo invalidante.

Ebbene, per mezzo di tali visite che attestano la presenza di una o più patologie invalidanti, si otterrà l’apposita documentazione che dovrà essere poi consegnata al proprio medico di base.

Ecco che si apre il secondo step necessario per poter accedere alla Legge 104, ossia la visita presso il proprio medico di base.

In tale sede verrà inviata direttamente una domanda di accesso ai benefici della Legge 104 all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale corredata di una certificazione medica che identificherà la diagnosi del soggetto disabile ed il suo stato di salute.

Ebbene, sarà per mezzo di tale certificazione che verrà messo nero su bianco se il soggetto disabile necessita di assistenza e quindi di avere un caregiver che si prenda cura di lui.

Successivamente bisognerà inviare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la domanda di riconoscimento dell’handicap. In tale sede l’INPS dovrà controllare tutta la documentazione al fine di constatare se i requisiti sanitari descritti risultano essere compatibili con quelli previsti per la Legge 104.

Insomma, una trafila piuttosto lunga che però, qualora voi possiate accedere ai benefici previsti dalla Legge 104, potrebbe essere davvero utile.

Ma non è ancora finita!

Insomma, devi sapere che, una volta rilasciato il primo certificato medico, avrai 90 giorni di tempo per inviare la domanda di riconoscimento della disabilità all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tuttavia, non siamo ancora arrivati alla vera e propria attribuzione della Legge 104.

In che senso? Andiamo a scoprire gli ultimi due passaggi nel prossimo paragrafo.

Dopo la domanda della Legge 104: ecco cosa serve per ottenerla!

Abbiamo capito che, dopo aver individuato la patologia invalidante e dopo che il proprio medico di base attesterà tutto ciò, sarà necessario inviare autonomamente una richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Dunque, dopo aver effettuato tale step il disabile avrà direttamente accesso alla Legge 104? Beh, inutile sottolineare che la risposta sia negativa.

Dopo aver effettuato la domanda all’INPS, sarà necessario attendere di essere chiamati per la visita di accertamento. In tale sede verrà verificata la presenza delle patologie descritte in precedenza per poter ottenere il riconoscimento della disabilità.

Insomma, devi anche sapere che di tale attività se ne occupa direttamente un medico legale presso ogni ASL territoriale.

Ma quanto tempo intercorre tra l’invio della domanda per accedere alla Legge 104 e la visita del medico legale? In questo caso possiamo effettuare delle stime in quanto il tempo che passa varia da caso a caso.

Tuttavia, in linea di massima, parliamo di un tempo di 30 giorni.

Attenzione: qualora si trattasse di una disabilità grave che non consentisse il trasporto del paziente, la visita del medico curante si realizzerà presso il domicilio del soggetto, a patto che questo venga espressamente richiesto dal medico di base.

Infine, come ultimo step, sarà necessario aspettare l’esito dell’accertamento, che andrà a decretare se il soggetto disabile ha diritto o meno ad accedere alla Legge 104.

Qualora l’esito dovesse essere positivo, ci si troverà davanti a tre differenti situazioni.

La prima parla di persona con handicap, articolo 3 comma 1 della Legge 104, ossia senza gravi condizioni.

Il secondo caso fa riferimento ad una persona con handicap in condizione di gravità, ossia disciplinato dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104.

Infine, ci sono coloro che presentano un handicap superiore ai due terzi.

Ma quali sono i benefici che si possono ottenere dopo la domanda di accesso alla Legge 104? Andiamo a scoprirli insieme.

Accettata la domanda della Legge 104: ecco i benefici per i soggetti coinvolti!

Ma cosa accade dopo che il medico curante attesta effettivamente la patologia invalidante del soggetto?

Come abbiamo affermato anche in precedenza, coloro che sono in possesso della Legge 104 (sia i disabili che i caregiver) hanno diritto ad alcuni sussidi.

Tra questi la possibilità di fruire di permessi retribuiti, esclusivamente accordati a lavoratori disabili oppure a familiari che si prendono cura di soggetti con disabilità.

Attenzione: coloro che, secondo quanto affermato nel corso del paragrafo precedente, riceveranno una diagnosi di accertamento relativa all’articolo 3 comma 1, ossia persone con disabilità senza gravi condizioni, non potranno ottenere la Legge 104.

Allo stesso modo, come abbiamo anticipato anche in precedenza, coloro che sono in possesso dei requisiti per la Legge 104 potranno anche fruire del congedo straordinario retribuito per una durata massima di due anni.

Richiesta della Legge 104 all’INPS: ecco i soggetti che possono farla!

Abbiamo compreso quali sono i benefici che l’accesso alla Legge 104 apporta ed anche quali sono gli step da seguire per poter presentare la domanda.

Ma chi può rivolgere tale domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Beh, in questo caso possiamo affermare che la domanda può essere presentata sia dal soggetto disabile, sia da coloro che lo assistono.

Ovviamente, sarà impossibile ottenere l’accesso alla Legge 104 qualora il disabile dovesse risultare ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere.

Quindi, nel dettaglio, potranno richiedere l’accesso alla Legge 104 il disabile stesso, ma anche il coniuge o i figli, i conviventi di fatto o coloro che sono uniti per mezzo di unione civile oppure i parenti ed affini entro il terzo grado.

Attenzione: non tutti i lavoratori avranno diritto ad accedere ai benefici della Legge 104.

Infatti, ci sono alcune categorie di lavoratori che non potranno usufruire come i collaboratori domestici o i lavoratori agricoli.