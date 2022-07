Tra le più grandi paure e preoccupazioni di un lavoratore dipendente c’è sicuramente quella del rischio di vedersi improvvisamente coinvolti in una riduzione degli importi della busta paga dimezzata. Infatti, ci si ritrova a domandarsi: chi rischia davvero di ricevere all’improvviso la brutta sorpresa dello stipendio più basso da parte del proprio datore di lavoro? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul rischio della riduzione degli importi in busta paga.

È necessario approfondire cosa prevede la legge e l’ordinamento italiano in merito alla riduzione busta paga che potrebbe essere richiesta e attuata dall’azienda nei confronti del proprio dipendente.

Soltanto in questo modo si avrà la possibilità di tutelarsi e di fronteggiare al meglio situazioni spiacevoli che potrebbero emergere nei casi in cui il datore di lavoro oppure l’azienda prendono la decisione di ridurre improvvisamente lo stipendio di un lavoratore dipendente.

Dunque, cosa fare nei casi in cui viene ridotto lo stipendio? Quali sono le tutele messe a disposizione dei dipendenti, al fine di impedire il rischio di ricevere improvvisamente una busta paga dimezzata con importo ridotto? Scopriamo tutti i dettagli nel seguente articolo.

Riduzione busta paga: il rischio di avere lo stipendio più basso c’è! Per chi

È chiaro che oltre alla paura di essere interessati all’improvviso da un licenziamento, un’altra grande preoccupazione che coinvolge i lavoratori che hanno un contratto da dipendenti presso un’azienda oppure un datore di lavoro privato, è quella di subire un’improvvisa riduzione della basta paga.

Per questo motivo, se sei un lavoratori che svolge quotidianamente una prestazione di lavoro come dipendente, è importante essere realmente consapevoli di tutte le tutele e i diritti che ti spettano.

Questi variano sulla base del contratto di lavoro dipendente che viene stipulato, il quale può prevedere diverse tipologie di orario di lavoro, malattia, stipendi, permessi e tanti altri aspetti che caratterizzano complessivamente gli importi della busta paga.

Sono tutti elementi essenziali che servono a comprendere quanto il datore di lavoro potrà decidere liberamente ed autonomamente di ridurre o addirittura dimezzare gli importi dello stipendio al proprio dipendente.

Le regole sulla riduzione busta paga: quali sono le tutele

Come accennato, gli importi dello stipendio che viene versato e pagato da parte dell’azienda oppure del datore di lavoro in favore ai propri dipendenti, sono fortemente legati alla tipologia di contratto individuale che viene stipulato con ciascun lavoratore.

A questo proposito, vale la pena di sottolineare che la retribuzione che viene erogata e percepita da ciascun lavoratore ogni mese non è altro che solo una parte delle voci che compongono di fatto il contratto individuale.

Una volta chiarito questo aspetto fondamentale, si può quindi comprendere anche che tutte le regole e le peculiarità che potrebbero determinare una riduzione della busta paga, sono disciplinate dalla legge nonché dallo stesso testo della Costituzione italiana.

In tal senso, viene quindi stabilito che è diritto imprescindibile di ciascun cittadino lavoratore di percepire una busta paga che sia effettivamente proporzionata non soltanto alla qualità ma anche alla quantità della propria prestazione lavorativa. Al contempo, gli importi dello stipendio dovranno anche garantire al dipendente una vita dignitosa da ogni punto di vista per sé e per la sua famiglia.

Il divieto di modifica unilaterale: quando non si può ridurre lo stipendio

Gli importi percepiti ogni mese da parte del lavoratore con l’erogazione e i pagamenti del proprio stipendio sono il risultato di un accordo che viene stabilito e intrapreso tra il dipendente e l’azienda oppure il datore di lavoro, attraverso la stipulazione e la firma del contratto individuale.

Secondo questo principio, quindi, al momento dell’assunzione e dunque prima della firma definitiva del contratto, il lavoratore dovrà essere messo a conoscenza anche degli importi della busta paga che riceverai ogni mese. In questo modo, egli potrà valutare se l’ammontare mensile dello stipendio possa essere effettivamente in grado di rispondere a tutte le sue esigenze e i suoi bisogni.

Soltanto nei casi in cui egli è d’accordo con gli importi dello stipendio che gli sono stati proposti, il lavoratore potrà liberamente firmare il contratto di lavoro e iniziare ufficialmente a lavorare.

È chiaro quindi che, qualsiasi tipo di riduzione dello stipendio a seguito di una decisione intrapresa liberamente ed in maniera completamente autonoma da parte dell’azienda oppure del proprio di lavoro si traduce con una violazione del divieto di modifica unilaterale e dunque del diritto del lavoratore.

Le tutele del CCNL contro la riduzione busta paga del datore di lavoro

In questo contesto, un ruolo fondamentale è quello assunto dal cosiddetto CCNL, ovvero dal contratto collettivo nazionale del lavoratore a cui fa riferimento il rapporto lavorativo in questione.

Infatti, nel momento in cui il dipendente viene ufficialmente assunto da parte del datore di lavoro, egli si vedrà riconosciuto non soltanto un compito predefinito ma sarà anche inquadrato attraverso una specifica categoria di livello. Sia la mansione che il livello andranno quindi inevitabilmente ad influenzare gli importi della propria busta paga.

Inoltre, un ulteriore aspetto da non sottovalutare riguarda il fatto che i contratti collettivi oltre ad offrire una maggiore tutela nei confronti del lavoratore, stabiliscono anche i cosiddetti minimi salariali.

In questo modo, sulla base del livello di inquadramento stabilito dal contratto, il datore di lavoro non potrà erogare verso il proprio dipendente un importo minore rispetto a quello del minimo salario.