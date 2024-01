Riforma Irpef, ecco chi ci guadagna e quale sarà il risparmio in busta paga

L’accorpamento dei primi due scaglioni previsti in un’aliquota unica al 23% previsto nella Riforma Irpef per i redditi fino a 28mila euro, porterà dei vantaggi agli stipendi medio-bassi, nulla però per quelli più poveri, mentre per quelli più alti c’è il rischio 'paradosso'. Vediamo la situazione.

Con il nuovo anno la Riforma Irpef del governo Meloni inizia a produrre i suoi effetti. Chi guadagna tra 28 e 50 mila euro lordi potrà beneficiare di un aumento di 260 euro all'anno mentre per le altre classi di reddito le cose andranno diversamente: ecco chi ci guadagna e chi no dalla rimodulazione delle tre aliquote e cosa si intende per "effetto paradosso".

La Riforma Irpef entra nel vivo

Le misure previste dalla Riforma Irpef voluta dal governo Meloni saranno operative dal nuovo anno. L’accorpamento dei primi due scaglioni in un’aliquota unica al 23% per redditi fino a 28mila euro porterà dei vantaggi in busta paga per alcune classi di reddito. ma non per tutti.

Esaminiamo dunque nel dettaglio quali saranno i benefici e per chi ci sarà un effettivo risparmio in busta paga per effetto della Riforma costata 4,3 miliardi, trovati nel fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La rimodulazione delle aliquote

Prima però ricordiamo brevemente quali sono le nuove aliquote Irpef che passano dalle precedenti 4 alle attuali 3, rimodulando l’aliquota del secondo scaglione Irpef dal 25% al 23% (l’aliquota del primo scaglione dei redditi più bassi):

• Aliquota del 23 % per i redditi fino a 28 mila euro . Precedentemente era del 23% per i redditi da 0 a 15.000 euro e del 25% per quelli da 15.000 a 28-000;

• Aliquota del 35 % per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro,

• Aliquota del 43% per i redditi oltre 50 mila euro.

L'incidenza dei benefici

Passiamo dunque in rassegna l'entità dei benefici per le varie classi di reddito con le simulazioni degli esperti pubblicate sui vari media nazionali, Come scrive il Corriere della Sera, " L’incidenza dei benefici sul reddito imponibile (la variazione dell’aliquota media) è massima e pari a circa lo 0,9% in corrispondenza delle due soglie di 15.000 euro e di 28.000 euro; oltre i 28.000 euro scende progressivamente, a fronte di un beneficio che rimane costante a 260 euro; attorno ai 50 mila euro l’incidenza del beneficio connesso con la riduzione dell’aliquota è pari a circa lo 0,5% del reddito imponibile".

In pratica:

• Per chi guadagna fino a 15-000 euro, quindi per i redditi più bassi, non ci sarà nessuna variazione.

• Chi guadagna tra i 15 mila e i 28 mila euro avrà una riduzione di imposta variabile tra 0 e 260 euro;

• I redditi che superano i 28-000 euro avranno una riduzione di imposte pari a 260 euro annui.

L'effetto paradosso

Un "effetto paradosso" è stato segnalato o dalla presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari in audizione sulla manovra alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato:

La conferma del taglio garantisce un importante supporto ai redditi da lavoro bassi e medi, in particolare il reddito degli operai incrementando la capacità redistributiva del complesso del prelievo contributivo e fiscale. La modalità per fasce fa però cessare ogni beneficio oltre la soglia di retribuzione lorda i 35.000 euro lordi, con una perdita di circa 1.100 euro con il superamento di tale soglia per un solo euro

Cosa accade con i redditi più alti

Il discorso sui redditi più alti, ossia per chi guadagna più di i 2.750 euro netti al mese. Come spiega con chiarezza Altroconsumo infatti, " oltre questa soglia di reddito, la modifica delle aliquote comporta un guadagno di 260 euro all’anno, ma nel momento in cui il contribuente farà la dichiarazione dei redditi, se ha spese da recuperare tramite le detrazioni, si vedrà togliere dal totale delle agevolazioni che gli spettano

Quindi, solo chi guadagna oltre i 50 mila euro e non ha nessuna spesa da inserire nel 730 potrà beneficiare del risparmio di 260 euro.