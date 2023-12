Riforma delle pensioni 2024: ecco quali sono tutte le ipotesi

Il Senato ha dato il via libera al disegno di Legge di bilancio per il 2024, con 109 voti favorevoli, 72 contrari e due astensioni. Adesso, il testo passa all’esame della Camera.

La Riforma delle pensioni, contenuta nella manovra finanziaria, ha modificato gli strumenti di flessibilità in uscita, rendendoli molto più stringenti, e anche alcune delle condizioni di accesso alle formule pensionistiche strutturali. Ma ci sono anche altre novità sulle pensioni anticipate e per quella di vecchiaia.

In attesa dell’approvazione definitiva in Parlamento, andiamo a vedere quali sono tutte le ipotesi della riforma delle pensioni 2024.

Come si potrà andare in pensione nel 2024

La Manovra finanziaria del 2024 si appresta ad essere approvata in via definitiva in Parlamento. Quello sulle pensioni è un capitolo che fa particolarmente discutere, non solo in relazione ai tagli, ma anche per quanto riguarda il come si potrà andare in pensione.

Quali sono le novità? Intanto, la proroga di Quota 103 è stata confermata, una possibilità che permette di andare in pensione a 62 anni d’età e con 41 anni di contributi versati.

Chi aderirà a Quota 103 nel 2024 avrà l’assegno decurtato due volte:

• La pensione sarà calcolata solo con il sistema contributivo;

• L’assegno non potrà risultare superiore a 2.272€ euro lordi al mese fino al compimento dell’età di 67 anni.

Anche Opzione donna viene confermata, ma per accedervi bisogna aver raggiunto 61 anni d’età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Ci sono, però, alcune differenze sul requisito anagrafico in funzione del numero di figli.

L’età di accesso sale di un anno a:

• 61 anni d’età, per le donne senza figli;

• 60 anni d’età, per le donne con 1 figlio;

• 59 anni d’età per le donne con 2 o più figli.

Per quanto riguarda l’Ape sociale c’è una nuova proroga fino al 31 dicembre 2024, ma il requisito anagrafico di accesso viene aumentato. Si potrà accedere con almeno 63 anni d’età e cinque mesi.

A quanto pare, salta l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Inoltre, viene aggiunta una nuova regola che riguarda l’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.

Quale sarà l’aumento delle pensioni nel 2024

Già nel mese di gennaio 2024 sono previsti aumenti nei cedolini pensione. Gli importi degli assegni saranno maggiorati in virtù della rivalutazione al rialzo.

Naturalmente, gli aumenti non saranno gli stessi per tutti. Per il 2024, è previsto un aumento delle pensioni per adeguare gli assegni al costo della vita.

L’aumento è pari al 5,4%. La percentuale verrà applicata in misura piena solo agli assegni che, nel mese di dicembre, non superano i 2.272 euro lordi mensili, ossia quattro volte il trattamento minimo Inps, che è pari a 567,94 euro.

Quanto sarà la pensione minima 2024

Nel 2024 sono previste novità anche per i percettori delle pensioni minime. I pensionati che, nel 2023, hanno ricevuto la pensione minima di importo pari a 567,94 euro o inferiore hanno potuto beneficiare di un incremento straordinario dell’1,5%, che è salito al 6,4% per gli over 75.

Cosa cambia? La rivalutazione dell'importo verrà riconosciuta anche il prossimo anno, ma senza la distinzione per gli over 75, per i quali l’incremento straordinario applicato nel 2023 verrà tagliato.

Gli over 75 riceveranno lo stesso un aumento, ma inferiore. Per quanto riguarda la soglia minima, nel 2024 sale a 598,60 euro. Al di sotto di tale soglia, si avrà diritto ad un’integrazione, ma solo al soddisfacimento di alcune condizioni.

In generale, quindi, per tutti, la pensione minima potrà aumentare fino a 614,76 euro. Insomma, una cifra leggermente superiore a quella del 2023.

Chi è nato nel 1963 quando potrà andare in pensione?

Sull’età pensionabile non ci sono buone notizie per i giovani, per chi ha intorno ai 30 anni d’età. Chi è nato nel 1993 dovrà aspettare di compiere 70 anni prima di poter accedere alla pensione di vecchiaia, a meno di non aver maturato un assegno pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Sono giorni in cui vengono fatte molte valutazioni per sapere quando si potrà andare in pensione e uno strumento molto utile è il simulatore Pensami dell’Inps, il cui servizio è stato da poco aggiornato, con l'aggiunta di Opzione donna e della pensione anticipata flessibile.

Rispondiamo alla domanda che ci siamo posti: chi è nato nel 1963, e adesso ha 60 anni d’età, quando potrà andare in pensione? Secondo le attuali simulazioni, che comunque dovranno essere riviste con l’entrata in vigore delle nuove norme, chi è nato nel 1963 potrà andare in pensione nel 2026, ovvero dopo 42 anni e 10 mesi di contributi.

Naturalmente, lo scenario potrebbe anche cambiare se venisse anticipata l’aggiunta dell’aspettativa di vita al calcolo dei contributi per la pensione anticipata. Non ci resta che attendere.

