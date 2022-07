Oggi più che mai si sta sentendo sempre più parlare di un tema davvero molto importante per la popolazione italiana, in particolare per quei lavoratori che sono prossimi all’età di pensionamento. Si tratta dell’argomento della riforma pensioni, una delle tematiche maggiormente affrontate durante questi primi dibattiti in merito alle prossime campagne elettorali che si susseguiranno in vista delle elezioni anticipate imminenti. Tra le proposte che si fanno strada in merito alla riforma pensioni, spicca in particolare modo quella di Matteo Salvini, leader della Lega.

Oggi più che mai si sta sentendo sempre più parlare di un tema davvero molto importante per la popolazione italiana, in particolare per quei lavoratori che sono prossimi all’età di pensionamento.

Si tratta dell’argomento della riforma pensioni, una delle tematiche maggiormente affrontate durante questi primi dibattiti in merito alle prossime campagne elettorali che si susseguiranno in vista delle elezioni avanzate imminenti.

Tra le proposte che si fanno strada in merito alla riforma pensioni, spicca in particolare modo quella avanzata da parte di Matteo Salvini, leader della Lega, il quale si fa portavoce del suo partito anche in relazione ad i possibili cambiamenti e piccole rivoluzioni che saranno apportate al sistema pensioni, qualora dovesse ottenere la maggioranza di Governo.

Dunque, le domande che ora si stanno facendo strada tra i cittadini che stanno assistendo a questa campagna elettorale. Tra queste, spicca sicuramente quella legata al possibile futuro della pensione, e a cosa succederebbe alla riforma pensioni se Matteo Salvini dovesse vincere le elezioni.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, andremo ad illustrare le principali proposte sul tema della riforma pensioni che sono state avanzate ed espresse, direttamente o indirettamente, da parte del leader Salvini. In tal senso, saranno quindi posti in evidenza anche i principali cambiamenti con Quota 41, che andrebbero a coinvolgere il sistema delle pensioni, qualora Matteo Salvini e il suo partito dovessero ottenere un buon risultato da queste elezioni anticipate.

Le novità su riforma pensioni con le proposte di Salvini

Dunque, è ormai chiaro a tutti che a seguito della sfiducia posta nei confronti dell’esecutivo recentemente guidato dall’ex banchiere di Banca Centrale Europea, Mario Draghi, si bloccano così definitivamente anche le discussioni e i dibattiti tra il Governo ed i sindacati dei lavoratori, in merito alle sorti future della riforma pensioni.

Si tratta di un tema di fondamentale importanza, che tuttavia a seguito dello scioglimento delle Camere e quindi del voto anticipato, potrebbe aver subito uno stop rispetto all’avanzare intrapreso dal precedente esecutivo. Infatti, si ricorda che l’idea dell’ex premier Draghi in merito al sistema previdenziale italiano era quello di andare ad avviare e progettare una riforma della pensione più soft.

Nello specifico, l’idea era quindi quella di consentire sicuramente una maggiore flessibilità rispetto all’età di uscita dal mondo del lavoro, nei confronti di alcune specifiche categorie professionali, quali soprattutto i soggetti addetti a mansioni particolarmente gravose e usuranti.

Al tempo stesso, il lavoro sulle pensioni perseguito da parte del Governo Draghi era volto anche ad evitare di mettere completamente a rischio le casse dello stato, sicuramente colpite non solo a causa dell’esplosione dei contagi da Coronavirus ma anche dalle recenti crisi in Ucraina e dal caro energia.

Con la sfiducia al Governo, quindi, ciascun partito politico è già a lavoro al fine di progettare ed ideare il proprio programma elettorale, dove non può mancare chiaramente anche il tema della riforma pensioni. Tra questi, spicca anche la proposta intrapresa da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha più volte sostenuto la sua intenzione a rivedere fortemente il programma e il piano elaborato da parte di Draghi.

Cosa cambierebbe sulla riforma pensioni con Matteo Salvini al Governo?

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni anticipate, il tema della riforma pensioni, quindi, ritorna chiaramente ad essere al centro del dibattito politico, tanto da essere considerato dalla maggior parte dei partiti italiani come uno degli argomenti principali che vadano a costituire la loro agenda politica.

Tra i primi leader di partito ad essersi pronunciato pubblicamente in merito al tema della riforma pensioni, c’è sicuramente Matteo Salvini, il quale ha dunque evidenziato la necessità di riformare completamente l’attuale sistema previdenziale. In particolare, a destare preoccupazione al leader della Lega è sicuramente l’imminente ritorno delle disposizioni stabilite dalla cosiddetta Legge Fornero, considerata da Salvini come una “legge scellerata”.

Dunque, in attesa di approfondimenti in merito al suo programma elettorale che dovrebbero tuttavia essere resi noti già entro le prossime settimane, ciò che è certo è che tra i punti fermi del programma del Carroccio emerge anche e soprattutto una nuova proposta di flessibilità di pensione, quella della Quota 41.

Come chiarito anche in occasione dell’intervista avvenuta durante la giornata del 21 luglio al Tg1 in prima serata, Matteo Salvini ha quindi spiegato ai telespettatori che si tratterebbe di un accesso anticipato alla pensione, reso possibile nei confronti di quei cittadini che avranno effettivamente raggiunto una vita contributiva pari a 41 anni.

Tuttavia, i punti da approfondire in merito alla possibilità di introdurre la Quota 41 nel sistema previdenziale sono ancora tantissimi. Primi tra tutti, la questione requisiti: potranno ottenere davvero l’accesso all’assegno previdenziale tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro età anagrafica?

Non resta che attendere la pubblicazione dell’intero programma di Governo con l’obiettivo di poter comprendere maggiormente le iniziative del leader della Lega in merito al futuro della riforma pensione.