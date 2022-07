Dopo l’uscita di scena di Draghi si complica la Riforma Pensioni, dove i tempi potrebbero non bastare a costruire una adeguato post Quota 102. In questo caos generale torna alla ribalta la vecchia ipotesi dei Sindacati: “Quota 41 per tutti”. Ecco gli scenari possibili per il 2023!

Se il 2021 è stato l’anno della Riforma Fiscale, almeno delle sue basi, il 2022 avrebbe dovuto essere l’anno della Riforma Pensioni, misura di fatto messa in standby tra lo scoppio della guerra Russia-Ucraina e la crisi di governo in atto.

A creare preoccupazioni sono le misure di pensione anticipata, poiché tanto Quota 102 quanto Opzione Donna hanno una scadenza fissata al 31 dicembre di quest’anno.

Lo scenario in caso si torni a votare a settembre o comunque non si intervenga in tempo è quello di un ritorno puro alla Legge Fornero con il pensionamento a 67 anni oppure con 42 anni e 10 mesi di accumulo contributivo.

I pochi fortunati sarebbero i lavoratori che hanno accesso alle misure speciali confermate a lungo termine quale può essere Ape Sociale.

Il tema Riforma Pensioni è stato uno dei punti toccati anche da Mario Draghi nel suo discorso di dimissioni lo scorso 20 luglio, il quale ha sostenuto ancora una volta la necessità di un adeguamento al sistema contributivo puro e di una Riforma che intervenga nell’immediato prima della scadenza di Quota 102.

Il premier del resto non ha mai nascosto che molti danni al sistema previdenziale italiano siano stati secondo lui causati proprio dal retributivo, che ancora sopravvive parzialmente in forma di sistema misto, e che anche l’organo europeo non vede di buon occhio.

Il prossimo scioglimento delle Camere cambia le carte in tavola e porta i Sindacati alla ribalta con la vecchia ipotesi di una "Quota 41 per tutti", ma resta comunque da capire, se si tornerà a votare dopo l’estate, come possano combaciare i tempi per la costruzione in così pochi mesi di una Riforma Pensioni da far entrare in vigore già nel 2023.

Riforma Pensioni: certo l’addio a Draghi e a Quota 102. Gli scenari possibili per il 2023

Le contingenze attuali hanno sospeso ogni discussione sulla Riforma Pensioni congelandola di fatto, ma la situazione richiede un intervento immediato se non si vuole un ritorno alla Fornero con quello che potrebbe essere ribattezzato uno “scalone dei tre anni”.

La certezza fino adesso, nonostante gli stravolgimenti di governo, è che non vi sarà nessuna discussione in merito al rinnovo di Quota 102, con i suoi 64 anni e 38 anni di contribuzione, e nemmeno l'introduzione di una Quota 103 come si era pensato l’anno scorso con un innalzamento della soglia anagrafica a 65 anni.

Piuttosto, sappiamo che la proposta dell’ex premier Draghi a febbraio, su cui molto spingeva tutta la maggioranza per garantire una “flessibilità in uscita”, era quella di una modifica alla norma vigente del pensionamento a 64 anni con 20 di contribuzione per chi ha 2,8 volte l'assegno sociale, riducendo appunto questo coefficiente.

Secondo i calcoli la manovra comporterebbe però per i pensionati una riduzione di importo dell'assegno compreso tra il 3% e il 10%.

Con Draghi dimesso e le ipotesi del voto a settembre resta da capire non solo le volontà politiche del nuovo esecutivo, ma anche se ci siano mai i tempi per una reale azione di qualche tipo sulle pensioni anticipate che entri in vigore dal 1 gennaio 2023, “scaduta” Quota 102.

L’INPS traccia una nuova via per la Riforma Pensioni: riscatto degli anni di laurea gratis

La proposta più nuova in assoluto viene da Pasquale Tridico presidente dell’INPS che ha negli ultimi tempi ipotizzato di rendere gratuito, sul modello tedesco, il riscatto degli anni di laurea, azione che permetterebbe di fatto di anticipare la pensione per quanti hanno completato il ciclo universitario di studi.

Ad oggi il riscatto degli anni di laurea è piuttosto costoso e la manovra secondo Tridico potrebbe spingere i giovani a studiare in un Paese che vanta la seconda più bassa percentuale di laureati in Europa.

Questa ultima idea va ad integrarsi all’interno della vecchia proposta di Riforma Pensioni tracciata dal presidente dell’INPS. Si tratterebbe della possibilità di uscita anticipata a 63/64 anni per quanti rientrano nel sistema misto e che in questa circostanza riceverebbero solo la parte dell’assegno per la quota contributiva versata, poi al compimento dei 67 anni la pensione completa.

Ma rientrerebbero in questa schiera solo quanti hanno una pensione 1,2 volte l’assegno sociale e 20 anni di contribuzione.

Sindacati e Carroccio di nuovo all’attacco per una Riforma Pensioni 2023 con Quota 41 per tutti

Quella di Tridico ha sempre rappresentato una proposta di mediazione tra l'ex governo Draghi, pronto al taglio netto e ad un ritorno alla pensione di vecchiaia, ed i Sindacati seguiti dal Carroccio con la loro “Quota 41 per tutti”.

Proprio su questo cambio di scenario politico fanno leva organi sindacali e Lega per spingere nuovamente verso la vecchia proposta di una Quota 41 allargata e non estesa ai soli lavoratori precoci. Di fatto questo modificherebbe la legge Fornero abbassando a 41 anni di contribuzione per uomini e donne il tempo minimo necessario per il ritiro.

Ancora una volta però per l’ipotesi di una Quota 41 dobbiamo prevedere una folta schiera di nemici, a prescindere da quale sia la futura maggioranza di governo, tra cui la stessa INPS, che ha stimato un costo per la misura di ben 18 miliardi di euro che le casse dello Stato non hanno. Volontà politiche o meno infatti resta il problema legato ai costi ed a come questa misura potrebbe rientrare nella spesa previdenziale.

La corsa contro il tempo per salvare Opzione Donna e pensare ad un post-Quota 102

Nonostante stravolgimenti e colpi di mano nessuno rinnoverà Quota 102 l'anno prossimo, questa è un’assoluta certezza, ma il Ministro Orlando si era detto, prima degli ultimi avvenimenti politici, ben disposto verso una proroga ad Opzione Donna per il 2023 e perfino ad una sua integrazione all’interno del sistema pensionistico.

Quello che preoccupa adesso, in linea generale, è che tutte queste ipotesi di Riforma Pensioni 2023 sarebbero di fatto congelate se si tornasse a votare, con il tempo che stringe visto che molte misure sono in scadenza quest’anno. Si teme infatti che volonta o meno di proroga i tempi presto non siano più sufficienti per costruire un adeguato scenario post Quota 102.

Ricordiamo poi che la cancellazione di Opzione Donna è anche una delle azioni spesso consigliate dall’UE, che in generale non approva l’intero modello previdenziale italiano e soprattutto le misure speciali di pensione anticipata.