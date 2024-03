Rinnovo CCNL terziario e commercio 2024: tutti gli aumenti, i bonus e cosa cambia

Dopo 4 anni di attesa è stato finalmente raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL commercio e terziario: previsti aumenti in busta paga da aprile, bonus una tantum a luglio e incremento delle indennità.

Raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto del Commercio per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi firmato da tra Confesercenti, Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Tale contratto viene esteso anche ai lavoratori dei settori del marketing operativo, del dark store (i magazzini dei negozi online) e dei centri di assistenza fiscale.

Ecco come cambia la busta paga, quali sono gli aumenti, i bonus e le novità del CCNL Commercio e Terziario.

Rinnovo CCNL Commercio e Terziario: tutte le novità

Sono oltre 3 milioni i lavoratori e le lavoratrici che riceveranno un aumento sullo stipendio grazie al rinnovo del CCNL Commercio e Terziario 2024.

Dal punto di vista economico, le novità sono tre:

1. aumento dello stipendio (pari a 240 euro per il quarto livello) comprensivo di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022 (con i primi 70 euro riconosciuti con la busta paga di aprile); 2. bonus una tantum da 350 euro a risarcimento della "vacanza contrattuale" (i primi 175 euro pagati a luglio 2024, e il restante importo a luglio 2025); 3. indennità annua della clausola elastica del part-time in aumento da 120 a 155 euro.

Per quanto riguarda gli altri punti normativi salienti:

• viene rafforzata l’ assistenza sanitaria integrativa;

• è previsto un potenziamento dei congedi parentali e degli strumenti di protezione sociale per le donne vittima di violenza;

• ribadita la centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori.

Sono poi state cambiate le classificazioni dei lavoratori e dei profili professionali, con l'introduzione di nuove figure che vadano a recepire i cambiamenti tecnologici degli ultimi anni.

Infine, è stata modificata la normativa relativa al contratto a tempo determinato: in particolare, la proroga senza causale fino a 24 mesi è possibile solo fino alla fine di quest’anno.

Quando verrà rinnovato il CCNL commercio?

Come scrivono soddisfatti i sindacati, "il 22 marzo, dopo 4 anni di attesa, sono state finalmente siglate le intese di rinnovo dei CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi", contratto applicato ad oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori impiegati nella attività commerciali e nelle imprese di servizi in Italia.

"I contratti avranno vigenza triennale, da 1/04/2024 al 31/03/2027, e una delle novità è un aumento salariale di 240 euro al 4º livello ed una tantum di 350 euro".

Trattandosi di un'ipotesi di accordo, il rinnovo non è definitivo ma la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori del settore che verranno ascoltati durante le assemblee sindacali convocate per raccogliere osservazioni.

Quanto aumenta il contratto commercio?

Come abbiamo evidenziato, il nuovo CCNL commercio riguarderà oltre 3 milioni di lavoratori e sarà in vigore dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2027: ciò significa che, a regime, è previsto un aumento di 240 euro per il quarto livello contrattuale, comprensivi di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022.

Inoltre, è in arrivo un bonus una tantum da 350 euro erogato in due tranche di par importo a luglio 2024 e luglio 2025.