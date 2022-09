Devi andare in pensione e ti mancano ancora diversi anni per arrivarci? Andiamo a capire se puoi ottenere ciò che ti manca riscattando i periodi di disoccupazione. Ma quanto costa? Possono farlo tutti? Mi conviene? Vieni a scoprire la risposta a queste domande nell'articolo.

Devi andare in pensione e ti mancano ancora diversi anni per arrivarci? Andiamo a capire se puoi ottenere ciò che ti manca riscattando i periodi di disoccupazione.

Molte persone non sanno che, in determinate circostanze, questi periodi possono essere riscattati e sommati ai contributi versati negli anni di lavoro.

Attenzione però: il riscatto dei contributi per il periodo relativo alla disoccupazione non è gratuito e, di conseguenza, non sempre risulta essere conveniente.

Tuttavia, oggi vogliamo fornirti un quadro chiaro per capire se, nel tuo caso specifico, quest’azione potrebbe essere utile.

Vuoi scoprire come funziona il riscatto della disoccupazione per il calcolo finale della pensione? Allora non perderti questo articolo interamente dedicato all’argomento!

Si possono riscattare gli anni di disoccupazione ai fini pensionistici?

Prima di tutto dobbiamo sottolineare un’importante questione: solo alcuni dei periodi nei quali non è stata svolta nessuna attività lavorativa danno la possibilità di riscatto per essere inseriti nel calcolo della pensione.

Quindi, andiamo subito a capire di quali circostanze stiamo parlando, per farti avere un quadro chiaro delle tue possibilità.

Ebbene, iniziamo con il dire che puoi riscattare i periodi non lavorati a patto che questi abbiano avuto luogo dopo il 31 dicembre 1996.

Inoltre, per poter riscattare questi periodi, essi non devono essere coperti da altre tipologie di contribuzione. Facciamo un esempio: se hai percepito la NASpI, questa risulta già indennizzata e quindi il periodo rientra già nel calcolo della pensione.

Come mai? Beh, devi sapere che in tali periodi l’INPS ti dà la possibilità di avere dei contributi figurativi.

Ma non abbiamo ancora finito i requisiti per poter riscattare un periodo nel quale non hai lavorato ed utilizzarlo ai fini pensionistici.

Ebbene, dovrai dimostrare che in tale periodo hai mantenuto lo stato di disoccupazione. Come fare? È molto semplice. All’interno della domanda che dovrai inviare direttamente all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrai allegare l’iscrizione alle liste di collocamento, relativa allo stesso periodo.

Allo stesso modo, potrai riscattare esclusivamente i periodi in cui non hai lavorato che si trovano in mezzo a due contratti a tempo determinato, oppure due contratti stagionali.

Attenzione: ciò che è importante chiarire è che non possiamo riscattare periodi nei quali non si ha lavorato a causa della chiusura di un contratto a tempo determinato, com’è stato dichiarato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Una soluzione sensata? Beh, per molti si tratta di una scelta particolarmente discutibile presa dall’INPS.

Basti considerare che il riscatto dei periodi nei quali non si ha lavorato è totalmente a carico del lavoratore e, di conseguenza, non possiamo nemmeno dire che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrebbe sostenere dei costi.

Tutti possono riscattare i periodi di disoccupazione per la pensione?

Eccoci arrivati ad una seconda domanda estremamente importante, ossia chi può riscattare questi periodi? Tutti hanno questa possibilità? Vediamo di fare subito chiarezza sulle effettive possibilità.

Ebbene, iniziamo a dire che non tutti i lavoratori possono riscattare questi periodi.

Possono farlo coloro che sono dipendenti e che sono iscritti all’AGO oppure ad altre forme di assicurazione sostitutive.

Quanto costa il riscatto dei periodi non lavorati ai fini pensionistici?

Ora che hai capito se sei in possesso dei requisiti per procedere con la richiesta del riscatto dei periodi non lavorati al fine di raggiungere più velocemente la pensione, andiamo a capire i costi che dovrai sostenere.

Infatti, come abbiamo affermato già in precedenza, il costo del riscatto è totalmente a carico del lavoratore dipendente.

Attenzione però: non possiamo fornirvi una cifra fissa per questa attività in quanto i costi variano caso per caso.

Prima di tutto si deve prendere come riferimento la retribuzione che potrebbe essere pensionabile dell’ultimo anno. Poi dovrai moltiplicare la retribuzione degli anni da ricongiungere per l’aliquota contributiva (che è fissata al 33% per coloro che sono lavoratori dipendenti).

Attenzione però: non sempre risulta essere conveniente il riscatto di questa tipologia di contributi.

Insomma, può essere che riscattandoli avrai il diritto di accedere alla pensione in anticipo (e questo può fare gola a molti). Tuttavia, allo stesso tempo, potresti vedere ridotto l’importo della pensione mensile che riceverai.

Di conseguenza, consigliamo sempre di approfondire la questione con un esperto di diritto del lavoro, in modo da operare una scelta consapevole.

Per le ultime novità sulla pensione, ti consiglio la lettura di questo articolo della collega Viviana Vitale.