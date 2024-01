Riscatto laurea agevolato, per chi sono previsti gli sconti fiscali?

Il riscatto della laurea può essere un vero vantaggio per poter accedere prima alla pensione: ecco chi può richiederlo, quanto costa e come incide sulla pensione.

Il riscatto della laurea è una pratica sempre più conosciuta tra i laureati italiani, vista come un'opportunità per aumentare l'anzianità contributiva e, in certi casi, per anticipare l'accesso alla pensione. Questa opzione, che ha un impatto significativo sia in termini di costi sia sul valore dell'assegno pensionistico, richiede una valutazione attenta per stabilire la sua convenienza.

Chi può chiedere il riscatto della laurea

Prima di tutto, è fondamentale capire quali titoli di studio possono essere riscattati. Sono ammessi al riscatto tutti i titoli di laurea, o titoli equiparati, ad eccezione dei master. Da notare che gli anni fuori corso non rientrano nella normativa, che si basa sulla durata legale del corso di studi. Inoltre, non è obbligatorio riscattare l'intero percorso di studi: a volte, può essere sufficiente riscattare solo alcuni anni, specialmente se questi consentono di raggiungere i requisiti minimi per la pensione.

La domanda di riscatto può essere presentata da varie categorie di lavoratori: dipendenti privati e pubblici, iscritti ai fondi esclusivi e sostitutivi, lavoratori autonomi (come commercianti, coltivatori diretti, artigiani) e gli iscritti alla gestione separata dell’Inps dal 1996. La procedura prevede la presentazione della domanda online all'Inps e il pagamento dell'onere tramite l'Avviso di pagamento pagoPA.

Quanto costa riscattare la laurea

Il costo del riscatto varia in base al metodo di calcolo e alla misura scelta. Per i periodi di studi fino al 31 dicembre 1995, si utilizza il metodo della riserva matematica. Per i periodi successivi, il calcolo si basa sull'aliquota Ivs applicata alla retribuzione dell'anno precedente la presentazione della domanda. Nel 2024, tale aliquota è fissata al 33%.

Dal 2019, è disponibile il riscatto agevolato, spesso più conveniente rispetto al metodo standard. Questa opzione è applicabile per gli studi post-1995, mentre per chi ha studiato prima del 1996 si utilizza il metodo contributivo, a condizione di avere almeno 15 anni di contributi versati al momento della domanda. Il costo del riscatto agevolato, per il 2023, era pari a 5.775 euro per ogni anno di studio, mentre per il 2024 l'Inps deve ancora comunicare le cifre aggiornate.

Nonostante il riscatto agevolato sia vantaggioso in termini di costi, presenta alcuni limiti: l'obbligo di optare per il metodo contributivo per il calcolo della pensione e l'applicazione del massimale contributivo annuo. Tuttavia, il vantaggio è che il costo è completamente deducibile.

Come capire se conviene riscattare la laurea

Determinare a chi conviene il riscatto della laurea dipende da vari fattori, tra cui la propria situazione specifica:

1. Anticipare la pensione di anni superiori a quelli riscattati. 2. Anticipare la pensione di anni pari o inferiori a quelli riscattati. 3. Mantenere invariato il momento della pensione. 4. Spostare in avanti il momento della pensione.

Quest'ultimo scenario è particolarmente delicato, soprattutto per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, ma con periodi di studio entro il 1995.

Per comprendere meglio la convenienza del riscatto, esistono diversi strumenti di simulazione online. Questi calcolatori permettono di inserire dati anagrafici e legati agli studi per valutare l'impatto del riscatto sulla propria situazione pensionistica.

Il riscatto della laurea agevolato rappresenta una scelta importante per molte persone che cercano di migliorare la propria situazione pensionistica. Nonostante le sue specificità e limitazioni, può rappresentare un'opportunità significativa per anticipare l'ingresso in pensione o aumentare l'importo dell'assegno.

Tuttavia, è fondamentale effettuare una valutazione accurata basata sulle proprie circostanze personali e contributive per stabilire la reale convenienza di questa opzione.