Un lavoratore ha la possibilità di recuperare gli anni che ha passato a studiare? Beh, la risposta è sì. Infatti, L'INPS ha previsto la possibilità di riscattare la Laurea e, di conseguenza, gli anni che sono stati impiegati per tale scopo.

In questo modo, il lavoratore potrà arrivare prima alla pensione.

Insomma, devi sapere che tale riscatto non ha alcuna scadenza e che, quindi, le persone interessate possono fare richiesta in qualsiasi momento all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Però vi è un paletto importante che non deve essere preso sotto gamba: si tratta del costo di tale procedura.

Infatti, contrariamente a quanto molte persone potrebbero pensare, non si tratta di un’alternativa gratuita, anzi.

In linea di massima si tratta di un esborso di circa 5.000 euro per ogni anno riscattato. Insomma, non una somma da poco che tutti possono permettersi.

Eppure, sono in molti i lavoratori che hanno deciso di informarsi circa questa possibilità che gli viene offerta. Quindi, oggi andiamo a vedere nel dettaglio come funziona il riscatto della laurea e in quali casi è concesso!

Pronti? Partiamo alla scoperta di questa possibilità.

Riscatto della laurea per la pensione: ecco di cosa si tratta!

Prima di cominciare e scoprire come possiamo procedere per il riscatto della Laurea ai fini pensionistici, andiamo a comprendere cos’è questa possibilità.

Ebbene, possiamo vedere tale riscatto come una sorta di strumento utile per recuperare gli anni passati in università.

Ma in che senso “recuperare”? Beh, ai fini pensionistici, ovviamente.

Infatti, per mezzo del riscatto della laurea, il lavoratore ha la possibilità di trasformare gli anni passati a studiare i contribuiti. In questo modo, logicamente, si raggiungerà prima la soglia di contributi previsti per la pensione e, di conseguenza, si uscirà dal mondo del lavoro in anticipo.

Attenzione: condizione fondamentale per riscattare la laurea è aver ottenuto alla fine del percorso un titolo di studio.

Insomma, coloro che hanno frequentato l’università senza mai laurearsi non avranno alcuna possibilità di raggiungere il riscatto.

Altra precisazione importante è che non possono essere riscattati gli anni di fuoricorso.

Dunque, in parole povere, coloro che per terminare un corso di laurea magistrale ci hanno impiegato 7 anni invece che i canonici 5, potranno richiedere il riscatto solo per i cinque anni in corso, perdendo, di fatto, gli altri due anni.

Quali sono i vantaggi del riscatto della Laurea per la pensione?

Abbiamo compreso più nel dettaglio a cosa facciamo riferimento quando parliamo della possibilità di riscattare gli anni di studi ai fini pensionistici.

Infatti, come ben saprai, il nostro sistema previdenziale si basa in larga misura sui contributi versati. Di conseguenza, essere in possesso di un numero maggiore di contributi versati ci consentirà di accedere alla pensione anticipatamente o con un importo maggiore.

Attenzione: siamo ancora in attesa della Riforma delle Pensioni da parte del Governo Draghi. Tuttavia, possiamo pronosticare che nulla cambierà per quanto riguarda l’utilizzo del sistema contributivo.

Quindi, quali sono i vantaggi che apporta il riscatto della Laurea?

Sicuramente, come abbiamo sottolineato in precedenza, consente di ottenere prima l’anzianità contributiva richiesta ai fini pensionistici.

Di conseguenza, qualora non dovessero essere apportate nuove riforme importanti alle pensioni, il riscatto degli anni della laurea consentirà di ottenere anticipatamente l’accesso alla pensione.

Il secondo tra i vantaggi che dobbiamo considerare sicuramente è dato dall’aumento dell’assegno pensionistico. In poche parole, più sarà alto il numero di contributi versati, più sarà alto anche l’assegno erogato nei confronti del lavoratore in pensione.

Ma ci sono altri due vantaggi che dobbiamo conoscere e che spesso non vengono spiegati a dovere a coloro che stanno valutando di procedere con il riscatto degli anni di studio.

Il primo fa riferimento alla possibilità di rateizzazione del pagamento di tale riscatto per una durata massima di 10 anni senza interessi.

Che dire dell’ultimo dei vantaggi previsti? Beh, devi sapere che il riscatto è fiscalmente deducibile. Questo vuol dire che, in sede di Dichiarazione dei Redditi, si avrà diritto alla detrazione fiscale del 19%.

E allora, per quale motivo molte persone non procedono con il riscatto della laurea ai fini pensionistici? La motivazione principale è da ricondursi al costo che, come abbiamo anticipato, può essere estremamente elevato, anche se rateizzabile.

Quanto costa il riscatto della Laurea ai fini pensionistici? Andiamo a scoprirlo!

Ebbene, quando parliamo di costi facciamo riferimento a quello che, a tutti gli effetti, è lo svantaggio principale di questa pratica.

Tuttavia, devi sapere che sono delle differenze quando parliamo di riscatto in base al sistema di contribuzione nel quale rientriamo.

Tuttavia, in linea di massima, possiamo affermare che ogni anno riscattato avrà un costo medio di 5.200 euro.

Di conseguenza, qualora volessimo riscattare una laurea magistrale, quindi cinque anni di università, andremo a spendere una cifra di 26.000 euro.

Insomma, non si tratta di una possibilità che tutti possono avere.

Attenzione però: vi è anche la possibilità di riscattare gli anni della laurea in modo agevolato.

In questo caso, il costo viene determinato sul minimale di artigiani e commercianti.

A seconda delle diverse casistiche previste, potrai ottenere un risparmio fino al 70% sul costo totale del riscatto.

Ovviamente, prima di procedere con la richiesta di riscatto degli anni della laurea, sarà necessario parlarne con un consulente esperto.

Solo in questo modo potrai valutare la convenienza della tua scelta e procedere nel modo migliore.

Cosa puoi riscattare per accedere prima alla pensione?

Abbiamo compreso come funziona il riscatto, i suoi vantaggi e i suoi svantaggi (ossia il costo elevato, un paletto importante che spesso non consente ai lavoratori di procedere). Ora dobbiamo soffermarci su cosa può essere riscattato per mezzo di tale pratica.

Ebbene, possono essere riscattati i diplomi universitari ed i diplomi di laurea.

Ma non solo! Infatti, avrai anche la possibilità di riscattare i diplomi di specializzazione (conseguiti dopo una laurea triennale), i dottorati di ricerca, le diverse lauree: triennale, specialistica e magistrale.

Infine, avrai anche la possibilità di procedere con il riscatto dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Attenzione: come abbiamo affermato anche in precedenza, non potrai riscattare gli anni fuori corso!

Quindi, nel caso di una laurea triennale presa in quattro anni, potranno essere riscattati solo i primi tre anni, nei quali lo studente era in corso.

Come presentare la domanda per il riscatto della laurea per la pensione?

Hai deciso di procedere al riscatto della laurea? Una decisione lecita, visti i notevoli vantaggi che essa apporta.

Ebbene, allora dobbiamo comprendere come procedere per la presentazione della domanda.

Farlo è molto semplice e hai tre possibilità tra le quali scegliere, tutte collegate all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ebbene, nel primo caso basterà consultare direttamente il sito dell’INPS nella sezione dedicata al Riscatti.

Attenzione: per accedere avrai bisogno delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Eppure, qualora tu non voglia avanzare la domanda sul sito dell’INPS, avrai la possibilità di rivolgerti a degli intermediari, come i Patronati, oppure contattare il Contact Center dell’INPS.