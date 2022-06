È passata, ormai, una settimana da quando l’Unione Europea ha raggiunto un accordo sul Salario Minimo. Con questo nuovo accordo verranno garantiti salari minimi nell’unione. Tuttavia, non è prevista un’attuazione obbligatoria della retribuzione minima in tutti gli stati. Cosa succederà in Italia? Come la pensano i nostri politici? Andiamo a scoprirlo insieme.

È passata, ormai, una settimana da quando l’Unione Europea ha raggiunto un accordo sul Salario Minimo. Con questo nuovo accordo verranno garantiti salari minimi nell’unione. Tuttavia, non è prevista un’attuazione obbligatoria della retribuzione minima in tutti gli stati. Cosa succederà in Italia? Come la pensano i nostri politici? Andiamo a scoprirlo insieme.

Salario Minimo, in Italia la riforma è ferma in Commissione

Abbiamo detto poc’anzi che il Salario Minimo è stato approvato da Commissione, Consiglio e Parlamento dell’Unione Europea la scorsa settimana. L’obiettivo dell’Unione è che nessun cittadino si trovi in povertà mentre lavora.

Inoltre, la Commissione ha sottolineato che i salari minimi non rimarranno fissi, ma verranno aggiornati almeno di biennio in biennio, se non prima.

Per i Paesi che, invece, utilizzeranno un meccanismo di indicizzazione automatico i tempi si dilazioneranno e verranno estesi a quattro anni.

Nonostante l’accordo, però, nessuno Stato membro UE sarà obbligato a aderire, per ora. Nemmeno l’Italia.

Nel nostro Paese il provvedimento riguardante il Salario Minimo è fermo in commissione, poiché c’è una spaccatura all’interno dell’Esecutivo.

Da una parte troviamo Partito Democratico e Movimento Cinquestelle favorevoli all’adozione del minimo salariale, dall’altra parte, invece, c’è il Centro Destra compatto.

Andiamo a vedere più nel dettaglio chi è pro e chi è contro l’introduzione del Salario Minimo.

Salario minimo, chi è pro e chi è contro in Italia

Partiamo con il partito politico conosciuto soprattutto per l'introduzione della misura economica del Reddito di Cittadinanza: il Movimento Cinquestelle. I Cinquestelle, infatti, spingono perché la misura venga adottata nel minor tempo possibile, all'interno del nostro paese.

Assieme ai pentastellati c'è il Partito Democratico oltre che la sinistra della coalizione. Enrico Letta, il segretario del PD, ha confermato che:

“La nostra proposta è sul tavolo e noi abbiamo intenzione di portarla avanti facendo sì che entro questa legislatura si arrivi ad un accordo (sul salario minimo).”

Secondo il ministro della salute Roberto Speranza l’attuazione di un salario minimo è “una scelta giusta e una priorità vera del Paese.”

Dall'altra parte, però, troviamo gli antagonisti del centrodestra, come ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta è il leader della Lega Matteo Salvini.

Per il ministro Brunetta il minimo salariale si scontra con la nostra storia culturale di relazioni industriali. Brunetta ha, infatti, dichiarato che:

“Un salario minimo per legge rischierebbe di spiazzare le relazioni industriali e di produrre effetti negativi a catena sul mercato del lavoro. Io credo che la soluzione sia la contrattazione, le buone relazioni sindacali che tutelino anche e soprattutto i più deboli.”

Anche Matteo Salvini, leader della Lega, la pensa così: in Italia non c’è bisogno di un minimo salariale, ma di un adeguamento degli stipendi:

“È inevitabile un adeguamento degli stipendi, che non è il salario minimo che in Italia non può funzionare. I contratti collettivi nazionali si applicano a oltre l'85% dei lavoratori che hanno paghe superiori al salario minimo.”

Le parole di Orlando, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul minimo salariale

Sul salario minimo si era espresso qualche tempo fa anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Orlando aveva spiegato che in Italia non occorre una legge che stabilisca un salario minimo universale, ma serve una sorta di contratto di riferimento per ogni settore economico.

Le parti sociali Cgil, Cisl e Uil si sono dimostrate favorevoli a questa tipologia di meccanismo, mentre Confindustria si è opposta.

Resta il fatto che un'attuazione del salario minimo, in questo momento, non andrebbe a risolvere nell'immediato il forte impatto dell'inflazione degli stipendi.

Orlando ha anche dichiarato che la proposta per l'attuazione di un salario minimo era nel programma del Partito Democratico di 4 anni fa, come misura di giustizia sociale. Tale misura doveva sommarsi a

aiuti alla Non Autosufficienza.

Assegno Unico e Universale

Pensione di Garanzia per i Giovani

Per sostenere, in particolare, le famiglie con redditi bassi.

La questione sul salario minimo è stata ripresa in questi ultimi periodi, dopo l'accantonamento dovuto allo scoppio della pandemia di coronavirus, che ha messo un freno a tutte le iniziative di tipo legislativo che non erano direttamente connesse all’emergenza.

Non è stata solo la pandemia a bloccare le iniziative connesse ai minimi salariali nel nostro Paese, ma anche la mancanza di un vero e proprio accordo sul percorso da effettuare per portarle a termine.

Il Ministro Orlando, come abbiamo detto qualche tempo fa in questo nostro articolo, si è detto speranzoso e crede che entro il termine del 2022 anche l’Italia avrà il suo accordo per un minimo salariale. Ecco le sue parole:

“In Italia gli stipendi in dieci anni sono scesi dell'8,3 % e con questa inflazione 1 milione di persone rischia la povertà assoluta. Un motivo in più per tornare a parlare di lavoro povero.”

Salario Minimo Universale o Salario Minimo Settoriale? Le differenze tra i due

Andiamo ora a vedere le principali differenze tra le due tipologie di salario minimo. La scelta di utilizzare un salario minimo di tipo universale o di tipo settoriale varia da paese a paese e, in particolare, tutto dipende con le tradizioni dei sistemi di relazioni industriali che sono presenti all'interno dei singoli stati.

Nel Pilastro Europeo dei diritti sociali viene richiamato il diritto a percepire una retribuzione equa e sufficiente per lo svolgimento di qualsiasi professione e, inoltre, nello stesso vengono esplicitati e fissati tutti i diversi principi per determinare un minimo salariale.

Tale pilastro prevede una soglia minima nazionale, ma non universale, che coinvolga dunque tutta l'unione europea. Ed è quello che abbiamo detto poc'anzi, ovvero, che ogni Paese membro UE potrà adottare un salario minimo differente rispetto agli altri Stati.

A tal proposito esistono due tipologie differenti di minimo salariale che possono essere applicate a livello nazionale in ciascun Paese.

La prima è il salario minimo di tipo universale . Si tratta di una retribuzione minima che potrà essere applicata universalmente a tutte le tipologie di lavoro.





. Si tratta di una retribuzione minima che potrà essere applicata universalmente a tutte le tipologie di lavoro. La seconda è un salario minimo di tipo settoriale, che può essere differenziato tenendo conto dei diversi settori o dei gruppi di occupati.

In tutta l’Unione Europea è maggiormente utilizzata la prima modalità: quella di tipo universale. Questa tipologia di minimo salariale, infatti, è stata adottata da 22 Paesi su 28. L’Italia, se dovesse decidere di introdurre un minimo salariale, basandosi sulla sua tradizione industriale, opterebbe per la seconda tipologia, quella settoriale.

Aumenta il salario minimo in Germania, ora i lavoratori percepiscono un minimo di 12€ all’ora

E mentre noi, In Italia dobbiamo ancora raggiungere un accordo che, temo, tarderà ad arrivare, in Germania è stato aumentato il salario minimo fino a raggiungere 12 € lordi.

Questo nuovo importo partirà a pieno regime da ottobre 2022. Quando salario minimo venne introdotto per la prima volta in Germania, in cui esiste dal 2015, si aggirava intorno ai 9,82 €. La misura è stata richiesta dal cancelliere tedesco Olaf Scholz insieme al ministro dell'Economia Robert Habeck.

Non ci resta altro da fare che attendere gli sviluppi sul minimo salariale nel nostro Paese, sperando che tra PD + M5S e Centro Destra si arrivi presto ad un accordo.