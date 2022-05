Secondo gli ultimi dati ISTAT nel 2021 le famiglie italiane in una condizione di povertà assoluta sono il 7.7 %, per un totale di oltre 5 milioni di soggetti, 5.6 per la precisione. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica non c’è stata alcuna variazione rispetto all’anno della pandemia, il 2020. In alcuni settori, infatti, la paga minima è pari a 3 o 4 € all’ora. Ciò non riguarda unicamente la filiera agricola, ma anche il settore della Pubblica Amministrazione o della logistica. Per questi motivi, negli ultimi tempi si sta parlando dell’introduzione del salario minimo anche nel nostro Paese. È davvero possibile?

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sull’introduzione del salario minimo in Italia e la nuova linea che intende seguire il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.

Salario Minimo, in quasi tutta l’Unione Europea è stato già adottato

Nell'ottobre 2020, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sul salario minimo a livello europeo. I datori di lavoro dell’UE, però, respingono la direttiva dell'Unione Europea su questo tema, considerandola come una violazione del principio di sussidiarietà.

La diversità delle relazioni industriali e dei sistemi di fissazione dei salari nei singoli Stati membri, secondo alcuni stati come la Germania, deve essere preservata poiché gli stessi salari minimi sono in linea con le tradizioni nazionali e con i differenti sistemi di relazioni industriali.

I sistemi all'interno dell'UE sono, infatti, cresciuti e sono molto diversi tra loro. Ad esempio, in 22 Stati membri è in vigore un livello minimo salariale generale e legale, mentre il resto dei paesi ha normative settoriali, per lo più collettive e collettive, come l’Italia.

Sempre secondo alcuni Stati membri UE, l'introduzione di un regolamento europeo sui livelli salariali interferirebbe in modo significativo con queste strutture nazionali e avrebbe un impatto sull'intero sistema salariale e di contrattazione collettiva.

Nei paesi del Nord Europa è particolarmente evidente quanto sia efficace il concetto di fissazione dei salari da parte dei partner della contrattazione collettiva. In questi Paesi, infatti, esiste l'autonomia della contrattazione collettiva, mentre allo stesso tempo vengono pagati salari superiori alla media.

Proprio in questi Stati, sia i datori di lavoro che i sindacati, insieme ai Governi, si oppongono ai piani europei sul salario minimo.

Il Salario Minimo renderebbe più difficoltoso l’ingresso nel mondo del lavoro

L'istituzione del salario minimo, o meglio, dei differenti salari minimi per settori, fissati in tutta Europa indipendentemente dalla produttività, renderebbe più difficile l’accesso al mercato del lavoro per:

i disoccupati di lunga durata,

i lavoratori poco qualificati,

le persone con difficoltà di collocamento,

i lavoratori che vogliono entrare nel mercato del lavoro.

L'introduzione di un salario minimo uniforme, secondo alcuni Paesi UE, non comporterebbe alcun miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, oltre che dei relativi risultati delle politiche sociali e del mercato del lavoro negli Stati membri.

Anzi, secondo questi, tale meccanismo andrebbe ad interferire con le condizioni competitive degli Stati dell'UE e comprometterebbe la necessaria adattabilità dei regimi salariali nazionali.

Per questo motivo la proposta avanzata è quella di evitare di applicare collettivamente a livello europeo un salario minimo, ma piuttosto fissarlo per ciascuno Stato Membro, in linea con la sua produttività nazionale.

Ad esempio, in Germania esiste già un organo governativo che stabilisce quale sia il livello di salario minimo; per questo Paese, infatti, un’eventuale introduzione di un salario minimo universale sarebbe alquanto problematica.

Lavoro, in Italia serve il Salario Minimo

Come abbiamo detto poc’anzi, il salario minimo è adottato a livello nazionale da tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

La scelta di affidare il compito di determinare il livello minimo alla legge o alla contrattazione collettiva è poi coerente con le tradizioni dei sistemi di relazioni industriali presenti nei singoli paesi.

Nel Pilastro Europeo dei diritti sociali si richiama il diritto a percepire, per svolgere ciascun lavoro, un compenso equo e sufficiente e, inoltre, sono fissati tutti i principi per la determinazione di un salario minimo.

Questo Pilastro prevede una soglia minima nazionale, ma non una soglia minima universale, a livello europeo. L’applicazione di un salario minimo a livello nazionale è di due tipi:

salario minimo universale , applicabile indistintamente a tutte le tipologie di lavoratori;

, applicabile indistintamente a tutte le tipologie di lavoratori; salario minimo settoriale, differenziato sulla base di settori o di gruppi di occupati.

In Europa è largamente adottato il primo modello: il salario minimo universale, scelto da ben 22 Paesi UE su 28. L’Italia è uno tra i 6 Paesi che ha scelto, invece, di adottare un salario minimo a livello settoriale. Sulla stessa linea del Bel Paese troviamo i paesi del nord Europa: Danimarca, Svezia, Finlandia e l’Austria.

Salario Minimo, ecco il piano del Ministro Orlando entro la fine del 2022

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel nostro Paese, occorrerebbe effettuare, non tanto una legge che stabilisca un livello di salario minimo universale, ma una sorta di contratto di riferimento per ciascuno dei settori economici.

Le parti sociali Cgil, Cisl e Uil si sono trovate in accordo – anche se con qualche screzio all’interno delle stesse – con il Ministro orlando, mentre Confindustria si è schierata contro questa sua proposta.

Si parte, comunque, dal fatto che il salario minimo non andrà a risolvere nel brevissimo tempo il fortissimo impatto della super-inflazione degli stipendi.

Inoltre, il Ministro del Lavoro ha dichiarato che la proposta di un Salario Minimo era già nel programma del Partito Democratico di quattro anni fa: nel 2018, come misura di ‘giustizia sociale’. Il salario minimo aveva l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà economica con redditi bassi, insieme a:

l’Assegno Unico e Universale;

la Pensione di Garanzia per i Giovani;

gli aiuti alla Non Autosufficienza.

Non si è ancora discusso sulla questione del salario minimo in Italia, un po’ per la questione dell’epidemia di Coronavirus, che avrebbe rallentato tutte le iniziative legislative non direttamente legate all’emergenza nazionale, un po’ per la mancanza di un vero e proprio accordo su come procedere.

Nonostante tutto, il Ministro Andrea Orlando sembra speranzoso e crede che entro la fine dell’anno corrente potremo avere, anche in Italia, una definizione del salario minimo.

“In Italia gli stipendi in 10 anni sono scesi dell'otto, 3% e con questa inflazione un milione di persone rischia la povertà assoluta. Un motivo in più per tornare a parlare di lavoro povero.”

Salario Minimo legale all’ora per gli altri Paesi Europei

Andiamo a vedere, ora, i salari minimi legali all’ora per gli altri paesi membri dell’Unione Europea: