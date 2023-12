Come cambiano gli importi in busta paga per Santo Stefano: tutto quello che devi sapere

Alcuni italiani lavoreranno durante Santo Stefano, ma quale sarà l'aumento in busta paga per chi lavora durante le feste? Ecco gli importi della maggiorazione.

Può capitare che qualche italiano si ritrovi a lavorare il 26 dicembre, giorno in cui si festeggia Santo Stefano. La domanda che ci si fa sempre, quando si svolge regolarmente il servizio durante le feste, è di quanto spetta l'aumento in busta paga. Per rispondere a questo quesito è necessario prendere in considerazione caso per caso.

La prima cosa che va fatta è quella di prendere il considerazione il proprio contratto di lavoro, per prendere nota delle singole disposizioni richieste dal datore di lavoro, nei casi di lavoro durante le feste.

Ecco quindi come variano gli importi in busta paga se si lavora durante Santo Stefano.

Santo Stefano in busta paga, quanto vale?

Il 26 dicembre, giorno il cui si festeggia Santo Stefano, è considerato un giorno di festività. Il giorno dopo Natale, infatti, si celebra il primo martire cristiano non solo a livello religioso, ma anche a livello statale.

Come per le festività natalizie e Capodanno, per capire come viene riconosciuta la festività di Santo Stefano all’interno della busta paga di ciascun dipendente, occorre distinguere due possibili situazioni che potrebbero verificarsi durante il giorno di festa:

• il lavoratore svolge la sua prestazione

• il lavoratore non svolge la sua prestazione

Sulla base di questa differenziazione, dunque, potremmo valutare quali saranno gli importi e i diritti che saranno riconosciuti al lavoratore per la festività di Santo Stefano e successivamente valutare eventuali maggiorazioni nella busta paga di dicembre.

A questo proposito, nei casi in cui il lavoratore dipendente non svolgerà la propria prestazione lavorativa, si tratterà di una festività goduta, e potrà quindi godere di un giorno di riposo riuscendo così a percepire comunque la retribuzione ordinaria che gli sarebbe spettata qualora avesse lavorato durante un giorno della settimana.

Chi riceve l’aumento dello stipendio per Santo Stefano

Qualora, invece, il lavoratore venisse chiamato a svolgere la sua prestazione anche durante il giorno di Santo Stefano, egli potrà ricevere un aumento della busta paga direttamente per la mensilità di dicembre.

Tuttavia, va chiarito che al momento non vi è alcun tipo di legge che obblighi il lavoratore a lavorare anche durante un giorno considerato festivo come quello di Santo Stefano.

L’unica eccezione da tenere sempre presente è che, potrebbero essere stipulati dei contratti collettivi nazionali dei lavoratori in cui venga richiesto esplicitamente al lavoratore la sua disponibilità a lavorare anche durante le festività.

In questi casi, però, sarà previsto un aumento della busta paga grazie al riconoscimento di una maggiorazione per chi lavorerà anche durante il giorno di 26 dicembre, in cui si celebra Santo Stefano.

Ma c’è anche un’altra situazione in cui il lavoratore potrebbe avere diritto a ricevere il riconoscimento di un aumento della busta paga di dicembre, in relazione alla festività di Santo Stefano.

Stiamo parlando dei lavoratori pagati ad ore, a cui spetta un elemento retributivo accessorio a titolo di festività, il cui importo varia a seconda del contratto collettivo nazionale del lavoratore che sarà applicato.

Gli importi per chi lavora a Santo Stefano

Come anticipato, chiarire quali sono gli importi delle maggiorazioni che saranno di fatto applicate sulla busta paga del lavoratore nei casi in cui egli decidesse di lavorare implica necessariamente un riferimento al proprio contratto di riferimento.

Soltanto andando ad approfondire le disposizioni previste dal singolo contratto collettivo nazionale del lavoratore, sarà possibile di fatto capire quali sono gli importi delle maggiorazioni che spettano in busta paga per chi lavorerà anche durante la giornata di 26 dicembre.

Dunque, nella busta paga del mese di dicembre, se si tratta di un lavoratore che rientra nel Ccnl Commercio e settore terziario - Confcommercio, la maggiorazione che sarà riconosciuta verso il dipendente che accetterà di lavorare anche il 26 dicembre, sarà calcolata prendendo in considerazione la percentuale del 30% rispetto all’ammontare della retribuzione oraria.

Il risultato ottenuto da questo calcolo, dovrà poi chiaramente essere moltiplicato per le ore in cui il lavorare ha effettivamente prestato il suo servizio durante la giornata del 26 dicembre.

Tuttavia, se al dipendente non sarà riconosciuta una giornata di riposo compensativo nei casi in cui egli lavori il 26 dicembre, in questo caso egli potrà ottenere il diritto a ricevere il compenso per lavoro straordinario oppure supplementare (qualora si tratti di lavoro part-time).

Ciò significa che, se dopo lo svolgimento della prestazione durante la festività di Santo Stefano, non gli venga riconosciuta una giornata di riposo compensativo, il dipendente potrà ricevere la retribuzione ordinaria per le ore svolte durante il 26 dicembre, a cui si aggiunge una maggiorazione per il lavoro straordinario festivo.

Anche in questo caso, la percentuale che sarà presa in considerazione per il calcolo dell’aumento in busta paga, dipenderà dal tipo di contratto CCNL che è stato stipulato.