Se sei disoccupato e hai percepito per l’intero periodo della disoccupazione l’indennità della Naspi, potresti ritrovarti in una situazione in cui anche se non hai ancora un lavoro. Ecco, quindi, gli aiuti che potresti ricevere dallo Stato anche dopo la scadenza Naspi se ancora non hai un lavoro.

In questi casi, quindi, è lecito domandarsi: ma cosa puoi ricevere quando si verifica la scadenza della Naspi nel 2022?

Rispondere a questa domanda non è così semplice, in quanto implica non soltanto un’accurata conoscenza di tutte le dinamiche ed il funzionamento effetto del beneficio della Naspi, oltre che la comprensione di altri benefici e sostegni economici che spettano nei confronti dei disoccupati, ma soltanto in alcuni casi particolari.

Per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo innanzitutto a chiarire ed approfondire le dinamiche alla base dell’erogazione dei pagamenti per la Naspi verso tutti quei lavoratori che attualmente si trovano in uno stato di disoccupazione. Allo stesso tempo, si andranno anche a porre in evidenza le condizioni che potrebbero determinare la perdita oppure la scadenza Naspi nel 2022.

In questo modo, quindi, si intende offrire ai lavoratori attualmente in stato di disoccupazione che rischiano di essere prossimamente coinvolti dalla scadenza Naspi, una panoramica in merito agli altri benefici di cui potrebbero avere diritto nel momento in cui andrà effettivamente a scadere la disoccupazione Naspi.

Scadenza Naspi 2022: quando si rischia di perdere la disoccupazione?

Al fine di andare a comprendere effettivamente quando si verifica una scadenza dell’indennità Naspi è necessario prendere in considerazione le disposizioni contenute all’interno del decreto legislativo numero 150 pubblicato in data 14 settembre 2015.

A questo proposito, infatti, attraverso tale decreto sono state approvate ed introdotte una serie di misure che mirano al rafforzamento e alla semplificazione delle procedure volte all’ottenimento di prestazioni a sostegno del reddito, tra cui anche l’indennità di disoccupazione della Naspi.

Per questo motivo, anche quando si parla di scadenza Naspi non si può non fare riferimento a quanto predisposto all’interno del decreto legislativo appena citato, attraverso il quale sono state già evidenziate una serie di condizioni che potrebbero determinare la perdita del beneficio economico.

Dunque, tra i motivi principali che potrebbero maggiormente coinvolgere un lavoratore nella perdita e nella scadenza Naspi riguardano essenzialmente la decadenza di quei requisiti e di quelle condizioni attualmente considerate come indispensabili ai fini di accesso alla Naspi.

Allo stesso tempo la decadenza e dunque la scadenza Naspi avverrà automaticamente anche verso quelle persone in stato di disoccupazione che decideranno di non voler partecipare in maniera attiva alle attività e alle iniziative intraprese con il Patto di servizio.

Infine, si potrebbe determinare automaticamente una scadenza del beneficio della Naspi anche nel momento in cui il lavoratore che sta percependo l’indennità decide di declinare l’offerta di lavoro, anche nei casi in cui questa risulta essere congrua e conforme alla richieste professionali.

Scadenza Naspi 2022: quando si rischia che viene sospesa ai disoccupati?

Abbiamo quindi visto nel precedente paragrafo quali sono i casi particolari di scadenza Naspi che potrebbero essere determinati a seguito della sussistenza di anche soltanto una tra questo condizioni:

rifiuto di un’offerta di lavoro;

perdita di uno o più requisiti di accesso;

mancata partecipazione alle attività del Patto di servizio.

Tuttavia, occorre precisare che oltre alle situazioni in cui si potrebbe determinare la scadenza Naspi, vi sono anche altre condizioni che invece potrebbero effettivamente influenzare sulla sospensione dei pagamenti Naspi oppure sulla riduzione degli importi.

In tal senso, la sospensione dei pagamenti della Naspi si verifica in quei casi in cui i cittadini disoccupati riescono ad ottenere un’occupazione attraverso la stipulazione di un contratto di lavoro, tuttavia con un tempo determinato di durata inferiore alle sei mensilità.

Un altro caso particolare riguarda quando il lavoratore potrebbe essere coinvolto dalla riduzione degli importi della Naspi. A questo proposito, si andrebbe a creare una situazione del genere, nel momento in cui il soggetto a cui spetta la Naspi svolga un’attività di lavoro, sia in forma subordinata che anche in forma autonoma, da cui tuttavia si potrebbe generare un reddito inferiore rispetto ai limiti consentiti per l’erogazione della Naspi.

Scadenza Naspi: come fare per cercare lavoro dopo la disoccupazione

Occorre sottolineare che l’obiettivo principale per cui è stato formulato un sostegno al reddito come quello dell’indennità di disoccupazione della Naspi è proprio quello di consentire il sostentamento di quei cittadini che hanno perso il lavoro, mentre sono alla ricerca di una nuova occupazione.

Tuttavia, purtroppo capita sempre più spesso che, dopo aver perso la propria prestazione di lavoro e mentre si sta percependo a tutti gli effetti il pagamento mensile della Naspi, il cittadino disoccupato non riesca comunque a trovare una nuova occupazione che risponda al meglio alle sue esigenze e competenze.

Per questo motivo, quando è in scadenza la Naspi, il lavoratore deve continuare a cercare senza sosta un nuovo lavoro, ma anche assicurarsi di poter ottenere l’erogazione di tutti i contributi e i benefici che gli spettano nei casi in cui continui a non trovare un’occupazione adeguata.

A questo proposito, potrebbe andare in suo soccorso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Si tratta di un fondo economico, le cui risorse sono volte al finanziamento di misure straordinarie, contributi di tipo economico oltre che sgravi dal punto di vista contributivo riconosciute verso quei lavoratori che sono alla ricerca di un lavoro.

In questo caso, infatti, per poter favorire al meglio la stipulazione di nuovi contratti di lavoro e poter quindi avviare una rioccupazione dei disoccupati interessati dalla prossima scadenza Naspi, sono strati messi a disposizione degli aiuti e degli incentivi anche verso i datori di lavoro, affinché questi siano particolarmente intenzionati a fornire occupazione a questi soggetti percettori di Naspi.

Inoltre, non bisogna mai dimenticare il ruolo dei Centri per l’impiego, il cui obiettivo essenziale è sempre quello di fornire ai disoccupati dei programmi volti non soltanto al reinserimento di tipo lavorativo ma anche un migliore percorso formativo.

Cosa puoi avere quando c’è la scadenza Naspi?

Dunque, nei precedenti paragrafi abbiamo visto quali potrebbero essere effettivamente le condizioni in cui potrebbe emergere chiaramente una scadenza Naspi. Tuttavia, ora è il momento di chiedersi: ma quali sono i sostegni e i contributi di cui si potrebbe avere diritto quando finisce l’indennità di disoccupazione della Naspi?

A questo proposito, come molti già sanno, tra gli aiuti maggiormente richiesti non soltanto dai singoli cittadini ma in generale anche dall’intero nucleo familiare, vi è il reddito di cittadinanza.

In questo senso, quindi, se i cittadini disoccupati al momento della scadenza Naspi non hanno ancora trovato una nuova occupazione potrebbero avere diritto ad accedere alla misura del reddito di cittadinanza, facendo tuttavia attenzione anche a tutti gli altri requisiti di accesso, tra cui anche l’ISEE.

Un ulteriore aiuto che potrebbe essere ottenuto da parte di quei cittadini che si trovano in uno stato di disoccupazione ma che purtroppo saranno nei prossimi mesi coinvolti dalla perdita e dalla scadenza Naspi 2022, è quello legato dall’assegno sociale.

Si tratta, in questo caso, di una prestazione economica che potrebbe essere ottenuta da parte di chi si trova in una condizione particolarmente sfavorevole. Dunque anche in questo caso si consiglia di consultare la normativa di riferimento al fine di accertarsi di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere l'assegno sociale dopo la scadenza Naspi.