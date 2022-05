Ti sei mai chiesto quale lavoro fare per diventare ricco? Quali studi portare avanti per imparare una professione che possa portarti ricchezza? In questo articolo esamineremo nello specifico sette lavori che potranno farti guadagnare anche più di tre mila euro al mese e ti daranno la possibilità di diventare ricco. Scopriamo i dettagli!

È possibile crearsi una professione che possa farci guadagnare un'ottima retribuzione mensile e farci diventare ricchi?

Sì è possibile. In questo articolo esamineremo nello specifico sette lavori che potranno farti guadagnare anche più di tre mila euro al mese e ti daranno la possibilità di diventare ricco. Iniziamo!

Il primo lavoro per diventare ricchi: il Marketing Manager!

Un Marketing Manager è un professionista che ha un ruolo di primo piano e di responsabilità su tutto il settore marketing di un'azienda. I suoi compiti principali sono: analizzare il mercato e il comportamento dei clienti per creare strategie ad hoc e attività di marketing di successo.

Il Marketing Manager parte dunque sempre da una precisa analisi di mercato, poi studia una buona comunicazione del prodotto o del servizio offerto dall'azienda, sviluppa e mantiene solide pubbliche relazioni, e porta avanti strategie di marketing sia online sia offline. L'obbiettivo del Marketing Manager è aumentare le vendite dei servizi offerti o dei prodotti venduti dall'azienda per la quale lavora.

Come fare per diventare Marketing Manager?

Se questo è il tuo sogno, devi iniziare con degli studi specifici: ( gestione di marketing, economia, amministrazione aziendale, ecc.), continuare con un master e una formazione sempre sugli stessi argomenti, perfezionarti con stage e tirocini e, successivamente, sarai pronto a prendere in mano le redini del marketing di un'azienda.

Un Marketing manager può guadagnare dai 35.000 euro annui ai 120.000, dipende dall'esperienza e dall'azienda per la quale lavora.

Il secondo lavoro per diventare ricchi: il Responsabile della Qualità!

Stai cercando un nuovo lavoro e sei interessato a lavorare come responsabile della qualità? Vediamo come fare per intraprendere questa professione.

Un responsabile della qualità deve garantire il rispetto e l'attuazione, da parte del reparto operativo, degli standard di qualità aziendali. Il suo lavoro consiste nel sviluppare standard di qualità e controllare che si rispettino le linee guida stabilite.

Un responsabile della qualità può guadagnare dai 33.000 euro ai 110.000 euro lordi all'anno. Non male, vero?

Il terzo lavoro per diventare ricchi: il consulente SAP!

Hai ritrovato annunci che riguardano consulenti SAP, ma non sai che ruolo sia?

Un consulente SAP ha il compito di introdurre il software ERP di SAP in un'azienda. Si occupa, in pratica, di gestire il complesso software gestionale SAP presente in molte multinazionali e utilizzato da aziende di media e piccola dimensione.

Si occupa inoltre della valutazione dei bisogni, della formazione degli utenti e dell'ottimizzazione dei processi.

Lo stipendio mensile lordo di un consulente SAP va dai 3.800 ai 9.000 euro lordi.

Il quarto lavoro per diventare ricchi: l'Art Director!

Stai attualmente pensando al tuo futuro professionale e alle tue prospettive e ti sei imbattuto nella professione di art director? Ora vorresti sapere se questo lavoro potrebbe essere il lavoro dei tuoi sogni e quali compiti devi assumere come art director?

L'art director è responsabile dell'ideazione e dello sviluppo delle campagne pubblicitarie. Il poche parole si può dire che sia il capo creativo e strategico di tutta la parte pubblicitaria che riguarda i servizi e i prodotti proposti dall'azienda per la quale lavora. Crea progetti, concept, campagne pubblicitarie di ogni tipo. Lavora in team con esperti in varie discipline.

L'art director può guadagnare dai 2.000 ai 9.000 euro lordi al mese.

La maggior parte degli art director è in possesso di una laurea o ha comunque studiato graphic design, fotografia e disegno. Un background in graphic design è ormai fondamentale per lavorare in questo settore.

Il quinto lavoro per diventare ricchi: l'Esperto IT, ovvero esperto di tecnologia informatica

Quasi nessuno può immaginare un mondo e soprattutto un lavoro senza pc. Affinché tutta la parte informatica proceda senza intoppi, la tecnologia informatica deve essere pianificata, configurata e dopo mantenuta. Inoltre bisognerà sempre scegliere i software necessari all'azienda. Tutto questo è compito degli specialisti IT, della tecnologia informatica.

Se ami l'informatica, diventare uno specialista IT è un lavoro di cui sarai felice e soddisfatto.

Lo specialista IT differisce da un semplice informatico in quanto si è specializzato in una materia, come lo sviluppo di applicazioni o integrazione di sistemi. In generale si occupa della progettazione, configurazione, amministrazione e analisi dei sistemi informatici.

Lo specialista IT può essere suddiviso in due grandi aree: colui che si occupa dell'integrazione del sistema e della combinazione dei singoli componenti hardware e colui che si occupa di sviluppare applicazioni e software necessari per il corretto funzionamento.

Per diventare uno specialista IT è opportuno seguire un corso di laurea triennale in ingegneria informatica ma anche in informatica oppure ingegneria dei sistemi o elettronica.

La retribuzione lorda di un esperto specialista IT va dai 3.000 ai 9.000 euro al mese.

Il sesto lavoro per diventare ricchi: l'Architetto di Sistema!

Cerchi un lavoro adatto a te e cerchi diverse alternative? Ti sei imbattuto nella professione di architetto di sistemi e ora vuoi sapere cosa caratterizza questa professione e se questo lavoro sarebbe la scelta giusta per te?

Un architetto di sistema è solitamente uno specialista qualificato in varie aree informatiche che è responsabile della pianificazione e del controllo di piccole e grandi architetture di sistema.

Di solito lavora sempre in veste consultiva e concettuale. In qualità di architetto di sistema, definisce e pianifica le infrastrutture, monitora i progetti ed esamina le varie funzioni e opzioni. Per iniziare una carriera come architetto di sistema bisogna laurearsi in un corso di studio incentrato sull'informatica o sulla tecnologia. Un architetto di sistema guadagna annualmente una retribuzione lorda compresa tra 47.700 e 101.400.

Questo professionista si chiama proprio "architetto", perché grazie alle sue capacità permette a tanti sistemi informatici di lavorare insieme all'interno di un'architettura ordinata.

Questo tipo di professione è molto eccitante, sicuramente esigente ma molto ben pagato ed è molto ricercato in vari settori.

Il settimo lavoro per diventare ricchi: il controllore del traffico aereo!

Ti piacerebbe lavorare come controllore del traffico aereo? È un lavoro di enorme responsabilità! Dai controllori del traffico areo, infatti, deriva la sicurezza nei cieli.

Un controllore del traffico aereo aiuta i piloti a navigare l'aereo, coordina le traiettorie di volo e garantisce così la sicurezza nello spazio aereo. Piloti o controllori del traffico aereo monitorano anche il funzionamento degli aeromobili. Il controllore del traffico aereo fornisce al pilota le coordinate per consentire decolli e atterraggi fluidi, per mantenere libere le traiettorie di volo ed evitare incidenti.

Il salario lordo annuale per un controllore del traffico aereo va dai 72.000 ai 100.000 euro.

Questo lavoro è associato a molte responsabilità, ma è stimolante, eccitante e ben pagato. È un lavoro di squadra, spesso molto stressante, per questo bisogna mantenere i nervi saldi.

Per diventare controllore di traffico aereo basta essere in possesso di un diploma di maturità. Chi ha frequentato un Istituto Tecnico Aeronautico o un corso di studi equivalente orientato alla gestione del traffico aereo può fare domanda all'ENAC e sostenere un apposito esame per ottenere la licenza FISO.